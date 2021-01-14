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  • Renault станет «зеленее». Марка представила новый ситикар со знакомым названием

Renault станет «зеленее». Марка представила новый ситикар со знакомым названием

14.01.2021 373 0 0

Renault 5 имеет статус концепта. Когда новинка выйдет на рынок, чтобы составить конкуренцию электрическому «компакту» Mini, пока не сообщается.

 

В Группе Renault рассказали о новой глобальной стратегии Renaulution, которая затронет различные марки, входящие в состав концерна. В целом к 2025 году бренды выпустят 24 новые модели, из них не менее десяти придётся на электрокары. Кроме того, в планах Группы сокращение количества используемых платформ до трёх (сейчас применяется шесть «тележек»). Мы подробнее остановимся на планах непосредственно марки Renault.

На фото: концепт Renault 5

Марка Рено сообщила о начале эры новой волны (или Nouvelle Vague на французском). Так, к указанному ранее сроку – к 2025 году – конкретно Renault наладит производство 14 ключевых автомобилей бренда, причём половина из них окажутся полностью электрическими. В итоге у Рено, вероятно, будет самый экологичный модельный ряд в Европе. 

Семь машин из указанных четырнадцати будут принадлежать сегментам C и D. При этом у всех новинок будет электрическая или гибридная модификации. В Renault планируют опираться на открытую экосистему Software République: её участники займутся программным обеспечением, данными, кибербезопасностью и микроэлектроникой. Так Renault сможет заниматься разработкой подключаемых услуг для своих продуктов.

В ходе презентации новой стратегии развития, французская марка показала концепт Renault 5. Если название кажется вам знакомым, то… вам не кажется: модель с таким именем (она же R5, Le Car) продавалась до 1996 года, когда ей на смену пришла Clio. По мотивам этого шоу-кара, вероятно, будет создан серийный компактный ситикар. Правда, когда именно новинка выйдет на рынок, пока не сообщается. 

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Информации о «начинке» Renault 5 почти нет: известно лишь, что модель будет полностью электрической. Концепт представлен с двуцветным кузовом: основной цвет жёлтый, но его дополняют чёрная тканевая крыша и такой же обвес по периметру. Яркость внешности подчёркивают красные декоративные элементы. «Противотуманки» здесь выполняют роль дневных ходовых огней. 

На месте традиционной решётки радиатора у концепта находится заглушка, логотип на передней части светится, а ниже расположено название бренда. Оно повторяется ещё и на заднем бампере, а на линии, которая через всю ширину багажной двери соединяет фонари, указано имя модели (в виде цифры), заключённое в фирменный знак Renault. За воздухозаборниками на капоте «пятёрки» скрыт лючок, под которым можно найти разъём для зарядки, а в зеркалах заднего вида можно увидеть флаг Франции.

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В ходе презентации нового плана развития Renault рассказала в том числе о своём новом бизнес-направлении – Mobilize. В рамках этого проекта предусмотрено создание собственных сервисов каршеринга, лизинга, а также подписки на автомобили марки. В частности, для первого пункта предлагается EZ-1 – пока что этот миниатюрный автомобиль представлен в виде прототипа. Предполагается, что пользователи будут платить за то, чем они пользуются (время или пробег). Длина машины равна 2,3 метра, а двери у него полностью стеклянные. В компании ожидают, что к 2030 году на отделение Mobilize будет приходиться примерно пятая часть от общего дохода Группы Рено.

Ранее Kolesa.ru также рассказал о том, как в рамках новой стратегии изменятся планы по развитию Lada и Dacia, и сообщил о  старшем брате Дастера, который получит имя Bigster.

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