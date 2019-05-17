FAW X40 подтянулся к старшим SUV. Кросс появится и в России, но в дореформенном виде

После рестайлинга младший паркетник концерна FAW сменил не только дизайн, но и название. Двигатель и коробки прежние.

На домашний рынок компактный паркетник вышел весной 2017-го под именем Besturn X40. В свой первый год продаж кросс разошелся по Китаю тиражом в 70 501 экземпляр. Но в 2018-м было реализовано уже 56 440 единиц, а по итогам января-апреля 2019-го спрос и вовсе рухнул на 65% до 9015 штук. Спасать модель решили, как водится, рестайлингом – снимки модернизированного кроссовера растиражировали местные СМИ.

Еще в прошлом году концерн FAW переименовал в Поднебесной суббренд Besturn в Bestune. Пока под новым названием там продают только одну модель – среднеразмерный паркетник T77. Скоро к нему присоединится флагманский кросс Bestune T99, ну а третьим в линейке реформированной марки будет как раз X40 с другим дизайном. Вернее, уже не «икс», а T33 – новый индекс вкупе с названием бренда красуется на багажной двери.

Помимо фирменной радиаторной решетки с вертикальными «штрихами», Bestune T33 также получил более агрессивные бамперы, другие фары и фонари. Задний номерной знак переехал на пятую дверь. Из-за нового обвеса длина кросса выросла на 20 мм до 4330 мм. Размер колесной базы не изменился – 2600 мм. Фотографий интерьера пока нет.

Прежним остался и двигатель – в Китае Bestune T33 предложат с бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 114 л.с. (155 Нм). Мотор все так же сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Полный привод модели не положен в принципе.

1 / 4 Дорестайлинговый FAW Besturn X40. Такой кросс скоро появится в России 2 / 4 Дорестайлинговый FAW Besturn X40. Такой кросс скоро появится в России 3 / 4 Дорестайлинговый FAW Besturn X40. Такой кросс скоро появится в России 4 / 4 Дорестайлинговый FAW Besturn X40. Такой кросс скоро появится в России

Информации о ценах Bestune T33 на данный момент нет. Дореформенный X40 стоит от 66 800 юаней, что эквивалентно примерно 627 000 рублей по актуальному курсу.

Компактный кроссовер FAW будут продавать и в России, но в старом кузове и под именем Besturn X40. Российским клиентам предложат машины локальной сборки: в полученном в марте на паркетник Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) производителем указана «дочка» калининградского «Автотора». Согласно ОТТС, у нас X40 также будет доступен с «атмосферником» 1.6, однако его отдачу снизили до 109 л.с. Коробки те же – 5МКП или 6АКП.

На российский рынок X40 выйдет в ближайшее время, кроссовер уже появился на местном сайте FAW, правда, прайс-лист еще не опубликован.