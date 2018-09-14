Кроссовер пока известен под внутризаводским индексом CN210S. Как сообщают «поднебесные» профильные СМИ, модель построена на новой платформе, которая затем ляжет в основу других будущих кроссоверов, а также минивэнов Baojun, однако подробностей о «тележке» на данный момент нет.

Передняя часть CN210S выполнена в стиле «паркетников» Baojun 510 и Baojun 530, при этом новинка получила еще более узкую оптику. На дверях появились рельефные выштамповки, задние светодиодные фонари соединены между собой светодиодной же полоской. Фотографий интерьера пока нет. Не исключено, что кросс предложат в семиместной версии – на это намекают окошки в задних стойках.

Габариты новинки также неизвестны. Вероятно, CN210S превосходит по размерам Baojun 530 – самый крупный на сегодня SUV в линейке марки (4655/1835/1760 мм, колесная база – 2750 мм). Кстати, «пятьсот тридцатый» доступен только в пятиместном исполнении.

Ожидается, что новый кроссовер предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 150 л.с. Таким же двигателем оснащается и Baojun 530 – у этого «паркетника» мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Пока неизвестно, предусмотрен ли для CN210S полный привод. Впрочем, другим кроссоверам Baojun версии 4×4 не положены.

Публичная премьера CN210S может пройти в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу. На китайский рынок новый SUV должен выйти к концу текущего года, его будут позиционировать в качестве флагмана бренда. Пока же эта роль отведена Baojun 530, цена которого стартует с отметки в 75 800 юаней – это примерно 760 000 рублей по актуальному курсу. Хотя вряд ли CN210S окажется намного дороже, ведь Baojun изначально был задуман как бюджетный бренд для Поднебесной: марка создана концернами General Motors и SAIC в 2010 году, за пределами Китая она не представлена.

В Поднебесной же автомобили Baojun пользуются высоким спросом: в 2017-м реализовано 1 021 307 единиц, что на 34% больше по сравнению с 2016-м (помимо Baojun 510 и 530, в линейку входят кросс с индексом 560, хэтч, универсал и компактвэны). По итогам прошлого года марка заняла восьмое место в общем рейтинге всех брендов, которые присутствуют на китайском рынке.

Между тем в других странах модели Baojun все же известны, правда, под другими брендами. Так, в Индонезии сегодня продают компактвэн Wuling Cortez, который представляет собой вэн Baojun 730. Еще в этой стране скоро может появиться «паркетник» Wuling – близнец кроссовера Baojun 530. А в Индии «пятьсот тридцатый» будут продавать под маркой MG. Бренд Wuling – еще один совместный проект GM и SAIC, а MG принадлежит китайскому концерну.