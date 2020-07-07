ТОП-10 SUV России: с Karoq, но без Seltos в июне, и сплошные «минусы» по итогам полугодия

В минувшем месяце нескольким моделям, вошедшим в список самых популярных SUV российского рынка, удалось нарастить продажи по сравнению аналогичным периодом 2019-го. А вот в рейтинге, составленном по итогам первого полугодия, девять из десяти кроссоверов ушли в «минус».

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне 2020-го лидером среди SUV остается Hyundai Creta. Причем модели корейской марки удалось нарастить продажи, тогда как по итогам «выходных» апреля и мая она демонстрировала отрицательные результаты (в «черном апреле» Крета даже уступила Тигуану): в прошлом месяце реализовано 6417 единиц, что на 8% больше по сравнению с июнем 2019 года. Напомним, в марте нашу Крету слегка обновили, а в следующем году российская версия сменит поколение.

На вторую строчку вернулся Toyota RAV4 (в апрельском рейтинге у него было пятое место, в майском – четвертое), этот кросс тоже в «плюсе», пусть он и символический: 2635 экземпляров – на 15 штук больше, чем в июне 2019-го. За Рафиком следует Renault Duster, он продолжает «падать» (2557 штук, -28%). Рено уже давно пора бы вывести на наш рынок новый Дастер, но не исключено, что из-за пандемии COVID-19 россиянам еще придется подождать.

Toyota RAV4

Четвертое место досталось Niva, которая пока еще носит эмблемы Chevrolet, но ее уже продают и через дилерскую сеть Lada. В свежей статистике АЕБ не приводится сравнение с июнем 2019-го (видимо, из-за смены владельца – АВТОВАЗ выкупил долю GM в СП GM-Avtovaz), не сравнивают результаты и сами вазовцы. И зря, ведь внедорожник нарастил продажи сразу на 42% — Niva разошлась тиражом в 2228 экземпляров. Кстати, скоро на рынок выйдет слегка обновленная модель, с ладьей вместо галстука-бабочки.



Замыкает первую пятерку Volkswagen Tiguan, он в «минусе» (2152 единицы, -33%). В Европе уже начинают принимать заказы на рестайлинговый кроссовер, но до нас такой SUV, вероятно, доберется лишь в следующем году.

Актуальная Niva. Скоро модель получит эмблемы Lada вместо Chevrolet

В «плюс» в июне также удалось выйти Mazda CX-5 (1981 экземпляр, +13%). А на десятой строчке оказалась свежая модель – Skoda Karoq (1737 единиц, в РФ кросс стартовал в феврале). Между тем другой новый паркетник – Kia Seltos – в июне не вошел даже в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей России, хотя в «карантинных» мае и апреле он присутствовал в общем рейтинге, плюс он значился в майском ТОП-10 SUV. На момент публикации новости отчета Kia о российских продажах не было, так что июньский результат Селтоса пока неизвестен (в апреле – 535 штук, в мае – 809 единиц).



ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в июне 2020 года

Место Модель Продажи в июне 2020 г., шт. Продажи в июне 2019 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 6 417 5 955 +8% 2 Toyota RAV4 2 635 2 620 +0,6% 3 Renault Duster 2 557 3 547 -28% 4 Chevrolet Niva 2 228 1574 +42% 5 Volkswagen Tiguan 2 152 3 234 -33% 6 Kia Sportage 2 104 2 367 -11% 7 Lada 4x4 2 004 2 273 -12% 8 Mazda CX-5 1 981 1 748 +13% 9 Renault Kaptur 1 804 2 649 -32% 10 Skoda Karoq 1 737 - -

В рейтинге бестселлеров сегмента SUV по итогам первого полугодия 2020-го «плюс» только один: Toyota RAV4 нарастил продажи на 21% до 16 057 единиц, и это вторая строчка. Лидирует же по-прежнему Hyundai Creta (29 554 штуки, -15%), третье место занимает Volkswagen Tiguan (13 448 штук, -17%). В десятку самых популярных SUV по итогам первой половины текущего года также вошли модели, которых нет в июньском рейтинге: Nissan Qashqai (10 281 шт., -9%) и X-Trail (9 171 шт., -10%), Skoda Kodiaq (8 728 шт., -17%). ﻿Отметим, Ниссаны скоро сменят поколение (как будет выглядеть X-Trail можно представить, взглянув на его американского брата Rogue), так что в будущем у них есть все шансы улучшить свои позиции.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV по итогам шести месяцев 2020 года

Место Модель Продажи в январе-июне 2020 г., шт. Продажи в январе-июне 2019 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 29 554 34 629 -15% 2 Toyota RAV4 16 057 13 277 +21% 3 Volkswagen Tiguan 13 448 16 294 -17% 4 Renault Duster 12 086 18 713 -35% 5 Lada 4x4 11 412 15 046 -24% 6 Kia Sportage 10 872 15 588 -30% 7 Nissan Qashqai 10 281 11 270 -9% 8 Nissan X-Trail 9 171 10 223 -10% 9 Mazda CX-5 8 849 9 232 -4% 10 Skoda Kodiaq 8 728 10 591 -17%

Hyundai Creta

Весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей РФ, согласно АЕБ, в июне просел почти на 15% (реализовано 122 622 шт.), по итогам первого полугодия продажи упали на 23% (до 635 959 шт.). Общую статистику Kolesa.ru опубликует совсем скоро.

