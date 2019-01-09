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У кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения появился брат Hector
Один из самых динамично развивающихся рынков, то есть Индию, марка MG начнет осваивать в этом году. Первенцем марки здесь станет кроссовер, который назвали Hector. Как отметили в местном подразделении MG, свое имя паркетник получил в честь героя Троянской войны, сына царя Приама. Кроме того, Hector – это «дань уважения британской инженерной традиции», ведь так назывался биплан, который в 30-х годах прошлого века был на вооружении королевских ВВС.
Впрочем, сам бренд MG с 2008-го принадлежит «поднебесному» концерну SAIC, поэтому нет ничего удивительного в том, что кроссовер для Индии вовсе не является самостоятельной разработкой марки – это разновидность «китайца» Baojun 530. Напомним, Baojun – совместный проект SAIC и General Motors, бренд создан специально для Поднебесной, а «пятьсот тридцатый» (длина – 4655 мм, колесная база – 2750 мм) вышел на рынок КНР весной прошлого года.
Предполагалось, что, несмотря на родство, паркетник MG будет довольно сильно отличаться от Baojun 530 дизайном экстерьера и интерьера. В частности, и на выложенных ранее шпионских видео и фото, и на официальных тизерах у индийского кросса иная радиаторная решетка, а в салоне виднеется мультимедийная система с большим вертикальным тачскрином вместо возвышающегося над панелью планшета у нынешнего «пятьсот тридцатого». Однако недавно стало известно о том, что в 2019-м Baojun 530 обновится: «китаец» обзаведется такими же решеткой и мультимедиа. Хотя задний бампер у рестайлинговой модели Baojun все же окажется другим, плюс между фонарями появится красная плашка.
По предварительным данным, индийцам MG Hector предложат с пяти- или семиместным салоном. Любопытно, что в Китае трехрядный Baojun 530 стартовал лишь в январе 2019-го.
Индийские СМИ прочат Гектору бензиновую «турбочетверку» 1.5 от донорского SUV, а также фиатовский дизель Multijet II 2.0. У Baojun 530 бензиновый мотор выдает 150 л.с., он сочетается с роботизированной коробкой, 6МКП или вариатором, а вот дизельный двигатель кроссоверу китайской марки не положен. Отдача Multijet II – 140 или 170 л.с., пока неизвестно, с какими коробками он будет работать. Полного привода у Baojun 530 нет, так что и кросс MG, вероятно, предложат только в переднеприводном исполнении.
Производство Hector для Индии наладят на местном заводе – еще в 2017 году SAIC выкупил у General Motors для MG предприятие, расположенное в городе Халол. В продажу кроссовер должен поступить в мае 2019-го, не исключено, что его презентация состоится раньше. Пока нет информации о том, выберется ли MG Hector за пределы индийского рынка.
Между тем Baojun 530 стал донором еще для двух кроссоверов: в Индонезии модель появится с логотипами Wuling (другой совместный проект General Motors и SAIC), а до Колумбии паркетник доберется под маркой Chevrolet, причем «китайца» с эмблемой-бабочкой и вовсе позиционируют в качестве Captiva нового поколения. Отметим, за основу для моделей Chevrolet и Wuling был взят дореформенный Baojun 530, но в Сети уже засветился интерьер новой Captiva – этот SUV тоже получил мультимедиа с вертикальным дисплеем.
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