Возвращение к истокам: вазовский внедорожник получил новое, но знакомое имя

Модель, которая изначально называлась «Нива», была переименована в «4x4» около 15 лет назад. Теперь эта Lada вернулась к «старому» наименованию.

История отечественного внедорожника, выпускаемого на заводе в Тольятти, насчитывает уже 44 года (серийное производство стартовало 5 апреля 1977 года). Этот автомобиль повышенной проходимости имеет несущий кузов и постоянный полный привод. Любопытно, что за время существования модели её «начинка», а также внешность остались практически нетронутыми.



Изначально автомобиль с индексом ВАЗ-2121 получил название «Нива». В какой-то момент в компании приступили к разработке второго поколения модели, однако этот проект впоследствии был передан СП GM-Avtovaz, также в 2001 году АВТОВАЗ передал этому совместному предприятию права на торговое имя Niva – так на свет появился внедорожник Chevrolet Niva.

До 2006 года автомобили марок Лада и «Шеви» выпускались параллельно, а затем отечественному «вездеходу» пришлось сменить имя на мало узнаваемое «4x4». С ним модель просуществовала до сих пор, однако сегодня, 11 января 2021-го, АВТОВАЗ объявил о возвращении знакомого наименования: теперь внедорожник с ретро-дизайном будет продаваться как Lada Niva Legend.



Приставка «Legend» понадобилась из-за того, что под «родную крышу» вернулась так называемая Нива-2. Дело в том, что американский концерн General Motors продал российскому партнёру свою долю в СП GM-Avtovaz, в итоге «Шниву» начали выпускать с ладьёй вместо «галстука-бабочки», а в конце прошлого года компания представила рестайлинговую версию, которая тоже получила свою приставку к названию – Lada Niva Travel.



«Легендарная» версия получила не только «новое-старое» название, но и иные накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Судя по отчёту компании о результатах дорожных испытаний, максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА, а также 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

На официальном сайте Lada название модели уже сменили. Ценник трёхдверной версии стартует с отметки 587 900 рублей, а за пятидверный внедорожник просят минимум 630 900 рублей. Все версии оснащаются только одним вариантом мотора – бензиновым 83-сильным восьмиклапанным двигателем объёмом 1,7 литра (129 Нм). В пару к нему предлагается безальтернативная пятиступенчатая механическая коробка передач.



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Несмотря на солидный возраст, модель по-прежнему пользуется весьма высоким спросом в РФ. Так, за неполный прошлый год (с января по ноябрь) дилеры реализовали 26 203 Lada 4x4, что на 10% меньше, чем годом ранее. Этот спад примерно такой же, как и у российского авторынка в целом. Внедорожник находится на 12 месте в списке самых востребованных автомобилей и замыкает первую пятёрку в рейтинге самых популярных SUV в стране.

