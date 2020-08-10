Сменивший поколение FAW B70 с дизайном под Cadillac: лифтбек, а не седан (чуть меньше Superb)

Полноценные фотографии FAW Bestune B70 третьего по счету поколения (суббренд Bestune используется в Поднебесной с 2018-го, в других странах это Besturn) распространили на прошлой неделе, однако на тех снимках не была видна корма. Нет, мы уже знаем, как выглядит машина сзади, спасибо местному минпрому. И все же у FAW получилось устроить сюрприз. На свежих фирменных картинках показан багажник: выяснилось, что в новом поколении B70 вовсе не седан, а лифтбек.
Напомним, модель первой генерации дебютировала в 2006-м, та «четырехдверка» построена на базе первой же Mazda 6 (у FAW есть СП с Маздой). Кстати, в 2013 году такой B70 пытались продавать и в России, но спроса не было. В 2014-м дебютировал седан второго поколения (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад модель сняли с производства – уже из-за слабых продаж на родине (около 1900 единиц в 2017-м против 70 000 в 2009-м).
В основе лифтбека Bestune B70 лежит новая платформа FMA, видимо, уже собственной разработки концерна FAW. Причем B70 стал первенцем этой «тележки». Длина «пятидверки» равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предыдущего седана), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Таким образом, по своим размерам «китаец» лишь немногим меньше Skoda Superb (4869/1864/1468 мм, расстояние между осями – 2841 мм). Объем багажника B70 пока не раскрыт (у Superb – 625 литров).
Ну и еще раз пробежимся по дизайну: лифтбек получил «клыкастую» оптику в стиле моделей Cadillac, радиаторная решетка – уже по мотивам родственников по бренду Bestune (подобная есть у кроссоверов T33, T77 и T99), корпуса зеркал «семидесятого» крепятся на отдельных ножках, а еще у топ-версии выдвижные ручки дверей (седанам Cadillac такие не положены).
Изображения интерьера – это, очевидно, следующий этап рассекречивания B70, их должны показать в ближайшее время. Впрочем, салон уже засветился на шпионских фото. Внутри о Кадиллаках ничего не напоминает, интерьер оформили в стиле кроссоверов Bestune – виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы. Кроме того, Bestune B70 наверняка достался голографический помощник: у паркетников марки ассистент (можно выбирать из нескольких персонажей) появляется над передней панелью, он понимает голосовые команды, то есть так можно управлять «музыкой» и «климатом».
Для лифтбека пока заявлен только один мотор – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30) мощностью 169 л.с. Таким же двигателем недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (они же, вероятно, достались и седану). Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП. Привод и у прежнего седана, и у нового лифтбека только передний.
Презентацию B70 могут провести уже в сентябре, до китайских дилеров «пятидверка» должна добраться до конца текущего года. На родине главным конкурентом станет не упомянутый Skoda Superb, а лифтбек Baojun RC-6, ведь модель чешской марки намного дороже: от 154 900 юаней (примерно 1 639 000 рублей), тогда как Baojun стоит от 84 800 юаней (около 897 000 рублей).
Скорее всего, затем модель отправят и на экспорт, но список стран неизвестен.
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