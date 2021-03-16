Кроссовер FAW Bestune T55: размером с Kia Sportage, с оптикой «под Cadillac», дешевле Креты

Новый паркетник пока предложен только с одним мотором, но позже, как ожидается, появится менее мощная версия, и тогда модель станет доступнее. До России кроссы Т-серии тоже доберутся, однако «пятьдесят пятый» в списке премьер для нашего рынка пока не значится.

Паркетник FAW Bestune T55 засветился на фото китайского минпрома еще в прошлом году, а в начале 2021-го машины добрались до местных дилерских центров, где их отщелкали уже со всех сторон. Однако полноценную презентацию провели только сегодня, 16 марта, одновременно дан старт продажам.

Итак, официально объявлено, что T55 построен на платформе FMA, которая также лежит в основе превратившегося из седана в лифтбек Bestune B70. Длина кроссовера равна 4437 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2650 мм. То есть по габаритам T55 недалеко ушел от нашего нынешнего Kia Sportage (4485/1855/1645 мм, расстояние между осями – 2670 мм). Ну а в гамме марки Bestune новинка, согласно своему индексу, вписалась между кроссами T33 (переделанный Besturn X40, длина – 4330 мм, колесная база – 2600 мм) и T77 (4525 и 2700 мм).

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Внешний облик выполнен в новом фирменном стиле FAW Bestune, опробованном на родственном лифтбеке B70. Характерная особенность такого дизайна – «клыкастые» фары, как у Кадиллаков, оптика светодиодная уже «в базе». Однако задние фонари у обоих «китайцев» все же оригинальные. Внутри T55 – усеченное двухспицевое рулевое колесо и объединенные между собой виртуальная «приборка» (7”) и тачскрин мультимедийной системы (12,3”). Кстати, «табло» тоже установлено по умолчанию.



Bestune T55 пока доступен с одним двигателем – это знакомая по другим моделям Bestune бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 169 л.с. (258 Нм), на кроссе она сочетается исключительно с семиступенчатой коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Между тем ранее в документах сертификационного органа был указан еще и младший турбомотор 1.2 с отдачей в 143 л.с., то есть позже гамму расширят.

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На данный момент у кросса лишь две комплектации. В арсенале базовой, помимо упомянутого выше оборудования, еще значатся 18-дюймовые колеса, круиз-контроль, камера заднего вида, системы помощи при подъеме/спуске, климат-контроль. За такой T55 просят 104 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 181 000 рублей по текущему курсу. Во втором варианте исполнения имеются адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамная крыша, цена – 112 900 юаней (около 1 271 000 рублей).



Любопытно, что более компактный паркетник Hyundai ix25 (так в Китае зовется Creta) нового поколения стоит дороже – от 105 800 юаней (1 191 000 рублей). Ну а за самый дешевый кроссовер Cadillac — XT4 — нужно выложить минимум 259 700 юаней (2 925 000 рублей). Хотя главными конкурентами считаются, конечно, модели китайских марок, и они дешевле T55: паркетник Changan CS55 Plus стоит от 92 900 юаней (1 046 000 рублей), базовый Geely Binyue (он же Coolray в РФ) обойдется всего в 75 800 юаней (854 000 рублей), а Roewe RX3 стоит от 69 800 юаней (786 000 рублей). Впрочем, с мотором 1.2 модель Bestune должна стать доступнее.



Между тем кроссоверы Т-серии привезут и в Россию, о чем «Колёсам» ранее рассказали в местном офисе FAW. Правда, о T55 речь пока не идет. У нас ближайшей премьерой концерна станет паркетник T77, он уже анонсирован на российском сайте, причем как Bestune (в РФ FAW сегодня продает кроссы Besturn X80 и Besturn X40). А к концу текущего года, как сообщили в компании, «возможно появление в России еще двух новых моделей – Т33 и Т99». Подробности о наших версиях раскроют позже.

