ТОП бестселлеров в РФ: продажи Niva выросли, а Rapid – упали. В список вернулась Arkana

Продажи новых автомобилей в РФ в июне 2020 года продолжили падать, однако «минус» меньше, чем был зафиксирован по итогам предыдущих нескольких месяцев. По прогнозам в 2020-ом российский авторынок рухнет почти на четверть.

Страна в прошлом месяце начала постепенно снимать ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, так что многие автомобильные дилеры вернулись к работе. Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в общей сложности за июнь 2020-го было реализовано 122 622 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что лишь на 14,6% меньше, чем в июне прошлого года. Для сравнения, в мае рынок упал почти на 52%, а в апреле – более, чем на 72%. В количественном выражении продажи в июне сократились на 21 038 машин (в отчёте используются данные по отгрузкам дилеров).



На фото: Lada Vesta

Напомним, в отчёте за прошлый месяц нет данных о проданных BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как компании подают сведения раз в квартал. Однако их показатели учтены статистике за первое полугодие. Отметим, у большинства популярных в России брендов по итогам июня и первой половины 2020-го зафиксирован «минус». Хотя исключения всё же имеются, но о них чуть позже.

Возглавляет оба «марочных» списка отечественный бренд Lada – в июне он разошёлся тиражом 28 020 шт. (-9%), в январе-июне – 132 596 шт. (-24%). Её лидеры возглавляют ТОП-25 самых востребованных автомобилей: результат Granta в прошлом месяце составил 11 478 шт. (-1,1%), а за I полугодие – 49 922 шт. (-22%); показатели Vesta составляют 8442 (-5,6%) и 42 615 шт. (-23,6%) соответственно. По итогам июня Largus (3376 шт., -22,9%) по-прежнему числится в десятке лидеров, хотя и «съехал» на строчку вниз, пропустив Солярис. За первую половину 2020-го Ларгус с результатом 15 527 шт. потерял почти 25%. Российский внедорожник Lada 4x4, занимавший в мае 8 строчку рейтинга, в июне располагается на 16-ой с показателем 2004 шт. (-11,8%); за полгода дилеры продали 11 412 шт. (-24,2%). Xray в прошлом месяце удержался в первой двадцатке (1772 шт., -31%), по итогам января-июня он занимает 22 место (8651 шт., -37%).

Место Марка Продажи в июне 2020 года, шт. Продажи в июне 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada 28 020 30 768 -9 2 Kia 17 007 19 343 -12 3 Hyundai 13 373 16 331 -18 4 Renault 10 704 11 944 -10 5 Volkswagen 7553 9441 -20 6 Toyota 7364 8548 -14 7 Skoda 7282 7054 +3 8 Nissan 4267 5450 -22 9 ГАЗ 3760 4796 -22 10 УАЗ 2770 3140 -12

Пожалуй, стоит сразу сказать ещё об одном внедорожнике, который в скором времени сменит нынешний логотип в виде «галстука-бабочки» на «ладью»: июньский результат Niva составил 2228 шт., что позволило модели за месяц подняться с 16 позиции на 11-ую. В АЕБ этот показатель не сравнивают с прошлогодним (когда автомобиль выпускался под маркой Chevrolet, а часть СП GM-Avtovaz ещё принадлежала General Motors), но мы это сделаем: за июнь продажи SUV выросли на 41,6%, а за первое полугодие (8027 шт.) – упали почти на 24%.

На второй строчке в рейтинге марок по-прежнему корейская Kia: её результат – 17 007 шт. (-12%). По итогам I полугодия дилеры реализовали 81 219 машин, что на 27% меньше, чем годом ранее. Бестселлер бренда – Rio – не покидает своего третьего места в ТОП-25: в июне модель разошлась тиражом 7873 шт. (-4,9%), за первые шесть месяцев – 36 164 шт. (-23,8%). Также в июньском списке числится кроссовер Sportage (2104 шт., -11,1%), поднявшийся за месяц с 23 до 14 позиции. По сравнению с маем рейтинг покинули две модели бренда – паркетник Seltos, который был на 20 строчке (вероятно, частично это связано с проблемой, требующей проведения отзывной кампании) и бизнес-седан Optima, хотя «четырёхдверка» по-прежнему входит в список самых популярных автомобилей в январе-июне: с результатом 7462 шт. (-38,2%) она занимает 25 место.

Место Марка Продажи в I полугодии 2020 года, шт. Продажи в I полугодии 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada 132 596 174 186 -24 2 Kia 81 219 111 605 -27 3 Hyundai 63 852 88 026 -27 4 Renault 51 535 64 431 -20 5 Toyota 41 646 46 502 -10 6 Volkswagen 38 061 49 771 -24 7 Skoda 34 217 39 828 -14 8 Nissan 25 745 31 339 -18 9 ГАЗ 19 848 25 960 -24 10 BMW 17 110 19 845 -14 11 Mercedes-Benz 16 246 18 969 -14 12 УАЗ 12 284 16 790 -27 13 Mazda 11 878 13 574 -12 14 Mitsubishi 11 608 19 218 -40 15 Lexus 8537 9257 -8

Далее в списке брендов находится другая корейская марка – Hyundai. В прошлом месяце дилеры продали 13 373 новых Хёнде (-18%), а за полгода – 63 852 шт. (-27%). По итогам июня лидирует всё также субкомпактный кроссовер Creta, который в марте слегка обновили (6417 шт., +7,8%), у него, кстати, наиболее заметный «плюс» из первой десятки. Однако за первые шесть месяцев 2020-го у Креты всё же «минус» – с показателем 29 554 паркетник потерял 14,7%. У Solaris в прошлом месяце (3811 шт.) спад составил 36,7% (наибольший в той же первой десятке), а по итогам полугодия (18 444 шт.) продажи снизились почти на 40%. В ТОП-25 снова не попал кроссовер Tucson (в июне было продано 1300 шт., -33,6%), в последний раз он был в списке в марте текущего года.

На фото: Hyundai Solaris

Следом в «марочном» рейтинге располагается Renault (в июне – 10 704 шт., -10%; в I полугодии – 51 535 шт., -20%). Её бестселлером в июне остался Duster (2557 шт., -27,9%) сохранивший свою девятую строчку, а замыкает первую десятку ТОП-25 Sandero (2466 шт.) с символическим приростом на 0,1%. «Минус» потерявшего две строчки Renault Logan (2208 шт.) составил 26,3%, а Kaptur (1804 шт.) со спадом почти в 32% сумел подняться на одно место повыше (на 18-ое). Кроме того, в список снова вошла Arkana (1609 шт.), которую здесь не видели с декабря 2019 года.

В июньском рейтинге самых популярных автобрендов в РФ следом располагается Volkswagen (7553 шт., -20%), хотя по итогам первого полугодия немецкая марка занимает шестую строчку (38 061 шт., -24%). Самой популярной моделью марки всё ещё остаётся Polo (в прошлом месяце на рынок должен было выйти новый Поло, превратившийся из седана в лифтбек). Результат модели, замыкающей пятёрку лидеров ТОП-25, по итогам июня – 4 991 шт. (-7,8%); за первое полугодие она разошлась тиражом 21 341 шт. (-23,3%). На прежней 13 строчке в июне остался и кроссовер Tiguan (2152 шт., -33,5%), кстати, VW недавно представил обновлённую версию SUV, она, вероятно, доберётся до нашего рынка только в 2021-ом.

Место Модель Продажи в июне 2020 года, шт. Продажи в июне 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada Ganta 11 478 11 609 -1,1 2 Lada Vesta 8442 8947 -5,6 3 Kia Rio 7873 8282 -4,9 4 Hyundai Creta 6417 5955 +7,8 5 VW Polo 4991 5415 -7,8 6 Hyundai Solaris 3811 6023 -36,7 7 Lada Largus 3376 4381 -22,9 8 Toyota RAV4 2635 2620 +0,6 9 Renault Duster 2557 3547 -27,9 10 Renault Sandero 2466 2464 +0,1 11 Avtovaz Niva 2228 - - 12 Renault Logan 2208 2995 -26,3 13 VW Tiguan 2152 3234 -33,5 14 Kia Sportage 2104 2367 -11,1 15 Toyota Camry 2084 3002 -30,6 16 Lada 4x4 2004 2273 -11,8 17 Mazda CX-5 1981 1748 +13,3 18 Renault Kaptur 1804 2649 -31,9 19 Lada Xray 1772 2567 -31,0 20 Skoda Karoq 1737 - - 21 Skoda Octavia 1726 2190 -21,2 22 Renault Arkana 1609 - - 23 Nissan Qashqai 1583 2077 -23,8 24 Nissan X-Trail 1546 1616 -4,3 25 Skoda Rapid 1533 - -

На шестой строке июньского списка марок находится Toyota (7364 шт., -14%), при этом в январе-июне японский бренд занимает пятую позицию (41 646 шт., -10%). Её самым продаваемым автомобилем является кроссовер RAV4, который сменил поколение в РФ в октябре 2019-го: в июне у него 8 строчка вместо 12-ой в мае (2635 шт.) и один из немногочисленных «плюсов» – прибавка составила 0,6%. Кстати, эта модель является единственной в первой десятке за I полугодие 2020-го, сумевшей нарастить продажи (16 057 шт., +20,9%). Также в ТОП-25 числится бизнес-седан Camry (в прошлом месяце – 2 084 шт., -30,6%). В прошлом месяце рейтинг покинул Land Cruiser Prado, который в мае занимал 17 строчку.



Единственным брендом с «плюсом» в первой десятке июня стала чешская Skoda (7282 шт., +3%). По итогам первой половины текущего года у марки всё же минус – 34 217 шт. (-14%). Наиболее популярным её автомобилем в прошлом месяце стал новый кроссовер Karoq (1737 шт.), разместившийся на 20 строке. Одной позицией ниже находится Octavia (1726 шт., -21,2%). А замыкает ТОП-25 самых востребованных моделей новый Rapid (1533 шт.), результаты которого в АЕБ решили не сравнивать с предшественником. Однако, если подглядеть в старые отчёты, станет ясно, что нынешний показатель оказался на 42,5% ниже. За первые шесть месяцев Рапид (8735 шт.) потерял 48,6%. Отметим, в ТОП-25 по итогам января-июня входит кроссовер Kodiaq – с результатом 8728 шт. (-17,6%) он занимает 21 место.

Место Модель Продажи в I полугодии 2020 года, шт. Продажи в I полугодии 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 49 922 63 982 -22,0 2 Lada Vesta 42 615 55 784 -23,6 3 Kia Rio 36 164 47 431 -23,8 4 Hyundai Creta 29 554 34 629 -14,7 5 VW Polo 21 341 27 810 -23,3 6 Hyundai Solaris 18 444 30 710 -39,9 7 Toyota RAV4 16 057 13 277 +20,9 8 Lada Largus 15 527 20 662 -24,9 9 VW Tiguan 13 448 16 294 -17,5 10 Renault Logan 12 170 16 396 -25,8 11 Renault Duster 12 086 18 713 -35,4 12 Lada 4x4 11 412 15 046 -24,2 13 Toyota Camry 11 366 16 321 -30,4 14 Renault Sandero 10 927 14 896 -26,6 15 Kia Sportage 10 872 15 588 -30,3 16 Nissan Qashqai 10 281 11 270 -8,8 17 Skoda Octavia 9750 11 499 -15,2 18 Nissan X-Trail 9171 10 223 -10,3 19 Mazda CX-5 8849 9232 -4,1 20 Skoda Rapid 8735 16 978 -48,6 21 Skoda Kodiaq 8728 10 591 -17,6 22 Lada Xray 8651 13 729 -37,0 23 Renault Kaptur 8537 13 383 -36,2 24 Avtovaz Niva 8027 - - 25 Kia Optima 7462 12 070 -38,2

Следом в июньском рейтинге марок идёт Nissan (4267 шт., -22%), по итогам полугодия дилеры продали 25 745 шт., что на 18% меньше. В ТОП-25 самых востребованных моделей в июне традиционно вошли кроссоверы Qashqai (1583 шт., -23,8%) и X-Trail (1546 шт., -4,3%). Ещё один SUV в списке – Mazda CX-5 – может похвалиться «плюсом» (1981 шт., +13,3%) и «прыжком» с 25 позиции на 17-ую. Кстати, у самой марки, которая в июне занимает 11 строчку в списке популярных марок, тоже положительная динамика (2642 шт., +9%).



По данным АЕБ, за первое полугодие дилеры реализовали в общей сложности 635 959 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 23,3% меньше, чем за январь-июнь 2019-го. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, по итогам года на российском авторынке будет реализовано около 1 339 000 новых машин, что соответствует спаду на 23,9%. Этот прогноз учитывает продолжение мер господдержки, которые действуют сейчас, а также отсутствие «второй волны пандемии», способной снова «ударить» по бизнесу дилеров и автопроизводителей.

