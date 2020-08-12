Лифтбек FAW Bestune B70: внутри не Cadillac, а немного Land Rover (и Chery)

Ранее на этой неделе FAW распространил очередную порцию снимков модели Bestune B70 третьей генерации с оптикой в стиле Cadillac (суббренд Bestune используется только на домашнем рынке, в других странах это Besturn). Благодаря тем фото, мы узнали, что со сменой поколений «семидесятый» превратился из седана в лифтбек. Напомним, самый первый B70 дебютировал в 2006-м, та «четырехдверка» построена на базе первой же Mazda 6 (у FAW есть СП с Маздой). Седан второго поколения представили в 2014-м (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад модель сняли с производства из-за слабых продаж на родине. Лифтбек же базируется на новой платформе FMA, видимо, собственной разработки FAW. И вот, наконец, опубликованы фирменные изображения интерьера «пятидверки».

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Внутри о Кадиллаках ничего не напоминает. У B70 виртуальная «приборка» объединена с большим тачскрином мультимедийной системы – в стиле родственных по бренду Bestune кроссоверов T77 и T99. Под центральными дефлекторами обдува расположен третий дисплей, на него выведено управление «климатом», причем на этом экране также имеются вращающиеся шайбы – как у моделей Jaguar Land Rover и Chery (Чери давно сотрудничает с британской компанией). Под блоком климат-контроля оставили пространство, там, судя по всему, площадка для зарядки смартфонов.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Еще Bestune B70 получил двухспицевое рулевое колесо и панорамную крышу, а на черном глянцевом пластике перед передним пассажиром есть точки-светодиоды. На передней панели еще виднеется некий предмет – скорее всего, из него появляется голографический помощник, который значится и в арсенале паркетников Bestune: ассистент (можно выбирать из нескольких персонажей) понимает голосовые команды, то есть так можно управлять «музыкой», температурой в салоне и другими функциями.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Характеристики модели концерн FAW пока так и не раскрыл, впрочем, основные данные давно «слил» китайский минпром. Длина лифтбека равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предыдущего седана B70), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Таким образом, по своим размерам «китаец» лишь немногим меньше Skoda Superb (4869/1864/1468 мм, расстояние между осями – 2841 мм). А вот объем багажника B70 в документах сертификационного органа не был указан (у Superb – 625 литров).



Лифтбек предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30) мощностью 169 л.с. Таким же двигателем недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (они же, вероятно, достались и седану). Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП. Привод и у почившего седана, и у нового лифтбека только передний.



На домашний рынок Bestune B70 выйдет до конца текущего года. Вероятно, затем модель отправят и на экспорт, но список стран неизвестен.