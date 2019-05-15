Кроссовер MG Hector во многом превзошёл родственную Chevrolet Captiva

Кроссовер MG Hector во многом превзошёл родственную Chevrolet Captiva

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Паркетник MG получил бензиновый и дизельный моторы, а также «мягкую» гибридную систему. В продажу модель поступит в июне текущего года.
 

Первые официальные фото новинки MG выложили в Сеть в апреле, а сегодня в Индии прошла ее публичная премьера. Кроссовер назвали Hector, именно с ним бренд начнет покорять индийский рынок. Покупателям предложат машины локальной сборки: производство SUV налажено на заводе в Халоле, который концерн SAIC, владелец марки MG, выкупил у своего давнего партнера General Motors.

Для продвижения MG Hector наняли известного британского актера Бенедикта Камбербэтча

Для продвижения MG Hector наняли известного британского актера Бенедикта Камбербэтча

Hector не был разработан с нуля, он представляет собой переделанный Baojun 530 (марка Baojun – совместный проект SAIC и GM). Кстати, кросс MG – это уже третий близнец «китайца»: в Индонезии паркетник продают как Wuling Almaz (Wuling – еще одна совместная марка SAIC и GM), а в Таиланде и странах Южной Америки аналог позиционируют в качестве Chevrolet Captiva новой генерации. Причем модели Wuling и Chevrolet созданы на базе актуального Baojun 530, внешне от донора они отличаются радиаторными решетками и эмблемами. А вот Гектор – это предвестник рестайлингового «пятьсот тридцатого»: у кроссовера MG не только иная решетка, но и квадратные фары вместо круглых (расположены почти под решеткой, сверху – дневные ходовые огни), задний бампер – новый, между фонарями появилась красная плашка, на ней – хромированная полоска. Сам Baojun 530 с таким дизайном еще не представлен, но рестайлинговую машину уже ловили во время тестов.

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Длина Гектора равна 4655 мм, колесная база – 2750 мм. У Baojun 530 те же показатели
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Длина Гектора равна 4655 мм, колесная база – 2750 мм. У Baojun 530 те же показатели
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Длина Гектора равна 4655 мм, колесная база – 2750 мм. У Baojun 530 те же показатели
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Длина Гектора равна 4655 мм, колесная база – 2750 мм. У Baojun 530 те же показатели

Индийцам Hector будет доступен только в пятиместном исполнении, хотя у исходного «китайца» и новой Captiva есть семиместная версия. Главная «фишка» в салоне – мультимедийная система с вертикальным тачскрином, голосовым управлением и встроенной SIM-картой. Правда, этот комплекс положен модели, начиная со второй по старшинству комплектации. У Wuling Almaz такая же мультимедиа, обновленный Baojun 530 тоже обзаведется огромным экраном, но Каптиве достался небольшой планшет, возвышающийся над передней панелью.

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В списке стандартного оборудования Hector значатся: пара подушек безопасности, ABS и EBD, ESP, задние датчики парктроника, охлаждаемый перчаточный ящик. У топовой версии, помимо продвинутой мультимедиа-системы, имеются круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, шесть «эйрбэгов», система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

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Бензиновая «турбочетверка» 1.5 перешла на MG Hector с Baojun 530, при этом ее мощность снизили со 150 до 143 л.с. (крутящий момент не изменился – 250 Нм). Мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. За доплату для бензинового кросса предложат «мягкую» гибридную систему – 48-вольтовый стартер-генератор, он выдает 20 Нм и помогает двигателю в первые секунды разгона (такой версии положена только МКП).  А еще Hector можно будет купить с фиатовским турбодизелем Multijet II 2.0 (170 л.с., 350 Нм), который сочетается с 6МКП. У других братьев ни гибридной, ни дизельной версий нет. Привод у всех кроссов – только передний.

Продажи MG Hector начнутся в Индии в июне, цены еще не объявлены. Местные профильные медиа прочат кроссоверу стартовый ценник в 1 500 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 391 000 рублей по актуальному курсу. Главными конкурентами новинки MG станут Jeep Compass (от 1560 000 рупий или 1 447 000 рублей) и Tata Harrier (от 1 270 000 рупий или 1 178 000 рублей).

Ожидается, что Hector будут поставлять на экспорт, но в какие страны – пока неизвестно. Впрочем, в России марка MG не представлена, Baojun и Wuling свои машины у нас тоже не продают, да и новая Каптива нам не светит – Chevrolet решила продвигать в нашей стране лишь дорогие модели.

 

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