Лифтбек ×

Лифтбек FAW Bestune B70: внутри не Cadillac, а немного Land Rover (и Chery)

12.08.2020 31 0 0

Китайский концерн полностью раскрыл дизайн своей большой «пятидверки». Необъявленными остаются характеристики, но и размеры, и мотор уже известны из-за «слива» местного минпрома.

 

Ранее на этой неделе FAW распространил очередную порцию снимков модели Bestune B70 третьей генерации с оптикой в стиле Cadillac (суббренд Bestune используется только на домашнем рынке, в других странах это Besturn). Благодаря тем фото, мы узнали, что со сменой поколений «семидесятый» превратился из седана в лифтбек. Напомним, самый первый B70 дебютировал в 2006-м, та «четырехдверка» построена на базе первой же Mazda 6 (у FAW есть СП с Маздой). Седан второго поколения представили в 2014-м (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад модель сняли с производства из-за слабых продаж на родине. Лифтбек же базируется на новой платформе FMA, видимо, собственной разработки FAW. И вот, наконец, опубликованы фирменные изображения интерьера «пятидверки».

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внутри о Кадиллаках ничего не напоминает. У B70 виртуальная «приборка» объединена с большим тачскрином мультимедийной системы – в стиле родственных по бренду Bestune кроссоверов T77 и T99. Под центральными дефлекторами обдува расположен третий дисплей, на него выведено управление «климатом», причем на этом экране также имеются вращающиеся шайбы – как у моделей Jaguar Land Rover и Chery (Чери давно сотрудничает с британской компанией). Под блоком климат-контроля оставили пространство, там, судя по всему, площадка для зарядки смартфонов.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Еще Bestune B70 получил двухспицевое рулевое колесо и панорамную крышу, а на черном глянцевом пластике перед передним пассажиром есть точки-светодиоды. На передней панели еще виднеется некий предмет – скорее всего, из него появляется голографический помощник, который значится и в арсенале паркетников Bestune: ассистент (можно выбирать из нескольких персонажей) понимает голосовые команды, то есть так можно управлять «музыкой», температурой в салоне и другими функциями.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Характеристики модели концерн FAW пока так и не раскрыл, впрочем, основные данные давно «слил» китайский минпром. Длина лифтбека равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предыдущего седана B70), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Таким образом, по своим размерам «китаец» лишь немногим меньше Skoda Superb (4869/1864/1468 мм, расстояние между осями – 2841 мм). А вот объем багажника B70 в документах сертификационного органа не был указан (у Superb – 625 литров).

Лифтбек предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30) мощностью 169 л.с. Таким же двигателем недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (они же, вероятно, достались и седану). Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП. Привод и у почившего седана, и у нового лифтбека только передний.

На домашний рынок Bestune B70 выйдет до конца текущего года. Вероятно, затем модель отправят и на экспорт, но список стран неизвестен.

Китай авторынок новинки лифтбек FAW FAW Besturn B70

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Как уехать в отпуск на новом авто: разбираемся в тонкостях trade-in вместе с Hyundai Очень странное получилось лето в этом году. А все коронавирус, который заставил страны возвести санитарные кордоны и прервать авиасообщение. У огромного множества людей рухнули все отпускные... 141 0 0 12.08.2020
Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким кач... 167 2 0 12.08.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Автоматы пришли, вопросы остались: гид по покупке Opel Astra J Судьба Opel Astra J в России чем-то схожа с одноклассником от Ford – неплохой старт, кризис 2014 года и уход марки из России. Взлет и падение были даже более стремительными, чем у Focus III... 372 0 0 12.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 48942 7 143 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 44462 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 32909 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings