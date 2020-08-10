Сменивший поколение FAW B70 с дизайном под Cadillac: лифтбек, а не седан (чуть меньше Superb)

Концерн FAW продолжает постепенно рассекречивать B70 третьей генерации. Модель построена на новой платформе, двигатель пока заявлен только один. На домашний рынок новинка, как ожидается, выйдет до конца текущего года.

Полноценные фотографии FAW Bestune B70 третьего по счету поколения (суббренд Bestune используется в Поднебесной с 2018-го, в других странах это Besturn) распространили на прошлой неделе, однако на тех снимках не была видна корма. Нет, мы уже знаем, как выглядит машина сзади, спасибо местному минпрому. И все же у FAW получилось устроить сюрприз. На свежих фирменных картинках показан багажник: выяснилось, что в новом поколении B70 вовсе не седан, а лифтбек.

Напомним, модель первой генерации дебютировала в 2006-м, та «четырехдверка» построена на базе первой же Mazda 6 (у FAW есть СП с Маздой). Кстати, в 2013 году такой B70 пытались продавать и в России, но спроса не было. В 2014-м дебютировал седан второго поколения (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад модель сняли с производства – уже из-за слабых продаж на родине (около 1900 единиц в 2017-м против 70 000 в 2009-м).

В основе лифтбека Bestune B70 лежит новая платформа FMA, видимо, уже собственной разработки концерна FAW. Причем B70 стал первенцем этой «тележки». Длина «пятидверки» равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предыдущего седана), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Таким образом, по своим размерам «китаец» лишь немногим меньше Skoda Superb (4869/1864/1468 мм, расстояние между осями – 2841 мм). Объем багажника B70 пока не раскрыт (у Superb – 625 литров).



Ну и еще раз пробежимся по дизайну: лифтбек получил «клыкастую» оптику в стиле моделей Cadillac, радиаторная решетка – уже по мотивам родственников по бренду Bestune (подобная есть у кроссоверов T33, T77 и T99), корпуса зеркал «семидесятого» крепятся на отдельных ножках, а еще у топ-версии выдвижные ручки дверей (седанам Cadillac такие не положены).



Изображения интерьера – это, очевидно, следующий этап рассекречивания B70, их должны показать в ближайшее время. Впрочем, салон уже засветился на шпионских фото. Внутри о Кадиллаках ничего не напоминает, интерьер оформили в стиле кроссоверов Bestune – виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы. Кроме того, Bestune B70 наверняка достался голографический помощник: у паркетников марки ассистент (можно выбирать из нескольких персонажей) появляется над передней панелью, он понимает голосовые команды, то есть так можно управлять «музыкой» и «климатом».

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Для лифтбека пока заявлен только один мотор – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30) мощностью 169 л.с. Таким же двигателем недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (они же, вероятно, достались и седану). Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП. Привод и у прежнего седана, и у нового лифтбека только передний.



Презентацию B70 могут провести уже в сентябре, до китайских дилеров «пятидверка» должна добраться до конца текущего года. На родине главным конкурентом станет не упомянутый Skoda Superb, а лифтбек Baojun RC-6, ведь модель чешской марки намного дороже: от 154 900 юаней (примерно 1 639 000 рублей), тогда как Baojun стоит от 84 800 юаней (около 897 000 рублей).



Скорее всего, затем модель отправят и на экспорт, но список стран неизвестен.