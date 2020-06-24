Премьеры Volkswagen: обычные и «заряженные» обновлённый лифтбек и универсал Arteon

Немецкая компания рассекретила информацию о моторной гамме новинок. В линейку вошёл и подзаряжаемый гибрид с силовой установкой от Passat GTE.

Volkswagen вывел лифтбек Arteon на рынок в 2017 году, как замену модели Passat CC. О том, что Артеон станет семейством, в которое войдёт универсал, стало известно годом позже. Теперь немецкая компания представила не только «сарай» с приставкой Shooting Brake, но и обновлённый лифтбек Arteon. Причём оба автомобиля показаны как в обычных, так и в «горячих» версиях – с прибавкой в виде буквы R к названию.



На фото: обновлённый лифтбек VW Arteon 1 / 2 На фото: обновлённый лифтбек VW Arteon 2 / 2

Внешность стандартных универсала и «посвежевшего» лифтбека унифицирована. По сравнению с дореформенной «пятидверкой», у обновлённой версии другие бамперы, новые задние фонари и иным шрифтом выполнено написание названия модели на корме. В исполнении R-Line автомобили отличаются за счёт пары дополнительных секций дневных ходовых огней на радиаторной решётке: в итоге фары оказываются соединены между собой светодиодной полосой (для базовых версий дополнительные секции ДХО предлагаются в виде опции).



На фото: обновлённый лифтбек VW Arteon R 1 / 2 На фото: обновлённый лифтбек VW Arteon R 2 / 2

​Экстерьер «заряженных» лифтбека и универсала Arteon R отличается за счёт иного переднего бампера с крупными воздухозаборниками, спойлера на багажной двери, четырёх патрубков выхлопной системы (по два слева и справа), тормозных суппортов синего цвета. Вместо названия модели под логотипом VW располагается лишь буква R, написанная в соответствии с новым стилем. Кроме того, «горячие» модификации снабдили 20-дюймовыми легкосплавными дисками оригинального дизайна (у базовых версий – 18-дюймовые).

Объём багажника под шторкой у Arteon Shooting Brake составляет 565 литров (у обновлённого лифтбека – 563 литра). Если сложить задний диван, то объём багажника «сарая» увеличится до 1632 литров (у «пятидверки» – 1557 литров).



На фото: салон VW Arteon R 1 / 3 На фото: салон VW Arteon R 2 / 3 На фото: салон VW Arteon R 3 / 3

Салон Arteon «освежили» за счёт переработанной передней панели, иной виртуальной «приборки» диагональю 10,25 дюйма, нового рулевого колеса, сенсорного экрана для управления климат-контролем (раньше этот блок был с физическими кнопками), обновлённой мультимедийной системы MIB3 с поддержкой беспроводной работы Apple CarPlay и Android Auto, а также с тачскрином диагональю либо 8,0, либо 9,2 дюйма (в зависимости от версии). Опционально доступна акустическая система Harman/Kardon.



На фото: универсал VW Arteon 1 / 2 На фото: универсал VW Arteon 2 / 2

У универсала и нового лифтбека Arteon R интерьер тоже отличается: в таких версиях установлены спортивные кресла, подрулевые лепестки иной формы, используются иные отделочные материалы, а на дверях и передней панели имеются вставки из углепластика.

В перечень систем безопасности теперь входит доступный за дополнительную плату полуавтопилот Travel Assist, работающий на скорости до 210 км/ч. Система умеет распознавать дорожные знаки, удерживает автомобиль в полосе, самостоятельно тормозит и разгоняется после полной остановки. Угол предельного обзора камеры заднего вида увеличен с 90 до 170 градусов.



На фото: салон VW Arteon 1 / 4 На фото: салон VW Arteon 2 / 4 На фото: салон VW Arteon 3 / 4 На фото: салон VW Arteon 4 / 4

Как и обещалось ранее, линейку европейской версии Volkswagen Arteon пополнил подзаряжаемый гибрид. Версию eHybrid оснастили установкой от Passat GTE. В её основе 156-сильный турбомотор TSI объёмом 1,4 литра, а также 115-сильный электромотор. Система идёт в комплекте с шестиступенчатым «автоматом» DSG; её совокупная отдача составляет 218 л.с., привод – передний. Запас хода при движении только на электротяге составляет 53 км (расчёт вели по циклу WLTP), а максимальная скорость в этом режиме равна 140 км/ч.

Кроме того, моторная гамма (для европейцев) включает в себя 2,0-литровые бензиновые четырёхцилиндровые наддувные TSI с отдачей 190 и 280 л.с. Мощность 2,0-литровых четырёхцилиндровых дизелей TDI составляет 150 и 200 л.с. В линейке трансмиссий – шестискоростная «механика» и семиступенчатый «автомат» DSG с двойным сцеплением. Полный привод предлагается в виде опции.



На фото: универсал VW Arteon R 1 / 3 На фото: универсал VW Arteon R 2 / 3 На фото: универсал VW Arteon R 3 / 3

В свою очередь версии Arteon R оснастили 2,0-литровой «турбочетвёркой» TSI серии EA288. Отдача этого «движка» составляет 320 л.с., а максимальный крутящий момент – 420 Нм. У «заряженных» лифтбека и универсала полный привод и коробка 7DSG в комплекте.

Продажи новинок на рынках Старого Света стартуют осенью 2020-го, цены пока не объявлены. На наш рынок универсал, скорее всего, не приедет, да и обновлённый лифтбек нам, очевидно, придётся подождать. Ведь дореформенные машины добрались до РФ только в начале этого месяца: у нас цена Arteon стартует с отметки 2 639 000 рублей, а версия побогаче стоит не менее 2 999 000 рублей.

