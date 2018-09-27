Внешний облик кроссовера, известного пока под внутризаводским индексом CN210S, марка Baojun рассекретила пару недель назад. Теперь же появились фото салона. Судя по свежим картинкам, «паркетник» получил три экрана: один выполняет роль «приборки» (первая полностью виртуальная панель в линейке бренда), второй – «парящий» тачскрин мультимедиа-системы, а под ним расположен еще один дисплей, который отвечает за климатическую установку. У кроссовера «усеченное» рулевое колесо – намек на «спорт». Кстати, по неофициальным данным, модель поступит в продажу под именем RS-5. «Баранка», передняя панель и карты дверей имеют двухцветный окрас.

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Кроссовер Baojun CN210S построен на новой платформе с независимой задней подвеской. В будущем эта тележка ляжет в основу других «паркетников», а также компактвэнов марки. Передняя часть новой модели выполнена в стиле «паркетников» Baojun 510 и Baojun 530, при этом CN210S обзавелся еще более узкой оптикой. На дверях появились рельефные выштамповки, задние светодиодные фонари соединены между собой светодиодной же полоской.

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Вопреки ожиданиям, новинка оказалась компактнее Baojun 530 – последний кросс она превосходит только по ширине. Так, длина Baojun CN210S равна 4570 мм, что на 85 мм меньше по сравнению с «пятьсот тридцатым». Ширина составляет 1870 мм (+35 мм), высота – 1720 мм (-40 мм), колесная база – 2700 мм (-50 мм).

Новый «паркетник» предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 150 л.с. Таким же двигателем оснащается и Baojun 530 – у этого кроссовера мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. На данный момент нет информации о том, предусмотрен ли для CN210S полный привод (у других кроссоверов Baojun версий 4×4 нет).

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Сроки премьеры «паркетника» пока не раскрываются, известно лишь, что новинка выйдет на домашний рынок до конца текущего года. Не исключено, что модель представят на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре. Несмотря на более скромные по сравнению с Baojun 530 размеры, новый кросс отберет у «пятьсот тридцатого» титул флагмана марки. Последняя модель сегодня стоит от 75 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 725 000 рублей по актуальному курсу. Впрочем, вряд ли CN210S будет намного дороже, ведь Baojun изначально был задуман как бюджетный бренд для Поднебесной: марка создана концернами General Motors и SAIC в 2010 году, за пределами Китая она не представлена.