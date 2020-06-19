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  • Растерявший покупателей седан FAW возвращается с дизайном Cadillac и новым мотором

Растерявший покупателей седан FAW возвращается с дизайном Cadillac и новым мотором

19.06.2020 293 0 2

В Сеть выложили фотографии сменившей поколение «четырехдверки» B70. У модели новый имидж, а турбодвигатель ей достался от паркетника FAW Bestune T77. На домашний рынок новинка выйдет уже в этом году.

 

Большой седан Besturn B70 в гамме концерна FAW появился в 2006-м. Модель первого поколения построена на базе первой же Mazda 6 (у FAW есть СП c Маздой), а ее облик разработан знаменитым ателье Italdesign. Кстати, такую «семидесятку» пытались продавать и в России, до нас она добралась в 2013-м, но по тем временам седан оказался слишком дорогим для «китайца», поэтому он не зашел. На родине же в 2014-м стартовал B70 второй генерации (вроде бы на базе уже «второй» Mazda 6). Однако если «первому» седану в КНР удавалось находить по 30 000 – 50 000 владельцев (рекорд – 70 000 реализованных в 2009-м машин), то лучший результат «второго» – около 20 000 единиц в 2015-м, ну а по итогам 2017-го продажи рухнули до примерно 1900 штук. Так что пару лет назад FAW снял «четырехдверку» с производства. Теперь выяснилось, что B70 возвращается, фотографии модели третьего поколения внесли в базу министерства промышленности Китая.

Еще в 2018 году концерн FAW переименовал бренд Besturn в Bestune на домашнем рынке, вместе с именем поменяли фирменный стиль и логотип. Сегодня в новую линейку входят кроссоверы T33 (преобразившийся Besturn X40), T77 и T99, а свежий B70 стал первым седаном Bestune. С паркетниками новой серии «четырехдверку» роднят радиаторная решетка с вертикальными «штрихами» и красная плашка, объединяющая задние фонари. А вот оптику сделали как у седанов Cadillac – фары и фонари имеют «клыки». Другая «фишка» нового B70 – выдвижные ручки дверей в топ-версии (у «американцев» такого решения нет).

Салон пока не засвечен. Скорее всего, как и у кроссоверов Bestune T77 и T99, внутри появилась виртуальная «приборка», объединенная с большим тачскрином мультимедийной системы.

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О платформе информации нет. Не исключено, что «донором» для седана снова стала Mazda 6, уже нынешняя (например, на ней базируется H5 принадлежащего FAW бренда Hongqi). Согласно документу китайского сертификационного органа, длина Bestune B70 равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предыдущего поколения), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). То есть по габаритам новинка близка к местному Cadillac CT4 (4760/1815/1421 мм, расстояние между осями – 2775 мм).

Двигатель пока заявлен только один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30), выдающая 169 л.с. Таким же мотором недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссе он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – они же, видимо, достались и седану. Предыдущий B70 в Китае был доступен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок также комплектуется 6МКП.

FAW Besturn B70 второго и первого поколений
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FAW Besturn B70 второго и первого поколений
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FAW Besturn B70 второго и первого поколений
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На китайский рынок новый Bestune B70, как ожидается, выйдет до конца текущего года. Об экспорте говорить пока рано.

Между тем FAW готовит к премьере еще пару моделей с дизайном по мотивам других брендов. Так, скоро в Поднебесной представят электрический кроссовер Hongqi E115 в стиле Rolls-Royce и компактвэн, напоминающий старые Renault.

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