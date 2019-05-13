Новый кроссовер FAW получит турбомотор от премиального собрата

В Сеть выложили фотографии нового серийного паркетника китайской марки Bestune без камуфляжа. На домашний рынок модель выйдет осенью текущего года.

В портфеле концерна FAW несколько брендов, одним из самых престижных считается Bestune – так с 2018 года в Поднебесной зовется марка, которая ранее была известна, как Besturn. Вместе с именем поменяли и фирменный стиль, и логотип. Первенцем реформированного бренда стал среднеразмерный паркетник T77, в КНР его продажи стартовали также в прошлом году. А в октябре 2019-го клиентам предложат второй кросс с новым дизайном – более дорогой Bestune T99. Предвестника этого SUV – T² Concept – показали в минувшем месяце на автосалоне в Шанхае. Еще до выставки местные СМИ раздобыли снимки закамуфлированного серийного T99, а теперь появились фотографии модели без какой-либо маскировки.

Стиль концепта, в общем, сохранен, но вместо электронного табло спереди – традиционная радиаторная решетка с вертикальными «штрихами», как у T77, фары стали проще. Ну и, конечно, у товарной машины обычные задние двери, тогда как у T² Concept они распахиваются против хода движения. T99 крупнее паркетника T77, но точные габариты новинки пока неизвестны (размеры прототипа в FAW не раскрыли). Длина младшего кросса Bestune равна 4525 мм, колесная база – 2700 мм.

Судя по опубликованным ранее шпионским фото, интерьер T99 также оформили по мотивам Bestune T77 – виртуальная «приборка» визуально объединена с большим сенсорным экраном мультимедийной системы. Кроме того, у нового кросса еще будет голографический помощник (у T77 такой тоже имеется): он понимает голосовые команды – таким образом можно управлять «музыкой», климатической установкой и другими функциями машины.

1 / 4 FAW Bestune T² Concept 2 / 4 FAW Bestune T² Concept 3 / 4 FAW Bestune T² Concept 4 / 4 FAW Bestune T² Concept

Как сообщают китайские профильные медиа, мотор Bestune T99 достался от модели другого суббренда FAW – кроссовера Hongqi HS5, который также дебютировал на выставке в Шанхае. Речь идет о новой «турбочетверке» 2.0 собственной разработки автогиганта (заводской индекс CA4GC20TD-32). У HS5 движок выдает 224 л.с., он сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Напомним, марка Hongqi («хунцы», то есть «красное знамя») считается премиальной, в иерархии брендов FAW она занимает первое место, под ней выпускают автомобили для местной партийной элиты. Для HS5 предусмотрен полный привод, а вот будет ли версия 4WD у T99 – пока вопрос.

1 / 4 FAW Bestune T77 2 / 4 FAW Bestune T77 3 / 4 FAW Bestune T77 4 / 4 FAW Bestune T77

T77 доступен с четырехцилиндровым турбомотором 1.2 (CA4GA12TD) мощностью 143 л.с. (201 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод у младшего SUV только передний.

Ожидается, что в SUV-линейке Bestune/Besturn модель T99 займет позицию флагмана. Пока же эту роль выполняет кросс X80 (доступен и в России) – его цена стартует с отметки в 123 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 193 000 рублей по актуальному курсу. T77 стоит от 89 800 юаней (около 865 000 рублей).

За пределами Китая переименовывать Besturn в Bestune концерн FAW пока не собирается, о планах экспортировать T77 и T99 также не слышно.