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  • «Чёрный апрель» для рынка РФ: один плюс, Creta уже не лидер, зато в ТОП-25 пробились Karoq и Seltos

«Чёрный апрель» для рынка РФ: один плюс, Creta уже не лидер, зато в ТОП-25 пробились Karoq и Seltos

12.05.2020 1267 1 0

Продажи новых автомобилей в России в апреле рухнули из-за пандемии коронавируса и связанного с ней запрета на работу автосалонов.

 

Автомобильные дилеры в РФ в апреле 2020-го, по сути, не работали: ещё в конце марта глава государства Владимир Путин объявил о том, что всем лучше оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Вести трудовую деятельность разрешили далеко не всем: продавцы автомобилей в список не вошли. Напомним, такие меры были призваны сократить динамику распространения коронавируса в стране. Это, конечно же, негативно повлияло на всю экономику страны, в том числе на автомобильную отрасль. Так что имеем то, что имеем: падение на 72,4% (указаны данные по отгрузкам дилеров) по сравнению с апрелем 2019 года и на 76% по отношению к предыдущему месяцу (в марте был зафиксирован «плюс»).

Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего за так называемый «чёрный апрель» 2020-го было продано 38 922 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 102 089 единиц меньше, чем годом ранее. По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, прошлый месяц серьёзно ударил по ликвидности автодилеров, а в дальнейшем – и по их устойчивости (вероятно не все игроки рынка выживут в текущих условиях). Несмотря на ослабление режима самоизоляции в мае, Томас Штэрцель не склонен думать, что показатели продаж новых машин будут заметно выше по итогам текущего месяца.

На фото: Lada Xray и Lada Vesta

И причины очевидны: некоторые автопроизводители уже подняли цены на машины, другие, скорее всего, перепишут ценники в ближайшем будущем. На этом фоне часть россиян уже лишилась заработка из-за пандемии и режима самоизоляции, часть столкнулась с уменьшением зарплаты, третьи не решатся на дорогостоящую покупку из-за неуверенности в завтрашнем дне и т.д. Так что перспективы у российского авторынка, действительно, отнюдь не радужные.

Несмотря на всё это, посмотрим на результаты тех, кто худо-бедно вёл деятельность по продаже новых машин даже во время «чёрного апреля». Нет ничего удивительного в том, что у абсолютного большинства марок и всех моделей из ТОП-25 самых популярных (кроме новичков) зафиксирован «минус». Не странно и то, что расстановка мест в обоих рейтингах изменилась.

Правда, это не касается лидера списка самых востребованных марок – Lada. Отечественный бренд по-прежнему обладает «золотом», несмотря на потерю 71% с результатом 9396 проданных машин. Его бестселлеры – Granta и Vesta – по-прежнему возглавляют ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в «кризисной России». Их показатели – 3058 шт. (-75,8%) и 2913 шт. (-71,2%) соответственно. Кстати, другие модели марки в прошлом месяце сумели подняться повыше, чем в марте. Так, Largus сменил 8 место на 6-ое, внедорожник 4x4 забрался с 16 строки сразу на 7-ую, а постепенно теряющий популярность Xray теперь находится на 18 позиции, а не на 23-ей.

МестоМаркаПродажи в апреле 2020 года, шт.Продажи в апреле 2019 года, шт.Разница, %
1Lada939632 316-71
2Kia433419 819-78
3Renault313512 543-75
4Volkswagen30939551-68
5Skoda30417359-59
6Toyota25658466-70
7Hyundai242615379-84
8ГАЗ22725424-58
9Nissan10392528-59
10УАЗ8623445-75

Второе место в рейтинге марок удержала за собой корейская Kia. Её апрельский результат – 4334 проданных новых машины (меньше на 78%). Как и в марте, на третьей строке ТОП-25 располагается бестселлер Киа – Rio (1737 шт.), потерявший 79,6% (по сравнению с апрелем 2019-го). Также в списке числится кроссовер Sportage, поднявшийся за месяц с 20-ой на 12 строчку. Его результат – 762 шт. и это соответствует спаду продаж на 71,8%. Новинкой от Kia в рейтинге (на 24 месте) стал компактный паркетник Seltos с показателем 535 шт.

На третьем месте в списке самых продаваемых брендов располагается Renault с показателем 3135 машин (-75%), хотя ещё в марте тройку лидеров замыкал Hyundai. Самой востребованной моделью Рено даже в кризисное время остаётся кросс Duster (975 шт, -73,1%), причём он сумел пробраться в десятку лидеров, «подпрыгнув» с 11 на 9 позицию. На прежней 13 строке остался седан Logan, зато с 15-го на 22 место за месяц упал хэтчбек Sandero. В самом низу ТОПа, на 25 строчке, расположился Kaptur, а вот Arkana в список так и не пустили (в последний раз модель была в рейтинге автомобилей в декабре 2019-го).

На четвёртой строке в перечне марок располагается Volkswagen с результатом 3093 шт. (-68%). Бестселлеры немецкого бренда – Polo и Tiguan – теперь располагаются на 4 и 5 позициях соответственно (1372 и 1332 шт.). Кстати, кроссовер VW сместил Hyundai Creta с насиженного кресла лидера рейтинга самых популярных SUV (корейский паркетник петербургской сборки возглавлял «кроссоверный ТОП» с августа 2016 года)!

На фото: VW Tiguan

Следом в рейтинге брендов располагается Skoda (чешская марка принадлежит концерну Volkswagen). Её апрельский результат – 3041 автомобиль, что на 59% меньше, чем годом ранее. В ТОП-25 вошло четыре модели Шкоды: первую десятку лидеров замыкает Octavia (820 шт., -59,8%), за ней следом находится Kodiaq (810 шт.), перепрыгнувший за один месяц сразу 11 строчек. На 14 месте расположилась новинка марки – паркетник Karoq с результатом 754 единицы, а на прежнем 17-ом – Rapid (622 шт.).

На шестой строке в рейтинге марок – Toyota, реализовавшая на нашем рынке за апрель 2020-го 2565 машин (меньше на 70%, чем в том же месяце 2019 года). Ещё в марте кроссовер RAV4 занимал 6 строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей, теперь же он скатился на 20-ую (601 шт., -73,1%). В свою очередь бизнес-седан Camry потерял лишь 4 позиции, остановившись на 16-ой (649 шт., -75,2%). При этом в апрельский список бестселлеров вернулся Toyota Land Cruiser Prado (578 шт., -57,2%). В последний раз этот внедорожник был в рейтинге в сентябре 2019-го.

Далее следует Hyundai, «свалившийся» с 3 места списка популярных марок (2426 шт., -84%). Как мы уже отмечали, его бестселлер Creta потерял лидерство в рейтинге SUV, также он с результатом 1079 шт. (-82,4%) спустился с 4 строки на 8-ую. У Solaris дела ещё хуже: вместо мартовского 7 места он оказался на 19-ом (603 шт., -88,4%). Отметим, в прошлом месяце из рейтинга исчез кроссовер Tucson (в марте он занимал 25 позицию).

МестоМодельПродажи в апреле 2020 года, шт.Продажи в апреле 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta305812652-75,8
2Lada Vesta291310131-71,2
3Kia Rio17378509-79,6
4VW Polo13725665-75,8
5VW Tiguan13322847-53,2
6Lada Largus12863646-64,7
7Lada 4x410932658-58,9
8Hyundai Creta10796123-82,4
9Renault Duster9753620-73,1
10Skoda Octavia8202042-59,8
11Skoda Kodiaq8101964-58,8
12Kia Sportage7622704-71,8
13Renault Logan7603204-76,3
14Skoda Karoq754--
15Avtovaz Niva659--
16Toyota Camry6492614-75,2
17Skoda Rapid6223261-80,9
18Lada Xray6152284-73,1
19Hyundai Solaris6035192-88,4
20Toyota RAV46012235-73,1
21Mazda CX-55811452-60,0
22Renault Sandero5783263-82,3
23Toyota LC Prado5781352-57,2
24Kia Seltos535--
25Renault Kaptur4282288-81,3

Кроме того, в ТОП-25 вошли внедорожник Niva (659 шт.), который теперь числится новинкой, так как на месте марки у него стоит Avtovaz. Если же сравнить нынешние продажи с прошлогодними показателями Chevrolet Niva, то станет ясно, что модель потеряла 64,4%. Также по итогам прошлого месяца в списке значится кроссовер Mazda CX-5 (581 шт., -60%). При этом японский бренд занимает 11 строчку перечня самых востребованных в РФ марок (739 шт., -67%). 

Любопытно, что в апрельском рейтинге марок есть единственный «плюс»: китайская марка Changan (223 шт.) может похвастаться 53-процентным приростом. Правда, это легко объяснить низкими продажами в апреле 2019-го – тогда дилеры бренда продали в России всего 146 машин.

Из списка самых популярных моделей (по сравнению с мартом 2020-го) пропали несколько кроссоверов, помимо уже упомянутого Hyundai Tucson, это Mitsubishi Outlander (в предыдущем рейтинге был на 19 месте), Nissan Qashqai (был на 10-ом) и X-Trail (был на 21-ом).

На фото: Kia Seltos

Судя по данным АЕБ, по итогам первой трети 2020 года дилеры в общей сложности реализовали 415 102 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 19,1% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Пандемия коронавируса повлияла на продажи машин не только в России, но и по всему миру. Так, к примеру, в Индии в апреле 2020-го не продали ни единого автомобиля. В Китае основные запреты действовали в феврале, так что по итогам последнего зимнего месяца авторынок Поднебесной упал на 79%. В марте автосалоны в этой стране открыли, однако, продажи всё равно остались низкими – зафиксирован годовой спад на 43%. Однако уже в апреле был зафиксирован «плюс» (на 4,4% больше, чем в апреле 2019-го). В свою очередь рынок Западной Европы в марте (тогда была зафиксирована вспышка вируса в этом регионе) сократился на 52,9%, а в США дилеры реализовали в том же месяце на 39% автомобилей меньше.

Россия авторынок статистика бизнес коронавирус

 

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1 комментарий
12.05.2020 21:02
Bezerok

Селтос с вариатором и карок с ДСГ сомнительные по надежности, да и стоят очень уж много за нормальную комплектацию. За эти деньги как по мне намного разумнее взять что-то классом выше и с хорошей классической коробкой. Например опель грандлэнд Х или мазду сх.

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