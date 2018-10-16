Ford Territory: «бюджетник», который составит конкуренцию Hyundai ix35

Продажи новинки обещают стартовать в начале следующего года. Пока что компания официально представила свой компактный SUV, который предназначен только для китайского авторынка.

Кроссовер Ford Territory в период с 2004 по 2016 год выпускали в Австралии, однако он мало чем напоминает тот автомобиль, который был официально представлен сегодня, 16 октября 2018 года, в Китае. Новинка создана совместно с китайской Jiangling Motors Corporation (JMC). У американского автопроизводителя есть совместное предприятие с этой фирмой, на мощностях которого наладят серийный выпуск нового компактного кроссовера.

Новый Ford Territory представляет собой перелицованный китайский кроссовер JMC Yusheng S330: он отличается от «донора» исполнением радиаторной решётки, оптики и бамперов, а также габаритами. Так, длина кроссовера Ford составляет 4 580 мм (на 8 мм меньше, чем у «китайца»); ширина – 1 936 мм (на 4 мм меньше), высота – 1 674 (на 2 мм меньше); размер колёсной базы – 2 716 мм (на 4 мм больше).

Представительно Ford в Китае подтвердило, что «паркетник» Territory оснастили бензиновым полуторалитровым турбомотором модели JX4G15C5L с отдачей 143 л.с. Отметим, тот же мотор у S330, однако его мощность составляет 163 л.с. Информации о коробках передач по-прежнему нет. Расход топлива у новинки составляет 6,7 л на 100 км в смешанном цикле (у «китайца» – 7,2 л на 100 км). Также известно, что семейство пополнится гибридными версиями кроссовера.

Ford Territory получит мультимедийную систему с голосовым управлением, виртуальную приборную панель, а также комплекс систем безопасности Co-Pilot360, который включает в себя автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон и автоматическое переключение света фар, ассистента движения в полосе, адаптивный круиз-контроль.

Информации о том, появится ли «паркетник» на других рынках, пока нет. В продажу в КНР новый кроссовер Ford предположительно поступит в начале 2019 года. Официально цены компания всё ещё не назвала, однако пообещала, что Territory будет недорогим. На китайском авторынке ему придётся конкурировать с Hyundai ix35 (c января по август текущего года было реализовано 79 249 машин) и Skoda Kamiq (с мая по август – 13 160 экземпляров). В свою очередь, продажи JMC Yusheng S330 в текущем году довольно слабые – всего 2 672 автомобиля.