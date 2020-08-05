FAW перестал скрывать седан B70 нового поколения: в стиле Cadillac, размером с Mazda 6

После снимков, «слитых» министерством промышленности КНР, и фирменных тизеров концерн FAW, наконец, распространил полноценные фотографии седана Bestune B70 третьего поколения (суббренд Bestune используется на домашнем рынке с 2018-го, в других странах это Besturn). Напомним, модель первой генерации дебютировала в 2006-м, та «четырехдверка» построена на базе первой же Mazda 6 (у FAW есть СП с Маздой). Кстати, в 2013 году такой B70 пытались продавать и в России, но спроса не было. В 2014-м седан сменил поколение (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад модель сняли с производства – уже из-за слабых продаж на родине (около 1900 единиц в 2017-м против 70 000 в 2009-м).
Так чем же будет привлекать покупателей «третий» B70? Прежде всего, дизайном – седан заметно похорошел. «Клыкастая» оптика в стиле моделей Cadillac, скорее, плюс для китайской публики, ведь «четырехдверка» FAW Bestune явно будет намного дешевле «американцев». Радиаторная решетка – уже по мотивам родственников по бренду, подобная есть у кроссоверов T33 (преобразившийся Besturn X40), T77 и T99. Корпуса зеркал «семидесятого» крепятся на отдельных ножках, а еще у топ-версии выдвижные ручки дверей (седанам Cadillac такие не положены). Также для модели предусмотрены 19-дюймовые диски.
Салон еще не показали, но мы его уже видели на шпионских фото. Внутри о Кадиллаках ничего не напоминает, интерьер оформили в стиле кроссоверов Bestune – виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы. Кроме того, Bestune B70 наверняка достался голографический помощник: у паркетников марки ассистент (можно выбирать из нескольких персонажей) появляется над передней панелью, он понимает голосовые команды, то есть так можно управлять «музыкой» и «климатом».
Модель третьего поколения построена на новой платформе FMA, видимо, собственной разработки концерна FAW. Причем B70 стал первенцем этой «тележки». Длина седана равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предыдущим B70), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Таким образом, по своим размерам новинка ближе к Mazda 6, а не к Кадиллакам (CT4 компактнее, а CT5, напротив, крупнее). В Китае модель Мазды зовется Atenza, габариты местной версии: 4870/1840/1445 мм, расстояние между осями – 2830 мм.
О моторе мы знаем благодаря «сливу» китайского минпрома: B70 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30) мощностью 169 л.с. Таким же двигателем недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (они же, скорее всего, достались и седану). Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП. Привод и у прежнего, и у нового седана только передний.
В Китае продажи B70 третьего поколения стартуют до конца текущего года. Позже модель, вероятно, отправят на экспорт, но список стран еще неизвестен.
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