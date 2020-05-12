«Чёрный апрель» для рынка РФ: один плюс, Creta уже не лидер, зато в ТОП-25 пробились Karoq и Seltos

Автомобильные дилеры в РФ в апреле 2020-го, по сути, не работали: ещё в конце марта глава государства Владимир Путин объявил о том, что всем лучше оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Вести трудовую деятельность разрешили далеко не всем: продавцы автомобилей в список не вошли. Напомним, такие меры были призваны сократить динамику распространения коронавируса в стране. Это, конечно же, негативно повлияло на всю экономику страны, в том числе на автомобильную отрасль. Так что имеем то, что имеем: падение на 72,4% (указаны данные по отгрузкам дилеров) по сравнению с апрелем 2019 года и на 76% по отношению к предыдущему месяцу (в марте был зафиксирован «плюс»).



Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего за так называемый «чёрный апрель» 2020-го было продано 38 922 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 102 089 единиц меньше, чем годом ранее. По мнению председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, прошлый месяц серьёзно ударил по ликвидности автодилеров, а в дальнейшем – и по их устойчивости (вероятно не все игроки рынка выживут в текущих условиях). Несмотря на ослабление режима самоизоляции в мае, Томас Штэрцель не склонен думать, что показатели продаж новых машин будут заметно выше по итогам текущего месяца.



На фото: Lada Xray и Lada Vesta

И причины очевидны: некоторые автопроизводители уже подняли цены на машины, другие, скорее всего, перепишут ценники в ближайшем будущем. На этом фоне часть россиян уже лишилась заработка из-за пандемии и режима самоизоляции, часть столкнулась с уменьшением зарплаты, третьи не решатся на дорогостоящую покупку из-за неуверенности в завтрашнем дне и т.д. Так что перспективы у российского авторынка, действительно, отнюдь не радужные.

Несмотря на всё это, посмотрим на результаты тех, кто худо-бедно вёл деятельность по продаже новых машин даже во время «чёрного апреля». Нет ничего удивительного в том, что у абсолютного большинства марок и всех моделей из ТОП-25 самых популярных (кроме новичков) зафиксирован «минус». Не странно и то, что расстановка мест в обоих рейтингах изменилась.



Правда, это не касается лидера списка самых востребованных марок – Lada. Отечественный бренд по-прежнему обладает «золотом», несмотря на потерю 71% с результатом 9396 проданных машин. Его бестселлеры – Granta и Vesta – по-прежнему возглавляют ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в «кризисной России». Их показатели – 3058 шт. (-75,8%) и 2913 шт. (-71,2%) соответственно. Кстати, другие модели марки в прошлом месяце сумели подняться повыше, чем в марте. Так, Largus сменил 8 место на 6-ое, внедорожник 4x4 забрался с 16 строки сразу на 7-ую, а постепенно теряющий популярность Xray теперь находится на 18 позиции, а не на 23-ей.

Место Марка Продажи в апреле 2020 года, шт. Продажи в апреле 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada 9396 32 316 -71 2 Kia 4334 19 819 -78 3 Renault 3135 12 543 -75 4 Volkswagen 3093 9551 -68 5 Skoda 3041 7359 -59 6 Toyota 2565 8466 -70 7 Hyundai 2426 15379 -84 8 ГАЗ 2272 5424 -58 9 Nissan 1039 2528 -59 10 УАЗ 862 3445 -75

Второе место в рейтинге марок удержала за собой корейская Kia. Её апрельский результат – 4334 проданных новых машины (меньше на 78%). Как и в марте, на третьей строке ТОП-25 располагается бестселлер Киа – Rio (1737 шт.), потерявший 79,6% (по сравнению с апрелем 2019-го). Также в списке числится кроссовер Sportage, поднявшийся за месяц с 20-ой на 12 строчку. Его результат – 762 шт. и это соответствует спаду продаж на 71,8%. Новинкой от Kia в рейтинге (на 24 месте) стал компактный паркетник Seltos с показателем 535 шт.

На третьем месте в списке самых продаваемых брендов располагается Renault с показателем 3135 машин (-75%), хотя ещё в марте тройку лидеров замыкал Hyundai. Самой востребованной моделью Рено даже в кризисное время остаётся кросс Duster (975 шт, -73,1%), причём он сумел пробраться в десятку лидеров, «подпрыгнув» с 11 на 9 позицию. На прежней 13 строке остался седан Logan, зато с 15-го на 22 место за месяц упал хэтчбек Sandero. В самом низу ТОПа, на 25 строчке, расположился Kaptur, а вот Arkana в список так и не пустили (в последний раз модель была в рейтинге автомобилей в декабре 2019-го).



На четвёртой строке в перечне марок располагается Volkswagen с результатом 3093 шт. (-68%). Бестселлеры немецкого бренда – Polo и Tiguan – теперь располагаются на 4 и 5 позициях соответственно (1372 и 1332 шт.). Кстати, кроссовер VW сместил Hyundai Creta с насиженного кресла лидера рейтинга самых популярных SUV (корейский паркетник петербургской сборки возглавлял «кроссоверный ТОП» с августа 2016 года)!



На фото: VW Tiguan

Следом в рейтинге брендов располагается Skoda (чешская марка принадлежит концерну Volkswagen). Её апрельский результат – 3041 автомобиль, что на 59% меньше, чем годом ранее. В ТОП-25 вошло четыре модели Шкоды: первую десятку лидеров замыкает Octavia (820 шт., -59,8%), за ней следом находится Kodiaq (810 шт.), перепрыгнувший за один месяц сразу 11 строчек. На 14 месте расположилась новинка марки – паркетник Karoq с результатом 754 единицы, а на прежнем 17-ом – Rapid (622 шт.).

На шестой строке в рейтинге марок – Toyota, реализовавшая на нашем рынке за апрель 2020-го 2565 машин (меньше на 70%, чем в том же месяце 2019 года). Ещё в марте кроссовер RAV4 занимал 6 строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей, теперь же он скатился на 20-ую (601 шт., -73,1%). В свою очередь бизнес-седан Camry потерял лишь 4 позиции, остановившись на 16-ой (649 шт., -75,2%). При этом в апрельский список бестселлеров вернулся Toyota Land Cruiser Prado (578 шт., -57,2%). В последний раз этот внедорожник был в рейтинге в сентябре 2019-го.



Далее следует Hyundai, «свалившийся» с 3 места списка популярных марок (2426 шт., -84%). Как мы уже отмечали, его бестселлер Creta потерял лидерство в рейтинге SUV, также он с результатом 1079 шт. (-82,4%) спустился с 4 строки на 8-ую. У Solaris дела ещё хуже: вместо мартовского 7 места он оказался на 19-ом (603 шт., -88,4%). Отметим, в прошлом месяце из рейтинга исчез кроссовер Tucson (в марте он занимал 25 позицию).

Место Модель Продажи в апреле 2020 года, шт. Продажи в апреле 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 3058 12652 -75,8 2 Lada Vesta 2913 10131 -71,2 3 Kia Rio 1737 8509 -79,6 4 VW Polo 1372 5665 -75,8 5 VW Tiguan 1332 2847 -53,2 6 Lada Largus 1286 3646 -64,7 7 Lada 4x4 1093 2658 -58,9 8 Hyundai Creta 1079 6123 -82,4 9 Renault Duster 975 3620 -73,1 10 Skoda Octavia 820 2042 -59,8 11 Skoda Kodiaq 810 1964 -58,8 12 Kia Sportage 762 2704 -71,8 13 Renault Logan 760 3204 -76,3 14 Skoda Karoq 754 - - 15 Avtovaz Niva 659 - - 16 Toyota Camry 649 2614 -75,2 17 Skoda Rapid 622 3261 -80,9 18 Lada Xray 615 2284 -73,1 19 Hyundai Solaris 603 5192 -88,4 20 Toyota RAV4 601 2235 -73,1 21 Mazda CX-5 581 1452 -60,0 22 Renault Sandero 578 3263 -82,3 23 Toyota LC Prado 578 1352 -57,2 24 Kia Seltos 535 - - 25 Renault Kaptur 428 2288 -81,3

Кроме того, в ТОП-25 вошли внедорожник Niva (659 шт.), который теперь числится новинкой, так как на месте марки у него стоит Avtovaz. Если же сравнить нынешние продажи с прошлогодними показателями Chevrolet Niva, то станет ясно, что модель потеряла 64,4%. Также по итогам прошлого месяца в списке значится кроссовер Mazda CX-5 (581 шт., -60%). При этом японский бренд занимает 11 строчку перечня самых востребованных в РФ марок (739 шт., -67%).

Любопытно, что в апрельском рейтинге марок есть единственный «плюс»: китайская марка Changan (223 шт.) может похвастаться 53-процентным приростом. Правда, это легко объяснить низкими продажами в апреле 2019-го – тогда дилеры бренда продали в России всего 146 машин.



Из списка самых популярных моделей (по сравнению с мартом 2020-го) пропали несколько кроссоверов, помимо уже упомянутого Hyundai Tucson, это Mitsubishi Outlander (в предыдущем рейтинге был на 19 месте), Nissan Qashqai (был на 10-ом) и X-Trail (был на 21-ом).



На фото: Kia Seltos

Судя по данным АЕБ, по итогам первой трети 2020 года дилеры в общей сложности реализовали 415 102 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 19,1% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Пандемия коронавируса повлияла на продажи машин не только в России, но и по всему миру. Так, к примеру, в Индии в апреле 2020-го не продали ни единого автомобиля. В Китае основные запреты действовали в феврале, так что по итогам последнего зимнего месяца авторынок Поднебесной упал на 79%. В марте автосалоны в этой стране открыли, однако, продажи всё равно остались низкими – зафиксирован годовой спад на 43%. Однако уже в апреле был зафиксирован «плюс» (на 4,4% больше, чем в апреле 2019-го). В свою очередь рынок Западной Европы в марте (тогда была зафиксирована вспышка вируса в этом регионе) сократился на 52,9%, а в США дилеры реализовали в том же месяце на 39% автомобилей меньше.

