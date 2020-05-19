Новый компактный кроссовер Chevrolet: это Groove, и его сделали из «китайца»

В актуальной гамме Шеви уже есть несколько клонов «китайцев», их продают в основном в странах Южной Америки и Ближнего Востока. Например, в паркетник Captiva второго поколения превратили Baojun 530, а фургончик Chevrolet N400 – это Wuling Hongguang V (и Baojun, и Wuling – совместные проекты концернов General Motors и SAIC). На прошлой неделе выяснилось, что американцы снова «позаимствовали» модель у бренда Baojun: галстук-бабочку получил компактный кроссовер Baojun 510. Но вот название кросса Chevrolet тогда не называлось. Теперь же оно известно, благодаря фотографиям, которые выложили на китайском сайте Sohu. Итак, Baojun 510 перевоплотился в Chevrolet Groove.

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Напомним, имя Groove носил концептуальный квадратный хэтчбек Шеви, представленный в 2007 году. В серию тот прототип так и не отправили, но он оказал заметное влияние на дизайн компактвэна Orlando первого поколения. Кстати, минувшей осенью GM зарегистрировал товарное наименование Groove в Уругвае, то есть в этой стране новый компактный SUV марки точно появится.



Chevrolet Groove. Premier — название комплектации

Как и в случае со «второй» Captiva, при превращении Baojun 510 в новинку Chevrolet не заморачивались: снаружи Groove от исходного «китайца» отличается лишь радиаторной решеткой да эмблемами, внутри кросс и вовсе полностью копирует «исходник» (за исключением логотипа, конечно). Габариты моделей тоже, очевидно, совпадают: длина Baojun 510 равна 4220 мм, колесная база – 2550 мм. Таким образом, в линейке Chevrolet паркетник Groove займет нишу между новым Tracker (4270 и 2570 мм соответственно) и той же Captiva (4655 и 2750 мм).



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Техника, вероятно, перешла с модели Baojun: в Китае 510-й доступен с «атмосферником» 1.5 мощностью 99 или 105 л.с. (в зависимости от трансмиссии), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой», вариатором или пятиступенчатой роботизированной коробкой. Baojun 510 бывает исключительно переднеприводным, так что и кроссоверу Chevrolet версия 4WD не положена.



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На фото видно, что в список оборудования Chevrolet Groove вошли климат-контроль и мультимедийная система с «парящим» тачскрином, еще один довольно крупный дисплей встроен в «приборку». В арсенале Baojun 510 также значатся панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и боковые «эйрбэги» — все это добро наверняка досталось и новинке Шеви.



Производство Groove налажено в Китае на заводе СП SAIC-GM-Wuling, кроссовер будут поставлять опять же в Южную Америку и, возможно, в страны Ближнего Востока. Официальная презентация пройдет в ближайшее время.