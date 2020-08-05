FAW перестал скрывать седан B70 нового поколения: в стиле Cadillac, размером с Mazda 6

Китайская «четырехдверка» похожа на Кадиллаки лишь снаружи, салон же у нее свой. Модель сменила не только имидж – платформа и мотор тоже новые.

После снимков, «слитых» министерством промышленности КНР, и фирменных тизеров концерн FAW, наконец, распространил полноценные фотографии седана Bestune B70 третьего поколения (суббренд Bestune используется на домашнем рынке с 2018-го, в других странах это Besturn). Напомним, модель первой генерации дебютировала в 2006-м, та «четырехдверка» построена на базе первой же Mazda 6 (у FAW есть СП с Маздой). Кстати, в 2013 году такой B70 пытались продавать и в России, но спроса не было. В 2014-м седан сменил поколение (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад модель сняли с производства – уже из-за слабых продаж на родине (около 1900 единиц в 2017-м против 70 000 в 2009-м).

FAW Besturn B70 первого и второго поколений 1 / 3 FAW Besturn B70 первого и второго поколений 2 / 3 FAW Besturn B70 первого и второго поколений 3 / 3

Так чем же будет привлекать покупателей «третий» B70? Прежде всего, дизайном – седан заметно похорошел. «Клыкастая» оптика в стиле моделей Cadillac, скорее, плюс для китайской публики, ведь «четырехдверка» FAW Bestune явно будет намного дешевле «американцев». Радиаторная решетка – уже по мотивам родственников по бренду, подобная есть у кроссоверов T33 (преобразившийся Besturn X40), T77 и T99. Корпуса зеркал «семидесятого» крепятся на отдельных ножках, а еще у топ-версии выдвижные ручки дверей (седанам Cadillac такие не положены). Также для модели предусмотрены 19-дюймовые диски.

Новый FAW Bestune B70

Салон еще не показали, но мы его уже видели на шпионских фото. Внутри о Кадиллаках ничего не напоминает, интерьер оформили в стиле кроссоверов Bestune – виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы. Кроме того, Bestune B70 наверняка достался голографический помощник: у паркетников марки ассистент (можно выбирать из нескольких персонажей) появляется над передней панелью, он понимает голосовые команды, то есть так можно управлять «музыкой» и «климатом».



Новый FAW Bestune B70

Модель третьего поколения построена на новой платформе FMA, видимо, собственной разработки концерна FAW. Причем B70 стал первенцем этой «тележки». Длина седана равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предыдущим B70), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Таким образом, по своим размерам новинка ближе к Mazda 6, а не к Кадиллакам (CT4 компактнее, а CT5, напротив, крупнее). В Китае модель Мазды зовется Atenza, габариты местной версии: 4870/1840/1445 мм, расстояние между осями – 2830 мм.



Новый FAW Bestune B70 1 / 5 Новый FAW Bestune B70 2 / 5 Новый FAW Bestune B70 3 / 5 Новый FAW Bestune B70 4 / 5 Новый FAW Bestune B70 5 / 5

О моторе мы знаем благодаря «сливу» китайского минпрома: B70 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30) мощностью 169 л.с. Таким же двигателем недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (они же, скорее всего, достались и седану). Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП. Привод и у прежнего, и у нового седана только передний.



В Китае продажи B70 третьего поколения стартуют до конца текущего года. Позже модель, вероятно, отправят на экспорт, но список стран еще неизвестен.