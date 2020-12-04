ТОП-10 SUV России: возвращение Нивы и «минус» Тигуана, Дастер замер перед сменой поколений

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам ноября текущего года самым продаваемым кроссовером РФ остается Hyundai Creta: реализовано 7692 единицы, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Напомним, в октябре модель ушла в «минус», однако и тогда она сохранила существенный отрыв от ближайшего преследователя. То же мы видим и в свежем рейтинге: результат занявшей вторую строчку Lada 4x4 вдвое меньше, чем у кросса Hyundai. Зато и вазовский внедорожник в «плюсе» (3513 ед., +20%), хотя не исключено, что этому способствовал крупный госзаказ, полученный АВТОВАЗом ранее.
На третьем месте в ноябрьском ТОП-10 находится Renault Duster (3453 шт.), который перестал «падать». Правда, и в бурный рост кроссовер не перешел, он продемонстрировал почти тот же результат, что и год назад. Между тем на прошлой неделе российский офис марки наконец-то анонсировал SUV второго поколения. Правда, пока неизвестно, успеет ли такой Дастер выйти на рынок до конца этого года.
Четвертая строчка на этот раз у Volkswagen Tiguan, и это одна из двух моделей в нынешнем списке с отрицательным результатом: реализовано 3310 машин, что на 11% меньше, чем в ноябре 2019-го. Паркетник немецкой марки в «минусе» второй месяц подряд, и тем интереснее будет наблюдать, вернется ли Тигуан к росту после запуска рестайлинговой версии, или же не всем придется по нраву головная оптика в стиле «восьмого» Гольфа. Замыкает первую пятерку Toyota RAV4, причем «японец» отстал от Tiguan всего на один экземпляр.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в ноябре 2020 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в ноябре
|
Продажи в ноябре
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
7 692
|
7 273
|
+6%
|
2
|
Lada 4x4
|
3 513
|
2 919
|
+20%
|
3
|
Renault Duster
|
3 453
|
3 443
|
+0,3%
|
4
|
Volkswagen Tiguan
|
3 310
|
3 718
|
-11%
|
5
|
Toyota RAV4
|
3 309
|
2 672
|
+24%
|
6
|
Hyundai Tucson
|
3 003
|
2 152
|
+40%
|
7
|
Skoda Kodiaq
|
2 827
|
2 553
|
+11%
|
8
|
Kia Sportage
|
2 651
|
2 942
|
-10%
|
9
|
Lada Niva / Chevrolet Niva
|
2 248
|
1 950
|
+15%
|
10
|
Mazda CX-5
|
2 221
|
2 050
|
+8%
Еще из примечательного в ТОП-10 по итогам ноября – внушительный «плюс» Hyundai Tucson (3003 единицы, +40%), тогда как спрос на родственный Kia Sportage, напротив, упал (2651 шт., -10%); Skoda снова вошла в рейтинг с Kodiaq (2827 шт., +11%), а более доступный Karoq не попал даже в общий ТОП-25 бестселлеров. Также отметим возвращение в список Niva: под брендом Lada внедорожник обрел больше покупателей (2248 шт., +15%), чем в прошлом году, когда он был Chevrolet. К слову, в октябре 2020-го у Нивы результат был еще лучше (2350 единиц, +22%), но в десятку она тогда не попала – в ТОП-10 мы видели ее в последний раз по итогам посткарантинного июня.
По итогам января-ноября 2020-го первую строчку занимает Hyundai Creta (66 478 штук, +1%), на втором месте – Toyota RAV4 (33 033 шт., +29%), на третьем – Volkswagen Tiguan (30 299 ед., -8%).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться