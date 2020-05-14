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У новой Captiva появился младший брат: ещё один китайский кроссовер превратили в Chevrolet

14.05.2020 74 0 0

Второй моделью, которую американцы «позаимствовали» у китайцев, оказался компактный паркетник Baojun 510. Новинку Шеви будут продавать в Южной Америке и, возможно, в странах Ближнего Востока.

 

Под конец 2018 года в Колумбии дебютировал кроссовер Chevrolet, который сама компания позиционирует в качестве Captiva второй генерации. На самом деле, под хорошо знакомым россиянам именем скрывается китайский паркетник Baojun 530. Напомним, бренд Baojun – это совместный проект концернов General Motors и SAIC. Свою рыночную карьеру новая Captiva начала в 2019-м с Южной Америки, она представлена во многих странах региона, хотя крупнейшие рынки – Бразилия и Аргентина – в список не входят. В GM, видимо, остались довольны результатами модели, ведь теперь под брендом Chevrolet начали выпускать еще один «поднебесный» кроссовер – младший пятиместный Baojun 510.

Новый кроссовер Chevrolet. Фото: news.bitauto.com

Новый паркетник производят в КНР на заводе СП SAIC-GM-Wuling. Название товарной модели не объявлено, пока она известна под внутренним индексом CN180S. Вообще, официального релиза от GM на момент публикации новости не было, пару снимков сошедших с конвейера машин растиражировали местные СМИ. Впрочем, судя по кадрам, как и в случае с Каптивой, при превращении Baojun 510 в новинку Chevrolet не заморачивались: от исходного «китайца» он отличается лишь радиаторной решеткой да эмблемами.

Габариты моделей наверняка совпадают: длина Baojun 510 равна 4220 мм, колесная база – 2550 мм. Таким образом, в гамме Chevrolet кросс займет нишу между новым Tracker (4270 и 2570 мм соответственно) и той же Captiva (4655 и 2750 мм). Техника также, вероятно, перешла с модели китайской марки: 510-й оснащается «атмосферником» 1.5 мощностью 99 или 105 л.с. (в зависимости от трансмиссии), который работает в паре с шестиступенчатой «механикой», вариатором или пятиступенчатой роботизированной коробкой. Baojun 510 бывает исключительно переднеприводным, то есть и у кросса Chevrolet версии 4WD нет.

Baojun 510
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Baojun 510
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Baojun 510
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Baojun 510
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В списке оборудования «китайца» значатся панорамная крыша, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система с «парящим» экраном, камера заднего вида, передние и боковые «эйрбэги». У кроссовера Chevrolet, очевидно, тот же набор.

Компактный паркетник Шеви будут поставлять опять же в страны Южной Америки. Кстати, в мае текущего года «вторая» Captiva добралась еще и до Ближнего Востока, так что и клон Baojun 510 тоже может появиться в этом регионе.

Chevrolet Captiva второго поколения, клон Baojun 530. Кросс оснащается бензиновым турбомотором 1.5, привод – только передний. Модель Шеви доступна с пяти- или семиместным салоном
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Chevrolet Captiva второго поколения, клон Baojun 530. Кросс оснащается бензиновым турбомотором 1.5, привод – только передний. Модель Шеви доступна с пяти- или семиместным салоном
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Chevrolet Captiva второго поколения, клон Baojun 530. Кросс оснащается бензиновым турбомотором 1.5, привод – только передний. Модель Шеви доступна с пяти- или семиместным салоном
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Chevrolet Captiva второго поколения, клон Baojun 530. Кросс оснащается бензиновым турбомотором 1.5, привод – только передний. Модель Шеви доступна с пяти- или семиместным салоном
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Chevrolet Captiva второго поколения, клон Baojun 530. Кросс оснащается бензиновым турбомотором 1.5, привод – только передний. Модель Шеви доступна с пяти- или семиместным салоном
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Между тем у Каптивы помимо Baojun 530 есть еще пара братьев: в Индонезии кросс продают как Wuling Almaz (Wuling – тоже совместная марка GM и SAIC), а в Индии это MG Hector. Не исключено, что позже младший Baojun 510 также начнут выпускать под марками Wuling и MG.

В России марки Baojun, MG и Wuling не представлены. Новинки Chevrolet в ближайшем будущем нам тоже не светят, пока мы ждем поставок из Узбекистана старых бюджетных хэтча Spark, седанов Aveo и Cobalt, вновь нацепивших галстук-бабочку вместо эмблемы Ravon (этот бренд ликвидирован).

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