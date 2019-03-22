Chevrolet Captiva нового поколения на базе «китайца» станет глобальной моделью

Паркетник Chevrolet второй генерации выйдет на рынок уже в этом году. Модель предложат в пяти- и семиместном исполнениях.

О том, что у хорошо знакомого россиянам кроссовера Captiva будет преемник, стало известно еще осенью прошлого года: машину показали на мотор-шоу в Колумбии. Причем паркетник не разработан с нуля – в качестве Каптивы второго поколения позиционируется слегка перелицованный «китаец» Baojun 530. Марка Baojun – это совместный проект концернов General Motors и SAIC. Ранее новая Captiva была анонсирована только для колумбийского рынка, теперь же GM объявил, что кроссовер станет глобальной моделью – ее планируют продавать «от Юго-Восточной Азии до Южной Америки». Следующей страной после Колумбии, в которой покажут новинку, будет Таиланд: премьера SUV состоится в конце марта на автосалоне в Бангкоке.

Как и колумбийское подразделение Chevrolet, таиландское продемонстрировало только экстерьер Captiva. Из внешних отличий от донорского Baojun 530 – иная радиаторная решетка да эмблемы в виде галстука-бабочки. Габариты Каптивы не раскрыты, но они, очевидно, идентичны «китайцу»: длина равна 4655 мм, колесная база – 2750 мм. У Chevrolet Captiva первого поколения эти показатели составляют 4637 и 2707 мм соответственно.

Новую Каптиву предложат в пяти- и семиместной версиях – как и Baojun 530. Ожидается, что кроссовер Chevrolet получит мультимедийную систему с вертикальным сенсорным экраном. У китайского паркетника пока возвышающийся над передней панелью планшет, но модель Baojun скоро обновится – скорее всего, ее также оснастят большим тачскрином.

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О «начинке» версии для таиландского рынка в Chevrolet умолчали. В Колумбии кроссовер будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 л.с. (230 Нм), которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. У донорского Baojun 530 тот же двигатель, но с отдачей в 150 л.с., вместо CVT «китайцу» положена роботизированная коробка. В Поднебесной для «пятьсот тридцатого» еще предусмотрен «атмосферник» 1.8 (137 л.с.). А вот полный привод «китайцу» не положен, то есть и у Каптивы версии 4WD не будет.

В Таиланде продажи нового кроссовера Chevrolet стартуют во второй половине этого года, цены пока неизвестны.

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Напомним, у Baojun 530 есть еще два брата: в Индонезии кросс уже продают под маркой Wuling (входит в СП SAIC и GM), а в Индии модель скоро появится под брендом MG (принадлежит SAIC).

В России ни MG, ни Baojun, ни Wuling не представлены, а Chevrolet у нас решила продвигать лишь дорогие модели (старая Niva от СП GM-Avtovaz не в счет): Camaro, Tahoe, Corvette и Traverse. Так что переделанный «китаец» до нас не доберется – вряд ли Chevy захочет портить себе имидж.