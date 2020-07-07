ТОП-10 SUV России: с Karoq, но без Seltos в июне, и сплошные «минусы» по итогам полугодия

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2020-го лидером среди SUV остается Hyundai Creta. Причем модели корейской марки удалось нарастить продажи, тогда как по итогам «выходных» апреля и мая она демонстрировала отрицательные результаты (в «черном апреле» Крета даже уступила Тигуану): в прошлом месяце реализовано 6417 единиц, что на 8% больше по сравнению с июнем 2019 года. Напомним, в марте нашу Крету слегка обновили, а в следующем году российская версия сменит поколение.
На вторую строчку вернулся Toyota RAV4 (в апрельском рейтинге у него было пятое место, в майском – четвертое), этот кросс тоже в «плюсе», пусть он и символический: 2635 экземпляров – на 15 штук больше, чем в июне 2019-го. За Рафиком следует Renault Duster, он продолжает «падать» (2557 штук, -28%). Рено уже давно пора бы вывести на наш рынок новый Дастер, но не исключено, что из-за пандемии COVID-19 россиянам еще придется подождать.
Четвертое место досталось Niva, которая пока еще носит эмблемы Chevrolet, но ее уже продают и через дилерскую сеть Lada. В свежей статистике АЕБ не приводится сравнение с июнем 2019-го (видимо, из-за смены владельца – АВТОВАЗ выкупил долю GM в СП GM-Avtovaz), не сравнивают результаты и сами вазовцы. И зря, ведь внедорожник нарастил продажи сразу на 42% — Niva разошлась тиражом в 2228 экземпляров. Кстати, скоро на рынок выйдет слегка обновленная модель, с ладьей вместо галстука-бабочки.
Замыкает первую пятерку Volkswagen Tiguan, он в «минусе» (2152 единицы, -33%). В Европе уже начинают принимать заказы на рестайлинговый кроссовер, но до нас такой SUV, вероятно, доберется лишь в следующем году.
В «плюс» в июне также удалось выйти Mazda CX-5 (1981 экземпляр, +13%). А на десятой строчке оказалась свежая модель – Skoda Karoq (1737 единиц, в РФ кросс стартовал в феврале). Между тем другой новый паркетник – Kia Seltos – в июне не вошел даже в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей России, хотя в «карантинных» мае и апреле он присутствовал в общем рейтинге, плюс он значился в майском ТОП-10 SUV. На момент публикации новости отчета Kia о российских продажах не было, так что июньский результат Селтоса пока неизвестен (в апреле – 535 штук, в мае – 809 единиц).
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в июне 2020 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в июне 2020 г., шт.
|
Продажи в июне 2019 г., шт.
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
6 417
|
5 955
|
+8%
|
2
|
Toyota RAV4
|
2 635
|
2 620
|
+0,6%
|
3
|
Renault Duster
|
2 557
|
3 547
|
-28%
|
4
|
Chevrolet Niva
|
2 228
|
1574
|
+42%
|
5
|
Volkswagen Tiguan
|
2 152
|
3 234
|
-33%
|
6
|
Kia Sportage
|
2 104
|
2 367
|
-11%
|
7
|
Lada 4x4
|
2 004
|
2 273
|
-12%
|
8
|
Mazda CX-5
|
1 981
|
1 748
|
+13%
|
9
|
Renault Kaptur
|
1 804
|
2 649
|
-32%
|
10
|
Skoda Karoq
|
1 737
|
-
|
-
В рейтинге бестселлеров сегмента SUV по итогам первого полугодия 2020-го «плюс» только один: Toyota RAV4 нарастил продажи на 21% до 16 057 единиц, и это вторая строчка. Лидирует же по-прежнему Hyundai Creta (29 554 штуки, -15%), третье место занимает Volkswagen Tiguan (13 448 штук, -17%). В десятку самых популярных SUV по итогам первой половины текущего года также вошли модели, которых нет в июньском рейтинге: Nissan Qashqai (10 281 шт., -9%) и X-Trail (9 171 шт., -10%), Skoda Kodiaq (8 728 шт., -17%). Отметим, Ниссаны скоро сменят поколение (как будет выглядеть X-Trail можно представить, взглянув на его американского брата Rogue), так что в будущем у них есть все шансы улучшить свои позиции.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV по итогам шести месяцев 2020 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в январе-июне 2020 г., шт.
|
Продажи в январе-июне 2019 г., шт.
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
29 554
|
34 629
|
-15%
|
2
|
Toyota RAV4
|
16 057
|
13 277
|
+21%
|
3
|
Volkswagen Tiguan
|
13 448
|
16 294
|
-17%
|
4
|
Renault Duster
|
12 086
|
18 713
|
-35%
|
5
|
Lada 4x4
|
11 412
|
15 046
|
-24%
|
6
|
Kia Sportage
|
10 872
|
15 588
|
-30%
|
7
|
Nissan Qashqai
|
10 281
|
11 270
|
-9%
|
8
|
Nissan X-Trail
|
9 171
|
10 223
|
-10%
|
9
|
Mazda CX-5
|
8 849
|
9 232
|
-4%
|
10
|
Skoda Kodiaq
|
8 728
|
10 591
|
-17%
Весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей РФ, согласно АЕБ, в июне просел почти на 15% (реализовано 122 622 шт.), по итогам первого полугодия продажи упали на 23% (до 635 959 шт.). Общую статистику Kolesa.ru опубликует совсем скоро.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться