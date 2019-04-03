Продвигаемый Камбербэтчем кросс MG не стал точной копией новой Chevrolet Captiva

Продвигаемый Камбербэтчем кросс MG не стал точной копией новой Chevrolet Captiva

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Появились официальные фотографии паркетника MG Hector, предназначенного для индийского рынка. У кросса есть три брата-близнеца, среди которых – Captiva следующего поколения.
 

Бренд MG начнет покорять Индию в этом году. Первенцем компании станет кроссовер Hector, получивший свое имя в честь сына царя Приама, героя Троянской войны. Кроме того, Hector — это «дань уважения британской инженерной традиции», ведь так назывался биплан, который в 30-х годах прошлого века был на вооружении ВВС Соединенного Королевства. В марте в Сети появились шпионские фотографии кроссовера без камуфляжа, сделанные во время съемок для рекламы. Тогда же в объектив угодил водитель Гектора – английский актер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся ролью Шерлока Холмса. А накануне в Индии прошла презентация мультимедийной системы SUV: саму машину на нее не привезли, Камбербэтч, который является послом марки, в мероприятии участие также не принял, но зато были показаны официальные изображения Hector.

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Сцену оформили в виде передней панели с вертикальным тачскрином по центру. На заднем плане - MG Hector
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Сцену оформили в виде передней панели с вертикальным тачскрином по центру. На заднем плане - MG Hector
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Сцену оформили в виде передней панели с вертикальным тачскрином по центру. На заднем плане - MG Hector

Кроссовер MG представляет собой перелицованную версию китайского Baojun 530. Напомним, MG принадлежит «поднебесному» концерну SAIC, а Baojun – это совместный проект SAIC и General Motors. Между тем Hector – уже третий близнец «китайца»: в Индонезии аналогичный паркетник продают как Wuling Almaz (Wuling – еще одна совместная марка SAIC и GM), а в Таиланде и странах Южной Америки кросс будут позиционировать в качестве Chevrolet Captiva новой генерации.

MG Hector

MG Hector

Модели Wuling и Chevrolet созданы на базе актуального Baojun 530, внешне от китайского донора они отличаются радиаторными решетками и эмблемами. А вот Гектор – это предвестник обновленного «пятьсот тридцатого»: у паркетника MG не только иная решетка, но и квадратные фары вместо круглых (расположены почти под решеткой, сверху – дневные ходовые огни), задний бампер – новый, между фонарями появилась красная плашка. Сам Baojun 530 с таким дизайном еще не представлен, но рестайлинговую машину уже ловили во время тестов.

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Актуальная версия Baojun 530. Кроссовер скоро обновится в стиле Гектора
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Актуальная версия Baojun 530. Кроссовер скоро обновится в стиле Гектора
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Актуальная версия Baojun 530. Кроссовер скоро обновится в стиле Гектора

Салон MG Hector пока не показали. Впрочем, известно, что кроссовер получит мультимедийную систему с вертикальным сенсорным экраном «а ля Тесла», голосовым управлением и точкой доступа к W-Fi – недаром же для «мультимедиа» в Индии устроили отдельную презентацию. Такая же система есть и у Wuling Almaz, она же достанется и Chevy Captiva. У «китайца» пока небольшой тачскрин, возвышающийся над передней панелью, но и Baojun 530 после рестайлинга наверняка обзаведется огромным экраном. Модель Baojun доступна в пяти- и семиместном вариантах, скорее всего, у Гектора тоже будет трехрядная версия.

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Новая Chevrolet Captiva. Интерьер пока не раскрыт, но и у этой модели будет мультимедиа с вертикальным экраном
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Новая Chevrolet Captiva. Интерьер пока не раскрыт, но и у этой модели будет мультимедиа с вертикальным экраном
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Новая Chevrolet Captiva. Интерьер пока не раскрыт, но и у этой модели будет мультимедиа с вертикальным экраном
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Wuling Almaz. Этот кроссовер уже вышел на рынок, пока он доступен только в Индонезии
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Wuling Almaz. Этот кроссовер уже вышел на рынок, пока он доступен только в Индонезии
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Wuling Almaz. Этот кроссовер уже вышел на рынок, пока он доступен только в Индонезии

По предварительным данным, MG Hector оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (143 л.с.) и фиатовским дизелем Multijet II 2.0 (около 170 л.с.). Оба мотора работают в паре с 6МКП, для бензинового еще предусмотрена шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Кроме того, индийцам предложат «мягкий гибрид» – за доплату у двигателя 1.5 будет «довесок» в виде 48-вольтового стартер-генератора. Нынешний Baojun 530 также доступен с турбомотором 1.5, но мощностью 150 л.с., плюс в Китае паркетнику еще положен «атмосферник» 1.8 (137 л.с.). Дизельной и гибридной версий у «китайца» нет, нет их и у Wuling Almaz и Chevy Captiva. Все кроссоверы имеют только передний привод.

Выпуск Hector наладят на индийском заводе, который SAIC выкупил для MG у своего партнера General Motors. Старт продаж намечен на июнь, цены пока не объявлены. Нет данных и о том, выберется ли MG Hector за пределы Индии.

 

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