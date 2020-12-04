Бизнес ×
  • ТОП-10 SUV России: возвращение Нивы и «минус» Тигуана, Дастер замер перед сменой поколений

ТОП-10 SUV России: возвращение Нивы и «минус» Тигуана, Дастер замер перед сменой поколений

04.12.2020 273 0 0

В свежем рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV российского рынка отрицательные результаты продемонстрировали лишь две модели. Лидирует по-прежнему компакт корейской марки, причем все так же с большим отрывом.

 

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам ноября текущего года самым продаваемым кроссовером РФ остается Hyundai Creta: реализовано 7692 единицы, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Напомним, в октябре модель ушла в «минус», однако и тогда она сохранила существенный отрыв от ближайшего преследователя. То же мы видим и в свежем рейтинге: результат занявшей вторую строчку Lada 4x4 вдвое меньше, чем у кросса Hyundai. Зато и вазовский внедорожник в «плюсе» (3513 ед., +20%), хотя не исключено, что этому способствовал крупный госзаказ, полученный АВТОВАЗом ранее.

На третьем месте в ноябрьском ТОП-10 находится Renault Duster (3453 шт.), который перестал «падать». Правда, и в бурный рост кроссовер не перешел, он продемонстрировал почти тот же результат, что и год назад. Между тем на прошлой неделе российский офис марки наконец-то анонсировал SUV второго поколения. Правда, пока неизвестно, успеет ли такой Дастер выйти на рынок до конца этого года.

Уходящий Renault Duster первого поколения

Четвертая строчка на этот раз у Volkswagen Tiguan, и это одна из двух моделей в нынешнем списке с отрицательным результатом: реализовано 3310 машин, что на 11% меньше, чем в ноябре 2019-го. Паркетник немецкой марки в «минусе» второй месяц подряд, и тем интереснее будет наблюдать, вернется ли Тигуан к росту после запуска рестайлинговой версии, или же не всем придется по нраву головная оптика в стиле «восьмого» Гольфа. Замыкает первую пятерку Toyota RAV4, причем «японец» отстал от Tiguan всего на один экземпляр.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в ноябре 2020 года

Место

Модель

Продажи в ноябре 
2020 г., шт.

Продажи в ноябре 
2019 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

7 692

7 273

+6%

2

Lada 4x4

3 513

2 919

+20%

3

Renault Duster

3 453

3 443

+0,3%

4

Volkswagen Tiguan

3 310

3 718

-11%

5

Toyota RAV4

3 309

2 672

+24%

6

Hyundai Tucson

3 003

2 152

+40%

7

Skoda Kodiaq

2 827

2 553

+11%

8

Kia Sportage

2 651

2 942

-10%

9

Lada Niva / Chevrolet Niva

2 248

1 950

+15%

10

Mazda CX-5

2 221

2 050

+8%

Еще из примечательного в ТОП-10 по итогам ноября – внушительный «плюс» Hyundai Tucson (3003 единицы, +40%), тогда как спрос на родственный Kia Sportage, напротив, упал (2651 шт., -10%); Skoda снова вошла в рейтинг с Kodiaq (2827 шт., +11%), а более доступный Karoq не попал даже в общий ТОП-25 бестселлеров. Также отметим возвращение в список Niva: под брендом Lada внедорожник обрел больше покупателей (2248 шт., +15%), чем в прошлом году, когда он был Chevrolet. К слову, в октябре 2020-го у Нивы результат был еще лучше (2350 единиц, +22%), но в десятку она тогда не попала – в ТОП-10 мы видели ее в последний раз по итогам посткарантинного июня.

Hyundai Tucson

По итогам января-ноября 2020-го первую строчку занимает Hyundai Creta (66 478 штук, +1%), на втором месте – Toyota RAV4 (33 033 шт., +29%), на третьем – Volkswagen Tiguan (30 299 ед., -8%).

кроссовер Россия авторынок статистика бизнес Hyundai Hyundai Creta Renault Renault Duster Volkswagen Lada Chevrolet Chevrolet Niva

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V В конце осмотра машины в сервисе я спросил у мастера: «Ну ладно. Эта машина практически в порядке. Может, есть что-то такое, что всё-таки тут ломается часто? Может, есть какие-то болячки, о... 296 0 0 04.12.2020
Статьи / Практика Ленточные хомуты, причина течей советских машин: разбираем, что в них хорошего и плохого Особенность советского автопрома, которая десятилетиями пила кровушку автовладельцев, – ленточно-шплинтовые хомуты. С каким облегчением вздохнули водители, когда эти хомуты исчезли в начале... 343 0 1 04.12.2020
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Tiguan I с пробегом: облетающая кусками краска и салон, полный «колхоза» Второй в современной истории Фольксвагена кроссовер (первым был Touareg) оказался успешным во всех смыслах – и по балансу потребительских качеств, и по популярности. Сейчас, когда меньше чем... 2086 5 10 02.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 164289 8 96 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 52737 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 46384 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings