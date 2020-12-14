АВТОВАЗ показал рестайлинговый Lada Largus: «икс-фейс» и обновки в салоне

У одной из самых популярных вазовских моделей переделали переднюю часть, внутри тоже обещаны реформы. Также, скорее всего, появилось новое оборудование. Техника, по предварительным данным, прежняя.

Производство Lada Largus стартовало в Тольятти в 2012-м, модель создана на базе «первого» Dacia Logan MCV. В прошлом году вазовское семейство (универсал и фургон) обновили, но экстерьер тогда изменился мало, салон же и вовсе почти не тронули. А вот нынешняя модернизация уже намного серьезнее. Отметим, Ларгус сегодня занимает третью строчку в личном рейтинге продаж марки после Гранты и Весты: с января по ноябрь 2020-го лишь пассажирский универсал разошелся по РФ тиражом 32 306 экземпляров (-17%, результаты фургона Ассоциация европейского бизнеса в свой отчет не вносит).

АВТОВАЗ пока распространил только одно изображение рестайлингового Largus, причем на нем запечатлена кросс-версия. Впрочем, стандартная модель наверняка изменилась аналогичным образом. Итак, Lada Largus получил новые фары и радиаторную решетку (к слову, в официальном релизе нет акцента на то, что только Cross достались «соты», то есть, такой рисунок, видимо, и у решетки обычного Ларгуса), по-другому оформлены противотуманки. Также заменили передние крылья, капот и наружные зеркала (они теперь от Весты, со встроенными поворотниками). Ну и конечно, модель наконец-то обрела фирменный «икс-фейс» — хромированные элементы красуются на новом же бампере.

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О салоне упомянуто вскользь: мол, он у модели тоже иной, с «улучшенной эргономикой». Между тем ранее в Сеть выкладывали шпионские фото интерьера рестайлингового Ларгуса. Судя по тем кадрам, салон сделали в стиле прежнего Renault Duster, плюс рулевое колесо, как у Lada Vesta и Xray. Кроме того, Largus вроде бы обзавелся мультимедийной системой с тачскрином (у дореформенной модели – простенькая магнитола).



Характеристики обновленного Ларгуса пока не раскрываются. По предварительным данным, модель по-прежнему будет доступна с вазовским двигателем 1.6 (87 или 106 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».

Дореформенные Lada Largus и Largus Cross 1 / 4 Дореформенные Lada Largus и Largus Cross 2 / 4 Дореформенные Lada Largus и Largus Cross 3 / 4 Дореформенные Lada Largus и Largus Cross 4 / 4

В продажу рестайлинговый Largus поступит в первом полугодии 2021-го, но презентацию, возможно, проведут еще до отгрузки машин дилерам. Дореформенный фургон сегодня стоит от 640 900 рублей, за пятиместный универсал просят минимум 653 900 рублей, его кросс-версия стоит от 813 900 рублей, а семиместные стандартный Ларгус и Largus Cross обойдутся минимум в 732 900 и 836 900 рублей соответственно.

