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  • ТОП-10 SUV России: с Karoq, но без Seltos в июне, и сплошные «минусы» по итогам полугодия

ТОП-10 SUV России: с Karoq, но без Seltos в июне, и сплошные «минусы» по итогам полугодия

07.07.2020 130 0 0

В минувшем месяце нескольким моделям, вошедшим в список самых популярных SUV российского рынка, удалось нарастить продажи по сравнению аналогичным периодом 2019-го. А вот в рейтинге, составленном по итогам первого полугодия, девять из десяти кроссоверов ушли в «минус».

 

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2020-го лидером среди SUV остается Hyundai Creta. Причем модели корейской марки удалось нарастить продажи, тогда как по итогам «выходных» апреля и мая она демонстрировала отрицательные результаты (в «черном апреле» Крета даже уступила Тигуану): в прошлом месяце реализовано 6417 единиц, что на 8% больше по сравнению с июнем 2019 года. Напомним, в марте нашу Крету слегка обновили, а в следующем году российская версия сменит поколение.

На вторую строчку вернулся Toyota RAV4 (в апрельском рейтинге у него было пятое место, в майском – четвертое), этот кросс тоже в «плюсе», пусть он и символический: 2635 экземпляров – на 15 штук больше, чем в июне 2019-го. За Рафиком следует Renault Duster, он продолжает «падать» (2557 штук, -28%). Рено уже давно пора бы вывести на наш рынок новый Дастер, но не исключено, что из-за пандемии COVID-19 россиянам еще придется подождать.

Toyota RAV4

Четвертое место досталось Niva, которая пока еще носит эмблемы Chevrolet, но ее уже продают и через дилерскую сеть Lada. В свежей статистике АЕБ не приводится сравнение с июнем 2019-го (видимо, из-за смены владельца – АВТОВАЗ выкупил долю GM в СП GM-Avtovaz), не сравнивают результаты и сами вазовцы. И зря, ведь внедорожник нарастил продажи сразу на 42% — Niva разошлась тиражом в 2228 экземпляров. Кстати, скоро на рынок выйдет слегка обновленная модель, с ладьей вместо галстука-бабочки.

Замыкает первую пятерку Volkswagen Tiguan, он в «минусе» (2152 единицы, -33%). В Европе уже начинают принимать заказы на рестайлинговый кроссовер, но до нас такой SUV, вероятно, доберется лишь в следующем году.

Актуальная Niva. Скоро модель получит эмблемы Lada вместо Chevrolet

В «плюс» в июне также удалось выйти Mazda CX-5 (1981 экземпляр, +13%). А на десятой строчке оказалась свежая модель – Skoda Karoq (1737 единиц, в РФ кросс стартовал в феврале). Между тем другой новый паркетник – Kia Seltos – в июне не вошел даже в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей России, хотя в «карантинных» мае и апреле он присутствовал в общем рейтинге, плюс он значился в майском ТОП-10 SUV. На момент публикации новости отчета Kia о российских продажах не было, так что июньский результат Селтоса пока неизвестен (в апреле – 535 штук, в мае – 809 единиц).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в июне 2020 года

Место

Модель

Продажи в июне 2020 г., шт.

Продажи в июне 2019 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

6 417

5 955

+8%

2

Toyota RAV4

2 635

2 620

+0,6%

3

Renault Duster

2 557

3 547

-28%

4

Chevrolet Niva

2 228

1574

+42%

5

Volkswagen Tiguan

2 152

3 234

-33%

6

Kia Sportage

2 104

2 367

-11%

7

Lada 4x4

2 004

2 273

-12%

8

Mazda CX-5

1 981

1 748

+13%

9

Renault Kaptur

1 804

2 649

-32%

10

Skoda Karoq

1 737

-

-

В рейтинге бестселлеров сегмента SUV по итогам первого полугодия 2020-го «плюс» только один: Toyota RAV4 нарастил продажи на 21% до 16 057 единиц, и это вторая строчка. Лидирует же по-прежнему Hyundai Creta (29 554 штуки, -15%), третье место занимает Volkswagen Tiguan (13 448 штук, -17%). В десятку самых популярных SUV по итогам первой половины текущего года также вошли модели, которых нет в июньском рейтинге: Nissan Qashqai (10 281 шт., -9%) и X-Trail (9 171 шт., -10%), Skoda Kodiaq (8 728 шт., -17%). ﻿Отметим, Ниссаны скоро сменят поколение (как будет выглядеть X-Trail можно представить, взглянув на его американского брата Rogue), так что в будущем у них есть все шансы улучшить свои позиции.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV по итогам шести месяцев 2020 года

Место

Модель

Продажи в январе-июне 2020 г., шт.

Продажи в январе-июне 2019 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

29 554

34 629

-15%

2

Toyota RAV4

16 057

13 277

+21%

3

Volkswagen Tiguan

13 448

16 294

-17%

4

Renault Duster

12 086

18 713

-35%

5

Lada 4x4

11 412

15 046

-24%

6

Kia Sportage

10 872

15 588

-30%

7

Nissan Qashqai

10 281

11 270

-9%

8

Nissan X-Trail

9 171

10 223

-10%

9

Mazda CX-5

8 849

9 232

-4%

10

Skoda Kodiaq

8 728

10 591

-17%
Hyundai Creta

Весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей РФ, согласно АЕБ, в июне просел почти на 15% (реализовано 122 622 шт.), по итогам первого полугодия продажи упали на 23% (до 635 959 шт.). Общую статистику Kolesa.ru опубликует совсем скоро.

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