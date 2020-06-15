Новый Nissan X-Trail: более компактные габариты, двухэтажная оптика и цифровая «приборка»

Пока что японская компания показала только американскую версию нового кроссовера, который имеет название Rogue. Впоследствии подобные изменения во внешности и салоне ждут и глобальный X-Trail.

Nissan Rogue актуальной для США второй генерации появился в 2014 году, обновление модель пережила в 2017-ом. Сейчас компания подготовила кроссовер нового поколения. Ранее этот автомобиль ловили в камуфляже, раскрывали на патентных изображениях и презентационных снимках. Теперь же в Nissan полностью рассекретили американскую версию SUV и рассказали о его «начинке».



Новый Nissan Rogue получил двухэтажную светодиодную головную оптику, иную радиаторную решётку с двойной V-образной окантовкой и жалюзи за «грилем» (способствуют улучшению аэродинамики). Теперь у автомобиля есть двухцветные варианты окраски кузова (крыша и корпуса боковых зеркал могут быть выполнены в чёрном цвете).



«Третий» Rogue оказался чуть более компактным. Его длина уменьшилась на 38 мм до 4648 мм, расстояние между осями при этом осталось прежним (2705 мм). Не изменилась и ширина кроссовера (1839 мм), а высота в свою очередь сократилась на 28 мм и теперь составляет 1699 мм. В Nissan отметили, что новый SUV базируется на модернизированной модульной платформе CMF-C/D: спереди остались стойки McPherson, сзади – пересмотренная многорычажная подвеска.



В числе новшеств в салоне джойстик вместо традиционного рычага передач, «второй этаж» у центрального тоннеля (место используется для хранения вещей), проекционный дисплей (10,8 дюйма), который предлагается в виде опции, а также дополнительные варианты отделки кресел. У стандартных версий комбинация приборов осталась с аналоговыми шкалами, но получила семидюймовый экранчик вместо пятидюймового, а за дополнительную плату можно получить полностью цифровую «приборку» диагональю 12,3 дюйма. У мультимедийной системы тачскрин увеличился с 7 до 9 дюймов.



1 / 2 2 / 2

В Nissan решили привлечь к новому Rogue внимание семейных покупателей, отметив, что теперь задние двери открываются под углом 90 градусов, что позволяет без проблем установить детское кресло (кстати, число креплений для них на заднем диване увеличилось до трёх). Объём багажника остался прежним (1113 литров), а при сложенном втором ряде сидений он стал больше на 116 л (вырос до 2098 литров).



1 / 2 2 / 2

В стандартной версии автомобиль оснащён десятью подушками безопасности и комплексом Safety Shield 360, который включает в себя системы автоматического торможения, мониторинга слепых зон, слежения за разметкой, камеру заднего вида (круговой обзор – опция). Также за доплату предлагается трёхзонный климат-контроль, кроме того, у Rogue появились подогрев руля и заднего ряда (тогда как у российского X-Trail эти функции появились ещё пару лет назад).



1 / 2 2 / 2

Комплекс систем активной безопасности ProPilot от Nissan есть у всех версий, кроме начальной, а в исполнениях побогаче к ним прибавляется ещё и навигация. Из-за интеграции данных GPS и навигационной системы автомобиль может замедляться, к примеру, перед проездом перекрёстков. Система также умеет распознавать дорожные знаки, и способна (с согласия водителя) увеличивать или уменьшать скорость до установленного на участке лимита.



«Третий» Nissan Rogue в США предложат только с бензиновым «атмосферником» объёмом 2,5 литра с отдачей 181 л.с. и максимальным крутящим моментом 245 Нм. Отметим, у версии второго поколения мотор выдаёт 170 л.с. и 237 Нм. Агрегатируется 181-сильный двигатель с прежним бесступенчатым «автоматом» Xtronic. Для переднеприводных версий нового кроссовера предусмотрено три ездовых режима – Standard, Eco и Sport, а для вариантов с полным приводом их пять: добавлены ещё Off-road и Snow.

Новый Nissan Rogue доберётся до американских дилеров осенью 2020-го. Цены в компании пока не назвали. Стартовый ценник актуального кроссовера в Штатах составляет 25 300 долларов (что эквивалентно 1,77 млн рублей по текущему курсу). В России минимальная стоимость нынешнего X-Trail равна 1,676 млн рублей. Следующее поколение позволит Rogue упрочить свои позиции в США: несмотря на то, что за 2019 год было продано немало SUV – 350 447 шт. – показатель всё-таки упал на 15% по сравнению с 2018-ым.

