ТОП бестселлеров в РФ: Creta в первой пятёрке, Ниссаны снова в списке, а Skoda потеряла три модели

В прошлом месяце в стране продолжал действовать режим самоизоляции, а значит, автомобильные дилеры, по сути, не работали второй месяц подряд. Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в общей сложности за май 2020-го было реализовано 63 033 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 51,8% меньше, чем в мае 2019-го. В количественном выражении продажи на авторынке сократились на 67 813 машин (указаны данные по отгрузкам дилеров).
Если же сравнивать майские продажи новых автомобилей с показателями апреля, то станет ясно, что продажи выросли почти на 62%. Это, вероятно, говорит о том, что часть российских дилеров адаптировали свою работу под условия самоизоляции и, к примеру, расширили возможности онлайн-сервисов (вплоть до полной оплаты автомобиля / оформления кредита через интернет и бесконтактной доставки машины по адресу, указанному покупателем). Однако далеко не все россияне готовы совершат покупку таким образом; итог – у большинства марок в мае по-прежнему зафиксирован «минус». Положительная динамика наблюдается только у нескольких китайских брендов – Haval, (+5%), Changan (+124%) и FAW (+19%) и марок Fiat (+1%) и Isuzu (+29%), но это объясняется так называемым «эффектом низкой базы» (то есть довольно скромными продажами в мае 2019 года). Напомним, в отчёте нет данных о показателях BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (компании подают данные не ежемесячно, а раз в квартал).
В перечне самых востребованных марок в мае 2020 года лидирует российская Lada. Всего было реализовано 15 580 новых машин, что на 46% меньше, чем годом ранее. Отметим, сюда не входят продажи внедорожника Niva, который в отчёте АЕБ значится под брендом Avtovaz. Кстати, он уже второй месяц держится в ТОП-25 самых популярных моделей, правда, в мае «сполз» на 16 строчку с результатом 1083 шт (-24,9%, если сравнивать с показателем Chevrolet Niva в мае 2019-го). Если говорить непосредственно об автомобилях Lada, то все они вошли в список. Так, Granta (5726 шт., -48,4%) и Vesta (4475 шт., -49,3%) по-прежнему во главе тройки лидеров, Largus (1981 шт., -38,2%) остался на том же 6 месте, что и в апреле, внедорожник 4x4 (1664 шт., -30,4%) опустился на строчку вниз – на 8-ую, а Xray (1094 шт., -54,9%), наоборот, поднялся на три позиции вверх – на 15-ую.
На втором месте в рейтинге марок, как и прежде, располагается Kia с результатом 8008 проданных машин (-59%). Rio всё ещё остаётся самой популярной иномаркой в стране: майский показатель «корейца» петербургской сборки составляет 3655 машин (-56,3%). Также в ТОП-25 второй месяц подряд держится недавно вышедший на наш рынок паркетник Seltos (809 шт.). За прошлый месяц он сумел подняться с 24 места на 20-ое. Кроссовер Sportage (745 шт, -74%), напротив, «съехал» с 12 строки на 23-ю. Зато в перечень самых востребованных автомобилей вернулся бизнес-седан Optima (697 шт., -65,3%), который в последний раз входил в список в феврале текущего года.
|Место
|Марка
|Продажи в мае 2020 года, шт.
|Продажи в мае 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|15 580
|28 739
|-46
|2
|Kia
|8008
|19 461
|-59
|3
|Hyundai
|6477
|14 891
|-57
|4
|Renault
|5640
|10 595
|-47
|5
|Toyota
|4486
|7880
|-43
|6
|Volkswagen
|3621
|8704
|-58
|7
|Skoda
|2893
|6982
|-59
|8
|ГАЗ
|2719
|4309
|-37
|9
|Nissan
|2214
|4076
|-46
|10
|УАЗ
|1359
|2471
|-45
На третью строчку в списке популярных в РФ марок вернулась корейская Hyundai (6477 шт., -57%). Её бестселлеры в прошлом месяце улучшили своё положение в ТОП-25: кроссовер Creta (3243 шт., -43,9%) теперь снова на 4 позиции в списке (был на 8-ой) и на кресло лидера перечня самых продаваемых SUV в стране, а седан Solaris (1924 шт., -63,7%) «шагнул» с 19 строки сразу на 7-ую (то есть на то же место, которое он занимал до так называемого «чёрного апреля»). Однако в список так и нет Tucson (584 шт.), мы его не видели здесь с марта.
Далее в списке марок идёт Renault (5640 шт., -47%), хотя в предыдущем месяце бренд занимал третью строчку. Его бестселлер Duster (1470 шт., -55,2%) по-прежнему располагается на 9 месте в ТОП-25, а за ним подряд следуют Logan (1396 шт, -39,4%) и Sandero (1256 шт., -51,5%), причём они за прошлый месяц поднялись с 13-ой и 22 строчки соответственно. Улучшил свою позицию – 19-ая вместо 25-ой – и паркетник Kaptur (815 шт., -62,8%).
Замыкает первую майскую пятёрку самых популярных автомобильных брендов Toyota: её результат – 4486 проданных экземпляров, что на 43% меньше, чем годом ранее. На место самой востребованной модели марки вернулся RAV4 (1226 шт., -51,3%), который перебрался с 20 места на 12-ое. Напомним, продажи SUV нового поколения стартовали в России в октябре 2019-го. В свою очередь Camry (1103 шт., -55,1%) тоже поднялась на пару строчек повыше (теперь на 14-ой). По-прежнему в ТОП-25 держится и Land Cruiser Prado (967 шт.), который теперь занимает 17 позицию (в апреле внедорожник был на 23-ей). Кстати, у него самый незначительный «минус» из всех моделей в списке – по сравнению с маем 2019-го он потерял всего 10,3%.
На шестой строчке среди марок теперь располагается Volkswagen (3621 шт., -58%), тогда как в прошлом месяце немецкий бренд был на 4-ой. Его бестселлер – седан Polo – в мае 2020-го разошёлся тиражом 2158 машин, что на 56,2% меньше, чем годом ранее. Отметим, совсем скоро на нашем рынке стартуют продажи нового Поло, который стал лифтбеком. Пока что дилеры продолжают собирать предзаказы. Вторая популярная модель бренда – Tiguan (1199 шт., -58,9%) – за месяц упала с 5 места на 13-ое.
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2020 года, шт.
|Продажи в мае 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|5726
|11 095
|-48,4
|2
|Lada Vesta
|4475
|8818
|-49,3
|3
|Kia Rio
|3655
|8365
|-56,3
|4
|Hyundai Creta
|3243
|5781
|-43,9
|5
|VW Polo
|2158
|4929
|-56,2
|6
|Lada Largus
|1981
|3204
|-38,2
|7
|Hyundai Solaris
|1924
|5296
|-63,7
|8
|Lada 4x4
|1664
|2392
|-30,4
|9
|Renault Duster
|1470
|3278
|-55,2
|10
|Renault Logan
|1396
|2305
|-39,4
|11
|Renault Sandero
|1256
|2588
|-51,5
|12
|Toyota RAV4
|1226
|2519
|-51,3
|13
|VW Tiguan
|1199
|2915
|-58,9
|14
|Toyota Camry
|1103
|2454
|-55,1
|15
|Lada Xray
|1094
|2427
|-54,9
|16
|Avtovaz Niva
|1083
|-
|-
|17
|Toyota LC Prado
|967
|1078
|-10,3
|18
|Skoda Octavia
|844
|1879
|-55,1
|19
|Renault Kaptur
|815
|2190
|-62,8
|20
|Kia Seltos
|809
|-
|-
|21
|Nissan Qashqai
|792
|1664
|-52,4
|22
|Nissan X-Trail
|786
|1194
|-34,2
|23
|Kia Sportage
|745
|2860
|-74,0
|24
|Kia Optima
|697
|2009
|-65,3
|25
|Mazda CX-5
|697
|1644
|-57,6
Далее по-прежнему следует чешская марка Skoda с результатом 2893 шт. (меньше на 59%). Единственной моделью бренда в ТОП-25 самых востребованных автомобилей осталась Octavia (844 шт., -55,1%), причём она за месяц потеряла 8 строчек (теперь на 18-ой). По сравнению с апрельским рейтингом, Шкода лишилась сразу трёх моделей: список в мае покинули Kodiaq (был на 11 месте), новинка Karoq (была на 14-ом) и Rapid (был на 17-ом).
Пару мест, освобождённых Шкодами, заняли кроссоверы Nissan, которые пропустили апрельскую «встречу». Так, Qashqai (792 шт., -52,4%) занял в ТОП-25 самых востребованных моделей 21 позицию, а X-Trail (786 шт., -34,2%) – 22-ую. Сама марка (2214 шт., -46%) по-прежнему занимает девятую строчку в списке наиболее популярных брендов. Кстати, «минус» у Nissan нередко фиксировался в последнее время и до пандемического кризиса. Недавно мы сообщали о том, как компания намерена сокращать издержки: под нож попал в том числе и бренд Datsun, который в скором времени покинет российский рынок (а модели on-DO и mi-DO, соответственно, уйдут с конвейера завода АВТОВАЗа).
Замыкает майский ТОП-25 в РФ Mazda CX-5 (697 шт., -57,6%). Бренд же, исходя из нынешних данных АЕБ (без сведений от BMW и Mercedes-Benz), занимает 13 строчку в списке марок с результатом 912 реализованных машин (-61%).
Отметим, в общей сложности за первые пять месяцев 2020 года российские дилеры продали 478 135 новых машин. Это значит, что продажи по сравнению с январём-маем 2019-го упали более, чем на четверть (-25,7%). В ассоциации рассчитывают, что в июне ситуация с продажами новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей улучшится, так как дилеры сейчас постепенно возвращаются к работе. В дальнейшем восстановлению авторынка должны помочь меры господдержки. Правда, не стоит забывать о том, что из-за пандемии и связанных с ней ограничений часть россиян уже лишилась заработка, другие столкнулась с уменьшением зарплаты, третьим могут не одобрить кредит, а некоторые и вовсе решат отложить дорогостоящую покупку из-за неуверенности в будущем. Поможет ли господдержка преодолеть эти проблемы, мы узнаем позже.
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