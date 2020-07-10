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  • Креста на ней нет: «Шнива» полностью обрусела, теперь это Lada Niva

Креста на ней нет: «Шнива» полностью обрусела, теперь это Lada Niva

10.07.2020 825 0 0

АВТОВАЗ провёл бэдж-инжиниринг внедорожника Chevrolet Niva и вернул его на официальный сайт Lada. Когда же полноценный рестайлинг?

 

В декабре прошлого года АВТОВАЗ стал стопроцентным собственником бывшего совместного предприятия GM-АВТОВАЗ, в феврале 2020-го выпускаемые на нём «Шнивы» стали поступать к дилерам Lada, в апреле завод GM-АВТОВАЗ был переименован в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», и вот теперь состоялся финальный акт инкорпорирования «Шнивы» в родное лоно, то есть изначально российской машине вернули российский логотип.

Между тем многие ожидали, что вместе с «новыми-старыми» эмблемами Niva получит какие-нибудь более существенные изменения по части техники или хотя бы дизайна, потому иначе непонятно, зачем с переименованием нужно было тянуть до середины лета. Увы, пока никаких принципиальных изменений нет, и даже диковатая на вид мультимедийная система, которой «Шниву» наградили весной прошлого года, в салоне сохранилась.

Зато, судя по картинкам, у Нивы появился новый щиток приборов, выполненный в стилистике других моделей Lada, но радиальная оцифровка точно не прибавила ему информативности. На руле теперь красуется фирменная вазовская ладья. Снаружи на передке появилась пластиковая накладка чёрного цвета с эмблемой Lada, а на корме просто сковырнули шильдик Chevrolet, осталась толко надпись Niva…

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Перелицованная Niva уже появилась на официальном потребительском сайте Lada в стандартной и оффроудной версиях, но цены и комплектации пока не объявлены. «Шнивы» из продажи пока не исчезли и доступны через старый сайт Chevrolet по цене от 695 000 рублей до 869 000 рублей. Вряд ли Lada Niva будет дороже, а лучше бы ей вообще символически подешеветь, чтобы подхватить внезапно обнаружившийся в июне позитивный тренд, когда продажи «Шнивы» выросли сразу на 42% до 2228 единиц, в то время как спрос на классическую Lada 4x4 сократился на 12% до 2004 шт.

Будем надеяться, что полноценный рестайлинг и модернизация у Лады Нивы ещё впереди, ведь жить на конвейере ей придётся ещё долго — как минимум до появления полностью новой Нивы на «тележке» Дастера, которая, очевидно, будет существенно дороже нынешней.

внедорожник новинки рестайлинг Lada Chevrolet Chevrolet Niva

 

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