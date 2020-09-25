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  • Обновлённый Volkswagen Tiguan для России: с прежними бензиновыми моторами, пока без дизеля

Обновлённый Volkswagen Tiguan для России: с прежними бензиновыми моторами, пока без дизеля

25.09.2020 336 0 0

Немецкая марка готовится вывести на наш рынок рестайлинговый Тигуан. В РФ модель по-прежнему будет доступна с двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI, на старте продаж кросс предложат в четырех комплектациях.

 

Мировая премьера посвежевшего Volkswagen Tiguan состоялась минувшим летом, а теперь рассекречена российская версия. Напомним, производство кроссовера для нашего рынка налажено на калужском заводе Volkswagen Group Rus. Предназначенный для РФ паркетник снаружи и внутри обновился так же, как европейская модель: Тигуан обзавелся фарами в стиле последнего Гольфа, еще заменили бамперы и решетку, модернизировали задние фонари (у них динамические поворотники), а в салоне появились сенсорный блок управления «климатом» и мультимедийная система последнего поколения. Кроме того, в России для SUV расширили палитру цветов кузова и ассортимент дисков (17-, 18- или 19-дюймовые), предусмотрены новые варианты обивки кресел.

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Как и ожидалось, гибрида у нас не будет, да и вообще бензиновая линейка в РФ изменений не претерпела: рестайлинговый Tiguan предложат с прежними турбомоторами 1.4 TSI (125 или 150 л.с.) и 2.0 TSI (180 или 220 л.с.). Базовому 125-сильному двигателю положена только «механика», привод – лишь передний. Более мощная версия 1.4 TSI сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой DSG, кросс с таким движком бывает как с передним, так и с полным приводом. Двухлитровый мотор идет в паре с семиступенчатой коробкой DSG и только полным приводом. А вот дизель 2.0 TDI (150 л.с.) для обновленного Тигуана пока не заявлен. Кстати, мотор на «тяжелом» топливе уже убирали из российской гаммы, но затем вернули (в прайс-листе дореформенного кроссовера 2.0 TDI имеется).

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Комплектации переименовали (как и у превратившегося в лифтбек Polo), SUV будет доступен в версиях Respect, Status, Exclusive и R-Line (последняя и запечатлена на фирменных картинках). В списке оборудования самого дешевого Tiguan значатся: светодиодные фары рефлекторного типа, подогрев руля и передних сидений, трехзоннный климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином диагональю 6,5 дюйма и круиз-контроль. «Статусный» кросс получил «мультимедиа» с 8-дюймовым экраном и навигатором, передние кресла с регулировкой поясничного подпора, камеру заднего вида, подогрев задних сидений. Версия Exclusive – это светодиодные фары прожекторного типа, цифровая «приборка» и система удержания в полосе движения. Наконец, топовый Tiguan R-Line имеет оригинальный обвес, кожаные сиденья с электрорегулировками и «памятью», адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с переменным передаточным отношением. 

Цены пока не объявлены, как и дата старта продаж. Скорее всего, на наш рынок обновленный кроссовер выйдет до конца текущего года. Дореформенный Tiguan сегодня обойдется минимум в 1 759 000 рублей.

В ковидном 2020-м паркетник Volkswagen ушел в «минус»: согласно статистке Ассоциации европейского бизнеса, в январе-августе в РФ реализовано 20 118 единиц – на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по итогам восьми месяцев Tiguan занимает третью строчку в рейтинге самых продаваемых SUV российского рынка (на первом месте Hyundai Creta, на втором – Toyota RAV4).

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