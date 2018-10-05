Кросс GM и SAIC, который смог ненадолго обогнать Haval H6: раскрыта обновлённая версия

Кросс GM и SAIC, который смог ненадолго обогнать Haval H6: раскрыта обновлённая версия

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Появились официальные изображения рестайлингового «паркетника» Baojun 510. Марка Baojun – это совместный проект General Motors и китайского концерна SAIC.

Компактный кросс Baojun 510 (длина – 4220 мм, колесная база – 2550 мм) стартовал в Поднебесной в феврале 2017-го. В апреле того же года «паркетник» становится бестселлером бренда, это звание он удерживает до сих пор. А в феврале и марте 2018-го «пятьсот десятый» и вовсе был самым популярным кроссовером китайского рынка, оттеснив прежнего лидера – Haval H6. Однако затем продажи «паркетника» Baojun поползли вниз: если в феврале-марте текущего года дилеры продавали по 40 тысяч машин (в январе – и вовсе более 58 тысяч авто), то в июле-августе – уже по 17 тысяч. Поэтому к премьере готовится рестайлинговая версия. Предполагалось, что посвежевший Baojun 510 дебютирует в 2019-м, но, по информации местных СМИ, в продажу такой кросс поступит уже в этом году.

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У модели поменяли радиаторную решетку и слегка модернизировали головную оптику, сзади появился другой бампер. Также кроссовер получил новые задние фонари с дизайном «под Lexus». В салоне изменений практически нет, разве что теперь он может быть оформлен в черном цвете: в этом случае на передней панели и рулевом колесе имеется красная прострочка.

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По предварительным данным, двигатель у Baojun 510 прежний – бензиновый полуторалитровый «атмосферник» мощностью 112 л.с. (147 Нм). Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или роботизированной трансмиссией (вместо рычага – шайба). Полный привод модели не положен.

baojun (3)

Список оборудования изменений также, скорее всего, не претерпел. Для дореформенного кросса Baojun 510 предусмотрены ESC, панорамный люк в крыше, мультимедийная система с тачскрином, камера заднего вида, парктроник, обогрев наружных зеркал, система бесключевого доступа.

Цена дорестайлинговой модели сегодня начинается с отметки в 54 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 528 000 рублей по актуальному курсу. Обновленный «паркетник» вряд ли сильно подорожает.

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Дореформенный Baojun 510
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Дореформенный Baojun 510
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Дореформенный Baojun 510
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Дореформенный Baojun 510

Напомним, Baojun создан концернами General Motors и SAIC в 2010 году специально для китайского рынка, за его пределами бренд не представлен. Впрочем, модели Baojun все же известны и в других странах, но под другими марками. Так, в Индонезии сегодня продают компактвэн Wuling Cortez – под этим названием прячется вэн Baojun 730. Также в Индонезии скоро может появиться «паркетник» Wuling – близнец кроссовера Baojun 530. А в Индии «пятьсот тридцатый» будут продавать под маркой MG.

Ранее был раскрыт дизайн другой новинки Baojun – кроссовера, известного пока под внутризаводским кодом CN210S. Ожидается, что в линейке марки эта модель займет позицию флагмана, ее премьера может пройти в ноябре.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайская марка , китайские автомобили , кроссоверы , 510 , Baojun
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