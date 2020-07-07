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  • ТОП бестселлеров в РФ: продажи Niva выросли, а Rapid – упали. В список вернулась Arkana

ТОП бестселлеров в РФ: продажи Niva выросли, а Rapid – упали. В список вернулась Arkana

07.07.2020 153 0 0

Продажи новых автомобилей в РФ в июне 2020 года продолжили падать, однако «минус» меньше, чем был зафиксирован по итогам предыдущих нескольких месяцев. По прогнозам в 2020-ом российский авторынок рухнет почти на четверть.

 

Страна в прошлом месяце начала постепенно снимать ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, так что многие автомобильные дилеры вернулись к работе. Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в общей сложности за июнь 2020-го было реализовано 122 622 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что лишь на 14,6% меньше, чем в июне прошлого года. Для сравнения, в мае рынок упал почти на 52%, а в апреле – более, чем на 72%. В количественном выражении продажи в июне сократились на 21 038 машин (в отчёте используются данные по отгрузкам дилеров).

На фото: Lada Vesta

Напомним, в отчёте за прошлый месяц нет данных о проданных BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал. Однако их показатели учтены статистике за первое полугодие. Отметим, у большинства популярных в России брендов по итогам июня и первой половины 2020-го зафиксирован «минус». Хотя исключения всё же имеются, но о них чуть позже.

Возглавляет оба «марочных» списка отечественный бренд Lada – в июне он разошёлся тиражом 28 020 шт. (-9%), в январе-июне – 132 596 шт. (-24%). Её лидеры возглавляют ТОП-25 самых востребованных автомобилей: результат Granta в прошлом месяце составил 11 478 шт. (-1,1%), а за I полугодие – 49 922 шт. (-22%); показатели Vesta составляют 8442 (-5,6%) и 42 615 шт. (-23,6%) соответственно. По итогам июня Largus (3376 шт., -22,9%) по-прежнему числится в десятке лидеров, хотя и «съехал» на строчку вниз, пропустив Солярис. За первую половину 2020-го Ларгус с результатом 15 527 шт. потерял почти 25%. Российский внедорожник Lada 4x4, занимавший в мае 8 строчку рейтинга, в июне располагается на 16-ой с показателем 2004 шт. (-11,8%); за полгода дилеры продали 11 412 шт. (-24,2%). Xray в прошлом месяце удержался в первой двадцатке (1772 шт., -31%), по итогам января-июня он занимает 22 место (8651 шт., -37%). 

МестоМаркаПродажи в июне 2020 года, шт.Продажи в июне 2019 года, шт.Разница, %
1Lada28 02030 768-9
2Kia17 00719 343-12
3Hyundai13 37316 331-18
4Renault10 70411 944-10
5Volkswagen75539441-20
6Toyota73648548-14
7Skoda72827054+3
8Nissan42675450-22
9ГАЗ37604796-22
10УАЗ27703140-12

Пожалуй, стоит сразу сказать ещё об одном внедорожнике, который в скором времени сменит нынешний логотип в виде «галстука-бабочки» на «ладью»: июньский результат Niva составил 2228 шт., что позволило модели за месяц подняться с 16 позиции на 11-ую. В АЕБ этот показатель не сравнивают с прошлогодним (когда автомобиль выпускался под маркой Chevrolet, а часть СП GM-Avtovaz ещё принадлежала General Motors), но мы это сделаем: за июнь продажи SUV выросли на 41,6%, а за первое полугодие (8027 шт.) – упали почти на 24%.

На второй строчке в рейтинге марок по-прежнему корейская Kia: её результат – 17 007 шт. (-12%). По итогам I полугодия дилеры реализовали 81 219 машин, что на 27% меньше, чем годом ранее. Бестселлер бренда – Rio – не покидает своего третьего места в ТОП-25: в июне модель разошлась тиражом 7873 шт. (-4,9%), за первые шесть месяцев – 36 164 шт. (-23,8%). Также в июньском списке числится кроссовер Sportage (2104 шт., -11,1%), поднявшийся за месяц с 23 до 14 позиции. По сравнению с маем рейтинг покинули две модели бренда – паркетник Seltos, который был на 20 строчке (вероятно, частично это связано с проблемой, требующей проведения отзывной кампании) и бизнес-седан Optima, хотя «четырёхдверка» по-прежнему входит в список самых популярных автомобилей в январе-июне: с результатом 7462 шт. (-38,2%) она занимает 25 место.

МестоМаркаПродажи в I полугодии 2020 года, шт.Продажи в I полугодии 2019 года, шт.Разница, %
1Lada132 596174 186-24
2Kia81 219111 605-27
3Hyundai63 85288 026-27
4Renault51 53564 431-20
5Toyota41 64646 502-10
6Volkswagen38 06149 771-24
7Skoda34 21739 828-14
8Nissan25 74531 339-18
9ГАЗ19 84825 960-24
10BMW17 11019 845-14
11Mercedes-Benz16 24618 969-14
12УАЗ12 28416 790-27
13Mazda11 87813 574-12
14Mitsubishi11 60819 218-40
15Lexus85379257-8

Далее в списке брендов находится другая корейская марка – Hyundai. В прошлом месяце дилеры продали 13 373 новых Хёнде (-18%), а за полгода – 63 852 шт. (-27%). По итогам июня лидирует всё также субкомпактный кроссовер Creta, который в марте слегка обновили (6417 шт., +7,8%), у него, кстати, наиболее заметный «плюс» из первой десятки. Однако за первые шесть месяцев 2020-го у Креты всё же «минус» – с показателем 29 554 паркетник потерял 14,7%. У Solaris в прошлом месяце (3811 шт.) спад составил 36,7% (наибольший в той же первой десятке), а по итогам полугодия (18 444 шт.) продажи снизились почти на 40%. В ТОП-25 снова не попал кроссовер Tucson (в июне было продано 1300 шт., -33,6%), в последний раз он был в списке в марте текущего года.

На фото: Hyundai Solaris

Следом в «марочном» рейтинге располагается Renault (в июне – 10 704 шт., -10%; в I полугодии – 51 535 шт., -20%). Её бестселлером в июне остался Duster (2557 шт., -27,9%) сохранивший свою девятую строчку, а замыкает первую десятку ТОП-25 Sandero (2466 шт.) с символическим приростом на 0,1%. «Минус» потерявшего две строчки Renault Logan (2208 шт.) составил 26,3%, а Kaptur (1804 шт.) со спадом почти в 32% сумел подняться на одно место повыше (на 18-ое). Кроме того, в список снова вошла Arkana (1609 шт.), которую здесь не видели с декабря 2019 года.

В июньском рейтинге самых популярных автобрендов в РФ следом располагается Volkswagen (7553 шт., -20%), хотя по итогам первого полугодия немецкая марка занимает шестую строчку (38 061 шт., -24%). Самой популярной моделью марки всё ещё остаётся Polo (в прошлом месяце на рынок должен было выйти новый Поло, превратившийся из седана в лифтбек). Результат модели, замыкающей пятёрку лидеров ТОП-25, по итогам июня – 4 991 шт. (-7,8%); за первое полугодие она разошлась тиражом 21 341 шт. (-23,3%). На прежней 13 строчке в июне остался и кроссовер Tiguan (2152 шт., -33,5%), кстати, VW недавно представил обновлённую версию SUV, она, вероятно, доберётся до нашего рынка только в 2021-ом.

МестоМодельПродажи в июне 2020 года, шт.Продажи в июне 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Ganta11 47811 609-1,1
2Lada Vesta84428947-5,6
3Kia Rio78738282-4,9
4Hyundai Creta64175955+7,8
5VW Polo49915415-7,8
6Hyundai Solaris38116023-36,7
7Lada Largus33764381-22,9
8Toyota RAV426352620+0,6
9Renault Duster25573547-27,9
10Renault Sandero24662464+0,1
11Avtovaz Niva2228--
12Renault Logan22082995-26,3
13VW Tiguan21523234-33,5
14Kia Sportage21042367-11,1
15Toyota Camry20843002-30,6
16Lada 4x420042273-11,8
17Mazda CX-519811748+13,3
18Renault Kaptur18042649-31,9
19Lada Xray17722567-31,0
20Skoda Karoq1737--
21Skoda Octavia17262190-21,2
22Renault Arkana1609--
23Nissan Qashqai15832077-23,8
24Nissan X-Trail15461616-4,3
25Skoda Rapid1533--

На шестой строке июньского списка марок находится Toyota (7364 шт., -14%), при этом в январе-июне японский бренд занимает пятую позицию (41 646 шт., -10%). Её самым продаваемым автомобилем является кроссовер RAV4, который сменил поколение в РФ в октябре 2019-го: в июне у него 8 строчка вместо 12-ой в мае (2635 шт.) и один из немногочисленных «плюсов» – прибавка составила 0,6%. Кстати, эта модель является единственной в первой десятке за I полугодие 2020-го, сумевшей нарастить продажи (16 057 шт., +20,9%). Также в ТОП-25 числится бизнес-седан Camry (в прошлом месяце – 2 084 шт., -30,6%). В прошлом месяце рейтинг покинул Land Cruiser Prado, который в мае занимал 17 строчку.

Единственным брендом с «плюсом» в первой десятке июня стала чешская Skoda (7282 шт., +3%). По итогам первой половины текущего года у марки всё же минус – 34 217 шт. (-14%). Наиболее популярным её автомобилем в прошлом месяце стал новый кроссовер Karoq (1737 шт.), разместившийся на 20 строке. Одной позицией ниже находится Octavia (1726 шт., -21,2%). А замыкает ТОП-25 самых востребованных моделей новый Rapid (1533 шт.), результаты которого в АЕБ решили не сравнивать с предшественником. Однако, если подглядеть в старые отчёты, станет ясно, что нынешний показатель оказался на 42,5% ниже. За первые шесть месяцев Рапид (8735 шт.) потерял 48,6%. Отметим, в ТОП-25 по итогам января-июня входит кроссовер Kodiaq – с результатом 8728 шт. (-17,6%) он занимает 21 место.

МестоМодельПродажи в I полугодии 2020 года, шт.Продажи в I полугодии 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta49 92263 982-22,0
2Lada Vesta42 61555 784-23,6
3Kia Rio36 16447 431-23,8
4Hyundai Creta29 55434 629-14,7
5VW Polo21 34127 810-23,3
6Hyundai Solaris18 44430 710-39,9
7Toyota RAV416 05713 277+20,9
8Lada Largus15 52720 662-24,9
9VW Tiguan13 44816 294-17,5
10Renault Logan12 17016 396-25,8
11Renault Duster12 08618 713-35,4
12Lada 4x411 41215 046-24,2
13Toyota Camry11 36616 321-30,4
14Renault Sandero10 92714 896-26,6
15Kia Sportage10 87215 588-30,3
16Nissan Qashqai10 28111 270-8,8
17Skoda Octavia975011 499-15,2
18Nissan X-Trail917110 223-10,3
19Mazda CX-588499232-4,1
20Skoda Rapid873516 978-48,6
21Skoda Kodiaq872810 591-17,6
22Lada Xray865113 729-37,0
23Renault Kaptur853713 383-36,2
24Avtovaz Niva8027--
25Kia Optima746212 070-38,2

Следом в июньском рейтинге марок идёт Nissan (4267 шт., -22%), по итогам полугодия дилеры продали 25 745 шт., что на 18% меньше. В ТОП-25 самых востребованных моделей в июне традиционно вошли кроссоверы Qashqai (1583 шт., -23,8%) и X-Trail (1546 шт., -4,3%). Ещё один SUV в списке – Mazda CX-5 – может похвалиться «плюсом» (1981 шт., +13,3%) и «прыжком» с 25 позиции на 17-ую. Кстати, у самой марки, которая в июне занимает 11 строчку в списке популярных марок, тоже положительная динамика (2642 шт., +9%). 

По данным АЕБ, за первое полугодие дилеры реализовали в общей сложности 635 959 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 23,3% меньше, чем за январь-июнь 2019-го. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, по итогам года на российском авторынке будет реализовано около 1 339 000 новых машин, что соответствует спаду на 23,9%. Этот прогноз учитывает продолжение мер господдержки, которые действуют сейчас, а также отсутствие «второй волны пандемии», способной снова «ударить» по бизнесу дилеров и автопроизводителей.

Россия авторынок статистика бизнес

 

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