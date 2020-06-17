У российской Hyundai Creta нового поколения будет свой дизайн. В продаже через год

Компактный кроссовер Hyundai Creta стартовал в нашей стране в августе 2016-го, его производство налажено на петербургском заводе компании. По итогам того же месяца «кореец» занял первую строчку в рейтинге продаж в своем сегменте, да так и удерживает эту позицию до сих пор. Кстати, вероятно, именно поэтому проведенный в марте 2020-го рестайлинг нашей версии оказался гораздо скромнее, чем у модели первой генерации в других странах: зачем вкладываться, если спрос и так есть. В прошлом году в Китае дебютировал паркетник уже второго поколения (там SUV носит индекс ix25), а не так давно «вторая» Крета добралась и до Индии. У нас же кросс новой генерации появится в середине следующего года, об этом сообщил управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев на YouTube-канале марки.

Индийская Hyundai Creta нового поколения и новый Hyundai ix25 для Китая 1 / 4 Индийская Hyundai Creta нового поколения и новый Hyundai ix25 для Китая 2 / 4 Индийская Hyundai Creta нового поколения и новый Hyundai ix25 для Китая 3 / 4 Индийская Hyundai Creta нового поколения и новый Hyundai ix25 для Китая 4 / 4

Китайский и индийский кроссы внешне в целом повторяют друг друга, главная «фишка» экстерьера – многоярусная головная оптика. Салоны у машин разные: в частности, китайскому ix25 досталась мультимедийная система с огромным вертикальным тачскрином, тогда как в Индии у паркетника традиционный планшет. А вот у российской Creta, по словам топ-менеджера местного подразделения Хёндэ, дизайн будет свой. «Сто процентов могу сказать, что новое поколение, вот именно поколение Креты нашей, отечественной, российской, оно будет отличаться и достаточно существенно. Это будет абсолютно, принципиально новый дизайн», — рассказал Алексей Калицев.



Индийская Hyundai Creta нового поколения и новый Hyundai ix25 для Китая 1 / 2 Индийская Hyundai Creta нового поколения и новый Hyundai ix25 для Китая 2 / 2

Других подробностей о российской версии «второй» Креты представитель Hyundai не раскрыл. Впрочем, в своем выступлении топ-менеджер также описывал достоинства нынешней обновленной модели – так вот он упомянул о том, что сочетание мотора 1.6 и классического «автомата» является «идеальным». То есть, вполне возможно, что эта пара перейдет на кросс следующего поколения.



Напомним, на актуальной российской переднеприводной Крете «атмосферник» 1.6 выдает 123 л.с., с полным приводом – 121 л.с. Помимо 6АКП, он еще комплектуется шестиступенчатой «механикой». Кроме того, кроссовер оснащается двухлитровым мотором мощностью 149,6 л.с. (идет только с «автоматом»).

Российская Hyundai Creta первого поколения после рестайлинга 1 / 3 Российская Hyundai Creta первого поколения после рестайлинга 2 / 3 Российская Hyundai Creta первого поколения после рестайлинга 3 / 3

В Китае паркетник нового поколения доступен с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 с отдачей в 115 л.с., он сочетается с 6МКП или вариатором. Индийской «второй» Creta положен тот же движок (с теми же коробками), плюс бензиновая 140-сильная «турбочетверка» 1.4 (работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями) и 115-сильный дизель 1.5 (сочетается с 6МКП или 6АКП). Полного привода ни в Китае, ни в Индии у кроссовера нет, но у российской новой Креты он, конечно, будет.



Между тем индийская Hyundai Creta скоро обзаведется семиместной версией, такой паркетник будет отличаться от базового еще и внешне. Хотя до России трехрядный вариант вряд ли доберется.