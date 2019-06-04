Ещё один китайский кроссовер в РФ: FAW Besturn Х40 будет доступен в трёх версиях

Ещё один китайский кроссовер в РФ: FAW Besturn Х40 будет доступен в трёх версиях

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Паркетник поступит к российским дилерам в текущем месяце. К нам китайцы решили привезти дорестайлинговый вариант модели.
 

На китайский авторынок кроссовер вышел весной 2017 года. За первый неполный год был продан 70 501 экземпляр. Однако уже в следующем году показатели сократились: с января по декабрь модель разошлась тиражом всего 56 440 шт. В текущем году спад продолжился: за первую треть 2019-го китайцы купили всего 9 015 машин (на 65% меньше, чем годом ранее). В итоге паркетник решили обновить: снимки «посвежевшей» версии мы показывали в середине прошлого месяца.

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Однако для российского рынка концерн FAW решил оставить дорестайлинговую версию. Именно такой кроссовер выйдет на наш рынок в июне 2019 года. У него под капотом располагается 108-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра. Он может идти в паре либо с 5-скоростной механической коробкой передач, либо с 6-ступенчатым «автоматом» японской фирмы Aisin. Полного привода у этой модели нет.

Россиянам предложат купить FAW Besturn Х40 в одной из трёх комплектаций: Сomfort (версия с ручной коробкой передач), Luxury с «механикой» и Luxury с автоматической КПП. Несмотря на скорый старт продаж новинки, компания пока не раскрывает российские цены. В КНР дорестайлинговый кроссовер можно купить минимум за 66 800 юаней, что эквивалентно примерно 634 тыс. рублей по актуальному курсу.

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Оснащение базовой комплектации будет включать в себя системы ABS, EBA, EBD, TCS, а также 4 подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира). Опционально доступны задние противотуманные фары, 17-дюймовые литые колёсные диски, зеркала заднего вида с регулировкой и подогревом, светодиодные задние фонари.

У начальной версии есть мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, четырьмя динамиками, USB, Bluetooth; водительское кресло с электрорегулировкой в шести направлениях, датчик давления в шинах, задний парктроник, кондиционер, подогрев передних сидений. Салон отделан экокожей.

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Исполнение Luxury отличает наличие систем безопасности ESP и HAS, а также камеры заднего вида, функции бесключевого запуска двигателя, датчика света, круиз-контроля и мультируля. В качестве опций предлагаются рейлинги на крыше, светодиодные дневные ходовые огни, стоп-сигнал в спойлере и люк с электроприводом.

Напомним, одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель концерн FAW получил в РФ ещё в марте 2019 года. На нашем рынке будут продаваться кроссоверы Besturn Х40 локальной сборки: в документе в качестве производителя была указана «дочка» калининградского «Автотора».

В свою очередь в Китае модель поменяла не только внешность, но и имя: кроссовер получил название Bestune T33. Дело в том, что ещё в 2018 году концерн FAW на домашнем рынке переименовал суббренд Besturn в Bestune.

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