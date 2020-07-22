По стопам Chevrolet: сделанный из «китайца» кроссовер Ford стал глобальной моделью

Заявленный когда-то в качестве «эксклюзива» для Китая паркетник Territory вот-вот освоит новые рынки. По предварительным данным, экспортной версии достался лишь один мотор, а вот на родине SUV еще бывает в виде «мягкого» гибрида и электрокара.

Пятиместный кроссовер Ford Territory дебютировал в Поднебесной в 2018-м. С одноименной моделью, которую продавали в Австралии в 2004-2016 гг., этот паркетник не имеет ничего общего: актуальный SUV сделали из «китайца» JMC Yusheng S330 (Jiangling Motors Corporation, у Форда есть СП с этой фирмой), тогда как австралийский Territory делил платформу с седаном Ford Falcon. Сначала фордовцы заявили, что их новинка предназначена только для КНР, но в том же 2018-м кросс показали еще и на автосалоне в Сан-Паулу – для изучения спроса. В прошлом году стало известно о том, что Ford принял решение вывести модель на южноамериканский рынок. И от своих планов компания не отказалась, не помешали ни пандемия коронавируса COVID-19, ни вызванный ею кризис.

Итак, официально объявлено, что с 7 августа заказы на Territory начнут принимать в Бразилии, там модель появится в сентябре, а позже она должна добраться и до других стран региона (уже подтверждена Аргентина). Более того, выяснилось, что лишь Южной Америкой марка не ограничится: Territory также будут продавать на Филиппинах, по предварительным данным, там кросс стартует в августе. Машины привезут из Китая, где и налажено производство – за выпуск отвечает СП Ford и JMC.

Фото филиппинского Ford Territory и тизер модели для Бразилии 1 / 2 Фото филиппинского Ford Territory и тизер модели для Бразилии 2 / 2

Бразильское подразделение марки пока опубликовало лишь пару тизеров кроссовера. Впрочем, модель уже ловили в Уругвае во время съемок для рекламы, да и филиппинский филиал Форда распространил полноценное изображение: на экспорт отправят посвежевший Territory, который в Поднебесной стартовал в мае этого года. Обновок немного – у кросса заменили радиаторную решетку, плюс у фонарей теперь иной рисунок. Кстати, в Китае такой паркетник получил к названию приставку в виде литеры S.



Бразильцы скупы на описание доступного оборудования, упомянуты лишь беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийная система с большим тачскрином и виртуальная «приборка». Филиппинцы о своей версии рассказали подробнее: их кроссу еще обещаны кожаный салон, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, панорамный люк в крыше и 18-дюймовые колеса.

Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga 1 / 4 Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga 2 / 4 Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga 3 / 4 Актуальный Ford Territory S для Китая. Длина равна 4580 мм, ширина – 1936 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2716 мм, то есть кросс чуть крупнее предыдущей Kuga 4 / 4

О технике бразильского Territory опять же умолчали, впрочем, мотор, возможно, един для всех экспортных вариантов. Так, на Филиппинах кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 и вариатором, мощность пока не названа. Напомним, двигатель модели достался от донорского JMC Yusheng S330, хотя он и носит фордовское название EcoBoost. В Китае этот мотор выдает 140 л.с. и 225 Нм, там помимо CVT ему еще положена шестиступенчатая «механика». Привод в любом случае только передний. На «поднебесном» рынке Ford Territory также бывает в виде «мягкого» гибрида (тот же 1.5 EcoBoost плюс 48-вольтовый стартер-генератор) и электрокара. Последний оснащается 163-сильным электромотором (установлен на передней оси) и батареей емкостью 49,14 кВт*ч (под полом салона), паспортный запас хода – 360 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.



Цены ни в Бразилии, ни на Филиппинах еще не объявлены.

Дореформенный Ford Territory, такой кроссовер показали бразильцам в 2018 году 1 / 3 Дореформенный Ford Territory, такой кроссовер показали бразильцам в 2018 году 2 / 3 Дореформенный Ford Territory, такой кроссовер показали бразильцам в 2018 году 3 / 3

Не исключено, что в дальнейшем географию продаж Ford Territory расширят – например, он может появиться и в других странах Юго-Восточной Азии. А вот в Россию паркетник не приедет, ведь Ford свернул продажи легковушек на нашем рынке, оставив лишь коммерческий транспорт.



Между тем сделанный из «китайца» кроссовер есть и у Chevrolet, даже два: новая Captiva представляет собой Baojun 530 с эмблемами Шеви, эту модель продают в Южной Америке и странах Ближнего Востока, там же скоро предложат младший кросс Chevrolet Groove, то есть Baojun 510.