Внешний облик кроссовера, известного пока под внутризаводским индексом CN210S, марка Baojun рассекретила пару недель назад. Теперь же появились фото салона. Судя по свежим картинкам, «паркетник» получил три экрана: один выполняет роль «приборки» (первая полностью виртуальная панель в линейке бренда), второй – «парящий» тачскрин мультимедиа-системы, а под ним расположен еще один дисплей, который отвечает за климатическую установку. У кроссовера «усеченное» рулевое колесо – намек на «спорт». Кстати, по неофициальным данным, модель поступит в продажу под именем RS-5. «Баранка», передняя панель и карты дверей имеют двухцветный окрас.
Кроссовер Baojun CN210S построен на новой платформе с независимой задней подвеской. В будущем эта тележка ляжет в основу других «паркетников», а также компактвэнов марки. Передняя часть новой модели выполнена в стиле «паркетников» Baojun 510 и Baojun 530, при этом CN210S обзавелся еще более узкой оптикой. На дверях появились рельефные выштамповки, задние светодиодные фонари соединены между собой светодиодной же полоской.
Вопреки ожиданиям, новинка оказалась компактнее Baojun 530 – последний кросс она превосходит только по ширине. Так, длина Baojun CN210S равна 4570 мм, что на 85 мм меньше по сравнению с «пятьсот тридцатым». Ширина составляет 1870 мм (+35 мм), высота – 1720 мм (-40 мм), колесная база – 2700 мм (-50 мм).
Новый «паркетник» предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 150 л.с. Таким же двигателем оснащается и Baojun 530 – у этого кроссовера мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. На данный момент нет информации о том, предусмотрен ли для CN210S полный привод (у других кроссоверов Baojun версий 4×4 нет).
Сроки премьеры «паркетника» пока не раскрываются, известно лишь, что новинка выйдет на домашний рынок до конца текущего года. Не исключено, что модель представят на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре. Несмотря на более скромные по сравнению с Baojun 530 размеры, новый кросс отберет у «пятьсот тридцатого» титул флагмана марки. Последняя модель сегодня стоит от 75 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 725 000 рублей по актуальному курсу. Впрочем, вряд ли CN210S будет намного дороже, ведь Baojun изначально был задуман как бюджетный бренд для Поднебесной: марка создана концернами General Motors и SAIC в 2010 году, за пределами Китая она не представлена.
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