Volkswagen обновил Tiguan: оптика от «восьмого» Golf, подключаемый гибрид и «заряженная» версия

На европейский рынок «посвежевший» кроссовер выйдет в ближайшие пару месяцев, а до дилеров США доберётся не раньше осени 2021 года.

Немецкая компания представила Tiguan актуального второго поколения в 2015 году на автосалоне во Франкфурте, производство модели стартовало в 2016-ом. После смены генерации продажи модели заметно возросли: к примеру, в Европе только за прошлый год было реализовано 264 762 шт. (+5,5%), тогда как годовые продажи «первого» SUV едва превышали 150 тыс. машин. Американцы за 2019-ый купили 109 572 шт. (+22,5%). Выросли показатели Тигуана и в РФ – за тот же период он разошёлся тиражом 37 242 шт. (+11%). Теперь настала пора планового рестайлинга: Volkswagen презентовал обновлённый кроссовер.



На фото: обновлённый Volkswagen Tiguan

У «посвежевшего» VW Tiguan другая решётка радиатора с обновлённым логотипом бренда, визуально сливающаяся с головной оптикой, которая позаимствована у «восьмого» Golf. Опционально доступны матричные фары. Кроме того, видоизменённый передний бампер кроссовера имеет воздухозаборники иной формы. Корму «освежили» за счёт новых фонарей и заднего бампера. Надпись с названием модели переехала в центр багажной двери – под фирменный знак VW. Базовая версия оснащается 17-дюймовыми колёсами, а топовую снабдили 20-дюймовыми.



В салоне обновлённого Tiguan появилось новое рулевое колесо с подсвечиваемыми сенсорными панелями, кроме того, в топовых версиях сенсорные кнопки заменили физические на блоке управления климат-контролем. Кроссовер получил новую мультимедийную систему с пересмотренной функцией распознавания голосовых команд и беспроводным подключением смартфонов. Кроме того, у него цифровая приборная панель (диагональю 8 дюймов у версий попроще и 10,25 дюймов – у исполнений побогаче).



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Volkswagen Tiguan в ходе обновления, также как и недавно представленный Arteon, получил полуавтопилот Travel Assist, который работает на скорости до 210 км/ч. Это комплекс систем, который умеет распознавать дорожные знаки, удерживать автомобиль в полосе движения, самостоятельно тормозить и разгоняться после полной остановки.



На фото: Volkswagen Tiguan R 1 / 2 На фото: Volkswagen Tiguan R 2 / 2

В европейской моторной линейке остались прежние бензиновые двигатели: 130- и 150-сильные 1,5-литровые, а также 190- и 230-сильные 2,0-литровые «турбочетвёрки» TSI. Гамму турбодизелей пополнил 122-сильный TDI объёмом 2,0 литра, кроме того, остался вариант мощностью 150 л.с., а следующую версию форсировали с 190 до 200 л.с. Линейку покинул 240-сильный 2,0-литровый битурбодизель. Коробки передач – шестискоростная «механика» и семиступенчатый «автомат» DSG с двойным сцеплением. В США же модели оставят 2,0-литровую «турбочетвёрку» с отдачей 187 л.с.



Позже «старосветскую» линейку пополнит подключаемый гибрид с установкой от «восьмого» Golf PHEV. В её основе бензиновый четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,4 литра, который работает в паре с электромотором. Совокупная мощность системы составляет 245 л.с. Запаса хода при движении в чисто электрическом режиме версии с прибавкой eHybrid хватит на 50 км (расчёт вели по циклу WLTP). Максимальная скорость в этом режиме равна 130 км/ч.



На фото: Volkswagen Tiguan eHybrid 1 / 2 На фото: Volkswagen Tiguan eHybrid 2 / 2

Одновременно с «обычным» Тигуаном компания рассекретила и его «заряженную» версию с приставкой в виде буквы R к названию. Внешне такой автомобиль отличается иными бамперами, задним диффузором, четырьмя патрубками выпускной системы, а также 21-дюймовыми колёсными дисками, в салоне же имеются спортивные кресла для водителя и переднего пассажира. Кроме того, у «горячего» Tiguan на 10 мм занижена подвеска (амортизаторы регулируемые), а также есть система полного привода с распределением крутящего момента между колёсами на задней оси и дополнительный режим ездовой электроники. Также у Volkswagen Tiguan R иная «начинка»: автомобиль получил 320-сильную бензиновую «турбочетвёрку» TSI объёмом 2,0 литра серии EA888 (420 Нм), который идёт в паре с 7DSG.



На европейский рынок «посвежевший» кроссовер выйдет в ближайшие пару месяцев, а до дилеров США доберётся не раньше осени 2021 года. Стоимость пока не объявлена. Вероятно, обновлённый Tiguan доберётся и до российского рынка: у нас это вторая по популярности модель бренда после Polo. Производство нынешней версии налажено на заводе концерна VW в Калуге. Ценник актуального Тигуана в РФ стартует с отметки 1 659 000 рублей. По итогам прошлого года кросс вошёл в первую десятку самых популярных автомобилей в стране.

