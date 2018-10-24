Созданный на базе «китайца» кроссовер Ford Territory перестанет быть «эксклюзивом»

Созданный на базе «китайца» кроссовер Ford Territory перестанет быть «эксклюзивом»

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Компания Ford анонсировала новый паркетник для развивающихся рынков. Премьера модели пройдет на автосалоне в Сан-Паулу, который откроется в начале ноября.

Первая полноценная презентация нового кросса Ford Territory состоялась на минувшей неделе в Китае: как тогда заявили в компании, паркетник разработан специально для Поднебесной, там же и наладят его производство. Теперь же стало известно о том, что модель может выбраться за пределы КНР – кросс планируют продавать в Бразилии. Накануне SUV показали местным журналистам, а публичная премьера новинки пройдет 6 ноября в рамках автосалона в Сан-Паулу. Официальная версия – изучение реакции публики на модель.

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Ford Territory, версия для Бразилии
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Ford Territory, версия для Бразилии

Если решение о выходе Territory на бразильский рынок будет принято, то продажи могут стартовать в конце 2019-го – начале 2020 года. На первом этапе машины будут поставлять из Китая, впрочем, не так давно в соседней Аргентине завершили выпуск Ford Focus – освободившиеся мощности вполне могут отдать под Territory. Кстати, если паркетник появится в Бразилии, то его наверняка будут продавать еще и на аргентинском рынке, а также в других странах Южной Америки.

Ford Territory, версия для Бразилии

Ford Territory, версия для Бразилии

Напомним, в линейке Ford уже была модель с именем Territory – вседорожник с таким названием выпускали в Австралии в 2004-2016 гг., тот автомобиль был построен на платформе седана Ford Falcon. Новый Territory (длина — 4580 мм, колесная база – 2716 мм) разработан совместно с китайской Jiangling Motors Corporation (JMC, у Форда в Китае есть СП с этой фирмой, оно же будет производить новинку) – свежая модель Ford представляет собой перелицованный кросс JMC Yusheng S330. Внешне от «донора» кросс американской марки отличается радиаторной решеткой, оптикой и бамперами. Интерьер также оформили по-другому, но общую архитектуру салона сохранили.

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Ford Territory, версия для Бразилии
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Ford Territory, версия для Бразилии
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Ford Territory, версия для Бразилии
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Ford Territory, версия для Бразилии

Мотор китайскому Territory достался от JMC Yusheng S330, правда, его переименовали – вместо индекса GTDi бензиновая «турбочетверка» 1.5 теперь носит фордовское название EcoBoost. Мощность двигателя урезали со 163 до 145 л.с. Привод – только передний. Позже в Поднебесной появятся вариант с 48-вольтовым стартер-генератором и полноценный гибрид. О моторной гамме бразильского SUV в компании умолчали.

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Ford Territory, версия для Бразилии
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Ford Territory, версия для Бразилии

В списке оборудования Ford Territory значатся: мультимедийная система с большим тачскрином и голосовым управлением, виртуальная «приборка», панорамная крыша, комплекс систем безопасности Co-Pilot360 (системы автоматического экстренного торможения, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар, ассистент движения в полосе, адаптивный круиз-контроль).

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Ford Territory, версия для Китая
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Ford Territory, версия для Китая
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Ford Territory, версия для Китая

До китайских дилеров новинка доберется также в следующем году, цена пока не объявлена, но известно, что кросс окажется значительно дешевле Ford Kuga. Последний паркетник в Поднебесной обойдется минимум в 169 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 599 000 рублей по актуальному курсу. Отметим, донорский JMC Yusheng S330 на домашнем рынке провалился – в минувшем году было реализовано 17 998 таких автомобилей, а это крохи для Поднебесной. Между тем на официальном сайте JMC кросс уже отсутствует – видимо, его сняли с продажи.

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JMC Yusheng S330
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JMC Yusheng S330
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JMC Yusheng S330

В Китае одним из главных конкурентов Territory считается Hyundai ix35, в Бразилии же (если, конечно, решение о старте продаж будет принято) новинка Ford попробует переманить покупателей у Jeep Compass, лидера сегмента SUV на местном рынке (в прошлом году в Бразилии реализовано 49 187 таких «джипов»). То есть цена бразильского Ford Territory окажется сопоставима с моделью Jeep (от 112 000 реалов или 1 984 000 рублей – это довольно привлекательная цена для Бразилии).

Что же касается российского рынка, то у нас новый паркетник Ford продавать не планируют.

 

Теги: Авторынок , Новинки , американская иномарка , американские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Ford , Territory
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