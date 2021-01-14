Lada и Dacia — братья навек. Vesta, Granta и старые Нивы скоро уйдут

Обнародованный сегодня «революционный» план реструктуризации и развития Groupe Renault принёс неприятные известия для поклонников российского автопрома. По-сути, собственный инжиниринг на АВТОВАЗе исчезнет, все будущие модели Lada будут построены на модульной платформе CMF-B Альянса. В структуре Groupe Renault марка Lada объединяется с Dacia. Новообразованное бизнес-подразделение Dacia-Lada будет полностью подчинено идее «суперэффективности», что в переводе на русский означает «экономия на всём, чём можно».

Вчерашний отчёт руководителей АВТОВАЗа об итогах работы за 2020 год и планах на будущее оставил много вопросов — в частности, почему забуксовал рестайлинг Весты. Сегодня всё прояснилось: оригинальным моделям Lada подписан смертный приговор, и рестайлинг Весты если и будет, то чисто формальным, не требующим больших затрат.

Создание бизнес-подразделение Dacia-Lada означает, что разработка новинок румынской и российской марок будет централизованной и разница между ними сведётся в основном к дизайну. Пятилетний план развития подразумевает переход от 4 нынешних платформ к 1 и от 18 типов кузова к 11. Единая на все будущие Dacia и Lada платформа — это CMF-B. Dacia уже представила на ней новые Logan и Sandero.

Новый Dacia Sandero

К 2025 году модельная линейка Lada радикально изменится. Избавление от старых платформ означает отставку нынешних семейств Granta и Vesta, внедорожников Niva Legend и Niva Travel. Когда именно завершится их производство, не сообщается, но к 2025 году их, по идее, уже не будет (вероятность корректировки планов, конечно, всегда остаётся).



Анонсированы четыре полностью новые модели Lada: две из них будут представлены в 2023 году (какие именно, не сказано, но, скорее всего, это преемники Granta на платформе CMF-B в двух кузовах), в 2024-м дебютирует новая Niva, в 2025-году — некий кроссовер С-класса.



Dacia Bigster

Кроссовер С-класса — это, вероятно, это аналог будущего компактного кроссовера Dacia Bigster, концепт которого также был показан сегодня, о нём мы выпустили отдельную заметку, так как опубликовано много картинок. Новая Niva пока представлена единственным тизером и он сильно отличается от концепта образца 2018 года — с икс-фейсом Lada решительно расстаётся, но конкретно Ниве, это, возможно, даже на пользу.



Новая Lada Niva

Lada XRAY и Largus, в основе которых лежит устаревшая «тележка» В0, к 2025 году тоже прекратят своё существование, причём если недавно обновлённый Largus, как нам кажется, будут тянуть до последнего, ибо дёшево и сердито, то так и не сникавший любовь покупателей XRAY может покинуть тольяттинский конвейер намного раньше 2025 года.



В линейке Dacia к 2025 году появятся всего три новинки: вышеупомянутый кроссовер Bigster и две модели В-класса — какие именно, пока не сообщается. Согласно новому плану развития, бюджетный электромобиль Dacia Spring, который только готовится выйти на европейский рынок, пробудет в продаже не более четырёх лет, ведь это, по сути, конверсия индийского Renault Kwid, то есть уже устаревшей модели.



Dacia Spring

Теперь самое интересное, как будет проходить техническая унификация моделей Lada и Dacia. Румынская марка нацелена в основном на Европу, а здесь теперь всё подчинено идее электрификации, совершенно пока не актуальной для РФ. Рискнём предположить, что линейки двигателей у Lada и Dacia всё-таки будут разные, либо от тех моторов, что будут ставиться на Lada, «отрежут» дорогостоящие очистные сооружения и гибридные надстройки.

