Сменивший имидж седан FAW: в салоне обошлись без заимствований у Cadillac

Концерн FAW готовится к премьере «четырехдверки» B70 следующего поколения. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри, еще она обзавелась новым двигателем.

Седан FAW Besturn B70 дебютировал в 2006-м, та модель была построена на базе первой Mazda 6 (у китайцев есть СП c Маздой). В 2014-м «семидесятый» сменил поколение (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад «четырехдверку» FAW сняли с производства из-за низкого спроса (около 1900 единиц в 2017-м против 70 000 в 2009-м). О том, что B70 скоро вернется в третьем поколении (уже под брендом Bestune – так концерн FAW переименовал Besturn на домашнем рынке), мы узнали от минпрома КНР: в базу сертификационного ведомства внесли фото новинки. Но тогда раскрыли лишь экстерьер, теперь же «поднебесное» издание Autohome опубликовало снимки салона.

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Если внешне новый B70 похож на седаны Cadillac (по мотивам машин американской марки сделаны фары и фонари), то интерьер оформили в стиле собратьев по бренду – кроссоверов Bestune T77 и Bestune T99. Так, с паркетниками «четырехдверку» FAW Bestune роднит единый блок с виртуальной «приборкой» и тачскрином мультимедийной системы (с последним Cadillac Escalade не сравниваем, ведь у внедорожника комплекс круче).



На фото запечатлены тестовые прототипы, то есть на сборку внимания обращать не стоит. Также вслед за T77 и T99 новый Bestune B70, скорее всего, обзаведется голографическим помощником: у кроссов он появляется над передней панелью, ассистент понимает голосовые команды, таким образом можно управлять «музыкой» и «климатом».

О «тележке» седана китайские СМИ по-прежнему не пишут. Не исключено, что B70 снова построен на базе Mazda 6, уже нынешней (например, на ней базируется H5 принадлежащего FAW бренда Hongqi). Согласно документам минпрома, длина Bestune B70 равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у «семидесятого» предыдущего поколения), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Размеры китайской версии Mazda 6 (в Поднебесной седан зовется Atenza): 4870/1840/1445 мм, расстояние между осями – 2830 мм.



Предыдущий FAW Besturn B70 1 / 2 Предыдущий FAW Besturn B70 2 / 2

Двигатель для Bestune B70 пока заявлен один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30), выдающая 169 л.с. Таким же мотором недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – они же, видимо, достались и седану. Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП.



На домашний рынок новый седан FAW должен выйти до конца текущего года. На данный момент неизвестно, доберется ли такой B70 до других стран.

Между тем в России ближайшей премьерой FAW станет паркетник T77 – эта модель у нас также должна появиться уже в 2020-м.