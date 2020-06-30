Новинки ×
  • Сменивший имидж седан FAW: в салоне обошлись без заимствований у Cadillac

Сменивший имидж седан FAW: в салоне обошлись без заимствований у Cadillac

30.06.2020 162 0 0

Концерн FAW готовится к премьере «четырехдверки» B70 следующего поколения. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри, еще она обзавелась новым двигателем.

 

Седан FAW Besturn B70 дебютировал в 2006-м, та модель была построена на базе первой Mazda 6 (у китайцев есть СП c Маздой). В 2014-м «семидесятый» сменил поколение (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад «четырехдверку» FAW сняли с производства из-за низкого спроса (около 1900 единиц в 2017-м против 70 000 в 2009-м). О том, что B70 скоро вернется в третьем поколении (уже под брендом Bestune – так концерн FAW переименовал Besturn на домашнем рынке), мы узнали от минпрома КНР: в базу сертификационного ведомства внесли фото новинки. Но тогда раскрыли лишь экстерьер, теперь же «поднебесное» издание Autohome опубликовало снимки салона.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Если внешне новый B70 похож на седаны Cadillac (по мотивам машин американской марки сделаны фары и фонари), то интерьер оформили в стиле собратьев по бренду – кроссоверов Bestune T77 и Bestune T99. Так, с паркетниками «четырехдверку» FAW Bestune роднит единый блок с виртуальной «приборкой» и тачскрином мультимедийной системы (с последним Cadillac Escalade не сравниваем, ведь у внедорожника комплекс круче).

На фото запечатлены тестовые прототипы, то есть на сборку внимания обращать не стоит. Также вслед за T77 и T99 новый Bestune B70, скорее всего, обзаведется голографическим помощником: у кроссов он появляется над передней панелью, ассистент понимает голосовые команды, таким образом можно управлять «музыкой» и «климатом».

О «тележке» седана китайские СМИ по-прежнему не пишут. Не исключено, что B70 снова построен на базе Mazda 6, уже нынешней (например, на ней базируется H5 принадлежащего FAW бренда Hongqi). Согласно документам минпрома, длина Bestune B70 равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у «семидесятого» предыдущего поколения), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Размеры китайской версии Mazda 6 (в Поднебесной седан зовется Atenza): 4870/1840/1445 мм, расстояние между осями – 2830 мм.

Предыдущий FAW Besturn B70
1 / 2
Предыдущий FAW Besturn B70
2 / 2

Двигатель для Bestune B70 пока заявлен один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30), выдающая 169 л.с. Таким же мотором недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – они же, видимо, достались и седану. Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП.

На домашний рынок новый седан FAW должен выйти до конца текущего года. На данный момент неизвестно, доберется ли такой B70 до других стран.

Между тем в России ближайшей премьерой FAW станет паркетник T77 – эта модель у нас также должна появиться уже в 2020-м.

седан Китай авторынок шпионские фото новинки FAW FAW Besturn B70

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Дорого и никто не оценит, но это неважно: стоит ли покупать BMW 1 Series I за 700 тысяч рублей За 600-650 тысяч можно купить «нормальную» машину: мы, например, уже выбирали популярные варианты вроде Skoda Octavia или Mazda 6. Но что если большой автомобиль вам не нужен, а в компактн... 528 1 1 30.06.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi Lancer X Мнения об этом автомобиле могут удивить своей противоречивостью. И это странно: в нём нет ничего сложного или хотя бы интересного с технической стороны вопроса. И всё-таки владельцы десятых... 1055 1 2 30.06.2020
Статьи / Популярные вопросы Новые медсправки, ввоз правого руля и прочее: что меняется с 1 июля, а что отложено В конце прошлой недели внимание многих было сосредоточено на нововведениях в автомобильной сфере, вступающих в силу с 1 июля. В фокус попали изменения правил ввоза праворульных машин, новые... 3187 0 3 29.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31705 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 30114 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 29010 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings