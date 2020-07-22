Бизнес ×
  • По стопам Chevrolet: сделанный из «китайца» кроссовер Ford стал глобальной моделью

По стопам Chevrolet: сделанный из «китайца» кроссовер Ford стал глобальной моделью

22.07.2020 301 0 0

Заявленный когда-то в качестве «эксклюзива» для Китая паркетник Territory вот-вот освоит новые рынки. По предварительным данным, экспортной версии достался лишь один мотор, а вот на родине SUV еще бывает в виде «мягкого» гибрида и электрокара.

 

Пятиместный кроссовер Ford Territory дебютировал в Поднебесной в 2018-м. С одноименной моделью, которую продавали в Австралии в 2004-2016 гг., этот паркетник не имеет ничего общего: актуальный SUV сделали из «китайца» JMC Yusheng S330 (Jiangling Motors Corporation, у Форда есть СП с этой фирмой), тогда как австралийский Territory делил платформу с седаном Ford Falcon. Сначала фордовцы заявили, что их новинка предназначена только для КНР, но в том же 2018-м кросс показали еще и на автосалоне в Сан-Паулу – для изучения спроса. В прошлом году стало известно о том, что Ford принял решение вывести модель на южноамериканский рынок. И от своих планов компания не отказалась, не помешали ни пандемия коронавируса COVID-19, ни вызванный ею кризис.

Итак, официально объявлено, что с 7 августа заказы на Territory начнут принимать в Бразилии, там модель появится в сентябре, а позже она должна добраться и до других стран региона (уже подтверждена Аргентина). Более того, выяснилось, что лишь Южной Америкой марка не ограничится: Territory также будут продавать на Филиппинах, по предварительным данным, там кросс стартует в августе. Машины привезут из Китая, где и налажено производство – за выпуск отвечает СП Ford и JMC.

Фото филиппинского Ford Territory и тизер модели для Бразилии
1 / 2
Фото филиппинского Ford Territory и тизер модели для Бразилии
2 / 2

Бразильское подразделение марки пока опубликовало лишь пару тизеров кроссовера. Впрочем, модель уже ловили в Уругвае во время съемок для рекламы, да и филиппинский филиал Форда распространил полноценное изображение: на экспорт отправят посвежевший Territory, который в Поднебесной стартовал в мае этого года. Обновок немного – у кросса заменили радиаторную решетку, плюс у фонарей теперь иной рисунок. Кстати, в Китае такой паркетник получил к названию приставку в виде литеры S.

Бразильцы скупы на описание доступного оборудования, упомянуты лишь беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийная система с большим тачскрином и виртуальная «приборка». Филиппинцы о своей версии рассказали подробнее: их кроссу еще обещаны кожаный салон, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, панорамный люк в крыше и 18-дюймовые колеса.

Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga
1 / 4
Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga
2 / 4
Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga
3 / 4
Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga
4 / 4

О технике бразильского Territory опять же умолчали, впрочем, мотор, возможно, един для всех экспортных вариантов. Так, на Филиппинах кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 и вариатором, мощность пока не названа. Напомним, двигатель модели достался от донорского JMC Yusheng S330, хотя он и носит фордовское название EcoBoost. В Китае этот мотор выдает 140 л.с. и 225 Нм, там помимо CVT ему еще положена шестиступенчатая «механика». Привод в любом случае только передний. На «поднебесном» рынке Ford Territory также бывает в виде «мягкого» гибрида (тот же 1.5 EcoBoost плюс 48-вольтовый стартер-генератор) и электрокара. Последний оснащается 163-сильным электромотором (установлен на передней оси) и батареей емкостью 49,14 кВт*ч (под полом салона), паспортный запас хода – 360 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Цены ни в Бразилии, ни на Филиппинах еще не объявлены.  

Дореформенный Ford Territory, такой кроссовер показали бразильцам в 2018 году
1 / 3
Дореформенный Ford Territory, такой кроссовер показали бразильцам в 2018 году
2 / 3
Дореформенный Ford Territory, такой кроссовер показали бразильцам в 2018 году
3 / 3

Не исключено, что в дальнейшем географию продаж Ford Territory расширят – например, он может появиться и в других странах Юго-Восточной Азии. А вот в Россию паркетник не приедет, ведь Ford свернул продажи легковушек на нашем рынке, оставив лишь коммерческий транспорт.

Между тем сделанный из «китайца» кроссовер есть и у Chevrolet, даже два: новая Captiva представляет собой Baojun 530 с эмблемами Шеви, эту модель продают в Южной Америке и странах Ближнего Востока, там же скоро предложат младший кросс Chevrolet Groove, то есть Baojun 510.

кроссовер авторынок бизнес Ford Ford Territory

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Не упусти лето-2020! Hyundai поможет узнать больше о неизведанных уголках России Масштабная кампания «Лету быть!» рассчитана как на тех, у кого есть автомобиль корейской марки, так и на тех, у кого его нет. Главное – наличие водительских прав и желание узнать больше об и... 135 0 0 22.07.2020
Статьи / Авто с пробегом Volvo 850 с пробегом: удивительно целый кузов и большой выбор деталей с распилов Как и герой предыдущего обзора Mercedes Vito W638, эта машина потихоньку переходит в категорию редких янгтаймеров. И все же встретить Volvo 850 по-прежнему можно не только на свалке или в к... 507 0 2 22.07.2020
Статьи / Авто недели Главное – не попадать в ДТП: стоит ли покупать Audi TT I за 500 тысяч рублей Audi TT – из тех машин, что двадцать лет назад висели на стенах в спальнях мальчишек, а сегодня стоят так дешево, что на покупку может решиться почти каждый. И когда мы говорим «дешево», мы... 3638 1 3 21.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 39768 6 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 37978 5 132 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31612 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings