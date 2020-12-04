ТОП-10 SUV России: возвращение Нивы и «минус» Тигуана, Дастер замер перед сменой поколений

В свежем рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV российского рынка отрицательные результаты продемонстрировали лишь две модели. Лидирует по-прежнему компакт корейской марки, причем все так же с большим отрывом.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам ноября текущего года самым продаваемым кроссовером РФ остается Hyundai Creta: реализовано 7692 единицы, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Напомним, в октябре модель ушла в «минус», однако и тогда она сохранила существенный отрыв от ближайшего преследователя. То же мы видим и в свежем рейтинге: результат занявшей вторую строчку Lada 4x4 вдвое меньше, чем у кросса Hyundai. Зато и вазовский внедорожник в «плюсе» (3513 ед., +20%), хотя не исключено, что этому способствовал крупный госзаказ, полученный АВТОВАЗом ранее.

На третьем месте в ноябрьском ТОП-10 находится Renault Duster (3453 шт.), который перестал «падать». Правда, и в бурный рост кроссовер не перешел, он продемонстрировал почти тот же результат, что и год назад. Между тем на прошлой неделе российский офис марки наконец-то анонсировал SUV второго поколения. Правда, пока неизвестно, успеет ли такой Дастер выйти на рынок до конца этого года.

Уходящий Renault Duster первого поколения

Четвертая строчка на этот раз у Volkswagen Tiguan, и это одна из двух моделей в нынешнем списке с отрицательным результатом: реализовано 3310 машин, что на 11% меньше, чем в ноябре 2019-го. Паркетник немецкой марки в «минусе» второй месяц подряд, и тем интереснее будет наблюдать, вернется ли Тигуан к росту после запуска рестайлинговой версии, или же не всем придется по нраву головная оптика в стиле «восьмого» Гольфа. Замыкает первую пятерку Toyota RAV4, причем «японец» отстал от Tiguan всего на один экземпляр.



ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в ноябре 2020 года

Место Модель Продажи в ноябре

2020 г., шт. Продажи в ноябре

2019 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 7 692 7 273 +6% 2 Lada 4x4 3 513 2 919 +20% 3 Renault Duster 3 453 3 443 +0,3% 4 Volkswagen Tiguan 3 310 3 718 -11% 5 Toyota RAV4 3 309 2 672 +24% 6 Hyundai Tucson 3 003 2 152 +40% 7 Skoda Kodiaq 2 827 2 553 +11% 8 Kia Sportage 2 651 2 942 -10% 9 Lada Niva / Chevrolet Niva 2 248 1 950 +15% 10 Mazda CX-5 2 221 2 050 +8%

Еще из примечательного в ТОП-10 по итогам ноября – внушительный «плюс» Hyundai Tucson (3003 единицы, +40%), тогда как спрос на родственный Kia Sportage, напротив, упал (2651 шт., -10%); Skoda снова вошла в рейтинг с Kodiaq (2827 шт., +11%), а более доступный Karoq не попал даже в общий ТОП-25 бестселлеров. Также отметим возвращение в список Niva: под брендом Lada внедорожник обрел больше покупателей (2248 шт., +15%), чем в прошлом году, когда он был Chevrolet. К слову, в октябре 2020-го у Нивы результат был еще лучше (2350 единиц, +22%), но в десятку она тогда не попала – в ТОП-10 мы видели ее в последний раз по итогам посткарантинного июня.

Hyundai Tucson

По итогам января-ноября 2020-го первую строчку занимает Hyundai Creta (66 478 штук, +1%), на втором месте – Toyota RAV4 (33 033 шт., +29%), на третьем – Volkswagen Tiguan (30 299 ед., -8%).

