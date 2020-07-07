ТОП бестселлеров в РФ: продажи Niva выросли, а Rapid – упали. В список вернулась Arkana

Страна в прошлом месяце начала постепенно снимать ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, так что многие автомобильные дилеры вернулись к работе. Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в общей сложности за июнь 2020-го было реализовано 122 622 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что лишь на 14,6% меньше, чем в июне прошлого года. Для сравнения, в мае рынок упал почти на 52%, а в апреле – более, чем на 72%. В количественном выражении продажи в июне сократились на 21 038 машин (в отчёте используются данные по отгрузкам дилеров).
Напомним, в отчёте за прошлый месяц нет данных о проданных BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал. Однако их показатели учтены статистике за первое полугодие. Отметим, у большинства популярных в России брендов по итогам июня и первой половины 2020-го зафиксирован «минус». Хотя исключения всё же имеются, но о них чуть позже.
Возглавляет оба «марочных» списка отечественный бренд Lada – в июне он разошёлся тиражом 28 020 шт. (-9%), в январе-июне – 132 596 шт. (-24%). Её лидеры возглавляют ТОП-25 самых востребованных автомобилей: результат Granta в прошлом месяце составил 11 478 шт. (-1,1%), а за I полугодие – 49 922 шт. (-22%); показатели Vesta составляют 8442 (-5,6%) и 42 615 шт. (-23,6%) соответственно. По итогам июня Largus (3376 шт., -22,9%) по-прежнему числится в десятке лидеров, хотя и «съехал» на строчку вниз, пропустив Солярис. За первую половину 2020-го Ларгус с результатом 15 527 шт. потерял почти 25%. Российский внедорожник Lada 4x4, занимавший в мае 8 строчку рейтинга, в июне располагается на 16-ой с показателем 2004 шт. (-11,8%); за полгода дилеры продали 11 412 шт. (-24,2%). Xray в прошлом месяце удержался в первой двадцатке (1772 шт., -31%), по итогам января-июня он занимает 22 место (8651 шт., -37%).
|Место
|Марка
|Продажи в июне 2020 года, шт.
|Продажи в июне 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|28 020
|30 768
|-9
|2
|Kia
|17 007
|19 343
|-12
|3
|Hyundai
|13 373
|16 331
|-18
|4
|Renault
|10 704
|11 944
|-10
|5
|Volkswagen
|7553
|9441
|-20
|6
|Toyota
|7364
|8548
|-14
|7
|Skoda
|7282
|7054
|+3
|8
|Nissan
|4267
|5450
|-22
|9
|ГАЗ
|3760
|4796
|-22
|10
|УАЗ
|2770
|3140
|-12
Пожалуй, стоит сразу сказать ещё об одном внедорожнике, который в скором времени сменит нынешний логотип в виде «галстука-бабочки» на «ладью»: июньский результат Niva составил 2228 шт., что позволило модели за месяц подняться с 16 позиции на 11-ую. В АЕБ этот показатель не сравнивают с прошлогодним (когда автомобиль выпускался под маркой Chevrolet, а часть СП GM-Avtovaz ещё принадлежала General Motors), но мы это сделаем: за июнь продажи SUV выросли на 41,6%, а за первое полугодие (8027 шт.) – упали почти на 24%.
На второй строчке в рейтинге марок по-прежнему корейская Kia: её результат – 17 007 шт. (-12%). По итогам I полугодия дилеры реализовали 81 219 машин, что на 27% меньше, чем годом ранее. Бестселлер бренда – Rio – не покидает своего третьего места в ТОП-25: в июне модель разошлась тиражом 7873 шт. (-4,9%), за первые шесть месяцев – 36 164 шт. (-23,8%). Также в июньском списке числится кроссовер Sportage (2104 шт., -11,1%), поднявшийся за месяц с 23 до 14 позиции. По сравнению с маем рейтинг покинули две модели бренда – паркетник Seltos, который был на 20 строчке (вероятно, частично это связано с проблемой, требующей проведения отзывной кампании) и бизнес-седан Optima, хотя «четырёхдверка» по-прежнему входит в список самых популярных автомобилей в январе-июне: с результатом 7462 шт. (-38,2%) она занимает 25 место.
|Место
|Марка
|Продажи в I полугодии 2020 года, шт.
|Продажи в I полугодии 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|132 596
|174 186
|-24
|2
|Kia
|81 219
|111 605
|-27
|3
|Hyundai
|63 852
|88 026
|-27
|4
|Renault
|51 535
|64 431
|-20
|5
|Toyota
|41 646
|46 502
|-10
|6
|Volkswagen
|38 061
|49 771
|-24
|7
|Skoda
|34 217
|39 828
|-14
|8
|Nissan
|25 745
|31 339
|-18
|9
|ГАЗ
|19 848
|25 960
|-24
|10
|BMW
|17 110
|19 845
|-14
|11
|Mercedes-Benz
|16 246
|18 969
|-14
|12
|УАЗ
|12 284
|16 790
|-27
|13
|Mazda
|11 878
|13 574
|-12
|14
|Mitsubishi
|11 608
|19 218
|-40
|15
|Lexus
|8537
|9257
|-8
Далее в списке брендов находится другая корейская марка – Hyundai. В прошлом месяце дилеры продали 13 373 новых Хёнде (-18%), а за полгода – 63 852 шт. (-27%). По итогам июня лидирует всё также субкомпактный кроссовер Creta, который в марте слегка обновили (6417 шт., +7,8%), у него, кстати, наиболее заметный «плюс» из первой десятки. Однако за первые шесть месяцев 2020-го у Креты всё же «минус» – с показателем 29 554 паркетник потерял 14,7%. У Solaris в прошлом месяце (3811 шт.) спад составил 36,7% (наибольший в той же первой десятке), а по итогам полугодия (18 444 шт.) продажи снизились почти на 40%. В ТОП-25 снова не попал кроссовер Tucson (в июне было продано 1300 шт., -33,6%), в последний раз он был в списке в марте текущего года.
Следом в «марочном» рейтинге располагается Renault (в июне – 10 704 шт., -10%; в I полугодии – 51 535 шт., -20%). Её бестселлером в июне остался Duster (2557 шт., -27,9%) сохранивший свою девятую строчку, а замыкает первую десятку ТОП-25 Sandero (2466 шт.) с символическим приростом на 0,1%. «Минус» потерявшего две строчки Renault Logan (2208 шт.) составил 26,3%, а Kaptur (1804 шт.) со спадом почти в 32% сумел подняться на одно место повыше (на 18-ое). Кроме того, в список снова вошла Arkana (1609 шт.), которую здесь не видели с декабря 2019 года.
В июньском рейтинге самых популярных автобрендов в РФ следом располагается Volkswagen (7553 шт., -20%), хотя по итогам первого полугодия немецкая марка занимает шестую строчку (38 061 шт., -24%). Самой популярной моделью марки всё ещё остаётся Polo (в прошлом месяце на рынок должен было выйти новый Поло, превратившийся из седана в лифтбек). Результат модели, замыкающей пятёрку лидеров ТОП-25, по итогам июня – 4 991 шт. (-7,8%); за первое полугодие она разошлась тиражом 21 341 шт. (-23,3%). На прежней 13 строчке в июне остался и кроссовер Tiguan (2152 шт., -33,5%), кстати, VW недавно представил обновлённую версию SUV, она, вероятно, доберётся до нашего рынка только в 2021-ом.
|Место
|Модель
|Продажи в июне 2020 года, шт.
|Продажи в июне 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Ganta
|11 478
|11 609
|-1,1
|2
|Lada Vesta
|8442
|8947
|-5,6
|3
|Kia Rio
|7873
|8282
|-4,9
|4
|Hyundai Creta
|6417
|5955
|+7,8
|5
|VW Polo
|4991
|5415
|-7,8
|6
|Hyundai Solaris
|3811
|6023
|-36,7
|7
|Lada Largus
|3376
|4381
|-22,9
|8
|Toyota RAV4
|2635
|2620
|+0,6
|9
|Renault Duster
|2557
|3547
|-27,9
|10
|Renault Sandero
|2466
|2464
|+0,1
|11
|Avtovaz Niva
|2228
|-
|-
|12
|Renault Logan
|2208
|2995
|-26,3
|13
|VW Tiguan
|2152
|3234
|-33,5
|14
|Kia Sportage
|2104
|2367
|-11,1
|15
|Toyota Camry
|2084
|3002
|-30,6
|16
|Lada 4x4
|2004
|2273
|-11,8
|17
|Mazda CX-5
|1981
|1748
|+13,3
|18
|Renault Kaptur
|1804
|2649
|-31,9
|19
|Lada Xray
|1772
|2567
|-31,0
|20
|Skoda Karoq
|1737
|-
|-
|21
|Skoda Octavia
|1726
|2190
|-21,2
|22
|Renault Arkana
|1609
|-
|-
|23
|Nissan Qashqai
|1583
|2077
|-23,8
|24
|Nissan X-Trail
|1546
|1616
|-4,3
|25
|Skoda Rapid
|1533
|-
|-
На шестой строке июньского списка марок находится Toyota (7364 шт., -14%), при этом в январе-июне японский бренд занимает пятую позицию (41 646 шт., -10%). Её самым продаваемым автомобилем является кроссовер RAV4, который сменил поколение в РФ в октябре 2019-го: в июне у него 8 строчка вместо 12-ой в мае (2635 шт.) и один из немногочисленных «плюсов» – прибавка составила 0,6%. Кстати, эта модель является единственной в первой десятке за I полугодие 2020-го, сумевшей нарастить продажи (16 057 шт., +20,9%). Также в ТОП-25 числится бизнес-седан Camry (в прошлом месяце – 2 084 шт., -30,6%). В прошлом месяце рейтинг покинул Land Cruiser Prado, который в мае занимал 17 строчку.
Единственным брендом с «плюсом» в первой десятке июня стала чешская Skoda (7282 шт., +3%). По итогам первой половины текущего года у марки всё же минус – 34 217 шт. (-14%). Наиболее популярным её автомобилем в прошлом месяце стал новый кроссовер Karoq (1737 шт.), разместившийся на 20 строке. Одной позицией ниже находится Octavia (1726 шт., -21,2%). А замыкает ТОП-25 самых востребованных моделей новый Rapid (1533 шт.), результаты которого в АЕБ решили не сравнивать с предшественником. Однако, если подглядеть в старые отчёты, станет ясно, что нынешний показатель оказался на 42,5% ниже. За первые шесть месяцев Рапид (8735 шт.) потерял 48,6%. Отметим, в ТОП-25 по итогам января-июня входит кроссовер Kodiaq – с результатом 8728 шт. (-17,6%) он занимает 21 место.
|Место
|Модель
|Продажи в I полугодии 2020 года, шт.
|Продажи в I полугодии 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|49 922
|63 982
|-22,0
|2
|Lada Vesta
|42 615
|55 784
|-23,6
|3
|Kia Rio
|36 164
|47 431
|-23,8
|4
|Hyundai Creta
|29 554
|34 629
|-14,7
|5
|VW Polo
|21 341
|27 810
|-23,3
|6
|Hyundai Solaris
|18 444
|30 710
|-39,9
|7
|Toyota RAV4
|16 057
|13 277
|+20,9
|8
|Lada Largus
|15 527
|20 662
|-24,9
|9
|VW Tiguan
|13 448
|16 294
|-17,5
|10
|Renault Logan
|12 170
|16 396
|-25,8
|11
|Renault Duster
|12 086
|18 713
|-35,4
|12
|Lada 4x4
|11 412
|15 046
|-24,2
|13
|Toyota Camry
|11 366
|16 321
|-30,4
|14
|Renault Sandero
|10 927
|14 896
|-26,6
|15
|Kia Sportage
|10 872
|15 588
|-30,3
|16
|Nissan Qashqai
|10 281
|11 270
|-8,8
|17
|Skoda Octavia
|9750
|11 499
|-15,2
|18
|Nissan X-Trail
|9171
|10 223
|-10,3
|19
|Mazda CX-5
|8849
|9232
|-4,1
|20
|Skoda Rapid
|8735
|16 978
|-48,6
|21
|Skoda Kodiaq
|8728
|10 591
|-17,6
|22
|Lada Xray
|8651
|13 729
|-37,0
|23
|Renault Kaptur
|8537
|13 383
|-36,2
|24
|Avtovaz Niva
|8027
|-
|-
|25
|Kia Optima
|7462
|12 070
|-38,2
Следом в июньском рейтинге марок идёт Nissan (4267 шт., -22%), по итогам полугодия дилеры продали 25 745 шт., что на 18% меньше. В ТОП-25 самых востребованных моделей в июне традиционно вошли кроссоверы Qashqai (1583 шт., -23,8%) и X-Trail (1546 шт., -4,3%). Ещё один SUV в списке – Mazda CX-5 – может похвалиться «плюсом» (1981 шт., +13,3%) и «прыжком» с 25 позиции на 17-ую. Кстати, у самой марки, которая в июне занимает 11 строчку в списке популярных марок, тоже положительная динамика (2642 шт., +9%).
По данным АЕБ, за первое полугодие дилеры реализовали в общей сложности 635 959 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 23,3% меньше, чем за январь-июнь 2019-го. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, по итогам года на российском авторынке будет реализовано около 1 339 000 новых машин, что соответствует спаду на 23,9%. Этот прогноз учитывает продолжение мер господдержки, которые действуют сейчас, а также отсутствие «второй волны пандемии», способной снова «ударить» по бизнесу дилеров и автопроизводителей.
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