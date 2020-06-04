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  • ТОП бестселлеров в РФ: Creta в первой пятёрке, Ниссаны снова в списке, а Skoda потеряла три модели

ТОП бестселлеров в РФ: Creta в первой пятёрке, Ниссаны снова в списке, а Skoda потеряла три модели

04.06.2020 226 0 0

Падение продаж новых автомобилей в России в мае 2020 года было ожидаемым, так как в большинстве регионов страны весь месяц продолжал действовать запрет на работу автосалонов из-за пандемии коронавируса.

 

В прошлом месяце в стране продолжал действовать режим самоизоляции, а значит, автомобильные дилеры, по сути, не работали второй месяц подряд. Согласно свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в общей сложности за май 2020-го было реализовано 63 033 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 51,8% меньше, чем в мае 2019-го. В количественном выражении продажи на авторынке сократились на 67 813 машин (указаны данные по отгрузкам дилеров).

Если же сравнивать майские продажи новых автомобилей с показателями апреля, то станет ясно, что продажи выросли почти на 62%. Это, вероятно, говорит о том, что часть российских дилеров адаптировали свою работу под условия самоизоляции и, к примеру, расширили возможности онлайн-сервисов (вплоть до полной оплаты автомобиля / оформления кредита через интернет и бесконтактной доставки машины по адресу, указанному покупателем). Однако далеко не все россияне готовы совершат покупку таким образом; итог – у большинства марок в мае по-прежнему зафиксирован «минус». Положительная динамика наблюдается только у нескольких китайских брендов – Haval, (+5%), Changan (+124%) и FAW (+19%) и марок Fiat (+1%) и Isuzu (+29%), но это объясняется так называемым «эффектом низкой базы» (то есть довольно скромными продажами в мае 2019 года). Напомним, в отчёте нет данных о показателях BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (компании подают данные не ежемесячно, а раз в квартал).

На фото: Lada Granta

В перечне самых востребованных марок в мае 2020 года лидирует российская Lada. Всего было реализовано 15 580 новых машин, что на 46% меньше, чем годом ранее. Отметим, сюда не входят продажи внедорожника Niva, который в отчёте АЕБ значится под брендом Avtovaz. Кстати, он уже второй месяц держится в ТОП-25 самых популярных моделей, правда, в мае «сполз» на 16 строчку с результатом 1083 шт (-24,9%, если сравнивать с показателем Chevrolet Niva в мае 2019-го). Если говорить непосредственно об автомобилях Lada, то все они вошли в список. Так, Granta (5726 шт., -48,4%) и Vesta (4475 шт., -49,3%) по-прежнему во главе тройки лидеров, Largus (1981 шт., -38,2%) остался на том же 6 месте, что и в апреле, внедорожник 4x4 (1664 шт., -30,4%) опустился на строчку вниз – на 8-ую, а Xray (1094 шт., -54,9%), наоборот, поднялся на три позиции вверх – на 15-ую.

На втором месте в рейтинге марок, как и прежде, располагается Kia с результатом 8008 проданных машин (-59%). Rio всё ещё остаётся самой популярной иномаркой в стране: майский показатель «корейца» петербургской сборки составляет 3655 машин (-56,3%). Также в ТОП-25 второй месяц подряд держится недавно вышедший на наш рынок паркетник Seltos (809 шт.). За прошлый месяц он сумел подняться с 24 места на 20-ое. Кроссовер Sportage (745 шт, -74%), напротив, «съехал» с 12 строки на 23-ю. Зато в перечень самых востребованных автомобилей вернулся бизнес-седан Optima (697 шт., -65,3%), который в последний раз входил в список в феврале текущего года.

МестоМаркаПродажи в мае 2020 года, шт.Продажи в мае 2019 года, шт.Разница, %
1Lada15 58028 739-46
2Kia800819 461-59
3Hyundai647714 891-57
4Renault564010 595-47
5Toyota44867880-43
6Volkswagen36218704-58
7Skoda28936982-59
8ГАЗ27194309-37
9Nissan22144076-46
10УАЗ13592471-45

На третью строчку в списке популярных в РФ марок вернулась корейская Hyundai (6477 шт., -57%). Её бестселлеры в прошлом месяце улучшили своё положение в ТОП-25: кроссовер Creta (3243 шт., -43,9%) теперь снова на 4 позиции в списке (был на 8-ой) и на кресло лидера перечня самых продаваемых SUV в стране, а седан Solaris (1924 шт., -63,7%) «шагнул» с 19 строки сразу на 7-ую (то есть на то же место, которое он занимал до так называемого «чёрного апреля»). Однако в список так и нет Tucson (584 шт.), мы его не видели здесь с марта.

Далее в списке марок идёт Renault (5640 шт., -47%), хотя в предыдущем месяце бренд занимал третью строчку. Его бестселлер Duster (1470 шт., -55,2%) по-прежнему располагается на 9 месте в ТОП-25, а за ним подряд следуют Logan (1396 шт, -39,4%) и Sandero (1256 шт., -51,5%), причём они за прошлый месяц поднялись с 13-ой и 22 строчки соответственно. Улучшил свою позицию – 19-ая вместо 25-ой – и паркетник Kaptur (815 шт., -62,8%).

На фото: Toyota Land Cruiser Prado

Замыкает первую майскую пятёрку самых популярных автомобильных брендов Toyota: её результат – 4486 проданных экземпляров, что на 43% меньше, чем годом ранее. На место самой востребованной модели марки вернулся RAV4 (1226 шт., -51,3%), который перебрался с 20 места на 12-ое. Напомним, продажи SUV нового поколения стартовали в России в октябре 2019-го. В свою очередь Camry (1103 шт., -55,1%) тоже поднялась на пару строчек повыше (теперь на 14-ой). По-прежнему в ТОП-25 держится и Land Cruiser Prado (967 шт.), который теперь занимает 17 позицию (в апреле внедорожник был на 23-ей). Кстати, у него самый незначительный «минус» из всех моделей в списке – по сравнению с маем 2019-го он потерял всего 10,3%.

На шестой строчке среди марок теперь располагается Volkswagen (3621 шт., -58%), тогда как в прошлом месяце немецкий бренд был на 4-ой. Его бестселлер – седан Polo – в мае 2020-го разошёлся тиражом 2158 машин, что на 56,2% меньше, чем годом ранее. Отметим, совсем скоро на нашем рынке стартуют продажи нового Поло, который стал лифтбеком. Пока что дилеры продолжают собирать предзаказы. Вторая популярная модель бренда – Tiguan (1199 шт., -58,9%) – за месяц упала с 5 места на 13-ое.

МестоМодельПродажи в мае 2020 года, шт.Продажи в мае 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta572611 095-48,4
2Lada Vesta44758818-49,3
3Kia Rio36558365-56,3
4Hyundai Creta32435781-43,9
5VW Polo21584929-56,2
6Lada Largus19813204-38,2
7Hyundai Solaris19245296-63,7
8Lada 4x416642392-30,4
9Renault Duster14703278-55,2
10Renault Logan13962305-39,4
11Renault Sandero12562588-51,5
12Toyota RAV412262519-51,3
13VW Tiguan11992915-58,9
14Toyota Camry11032454-55,1
15Lada Xray10942427-54,9
16Avtovaz Niva1083--
17Toyota LC Prado9671078-10,3
18Skoda Octavia8441879-55,1
19Renault Kaptur8152190-62,8
20Kia Seltos809--
21Nissan Qashqai7921664-52,4
22Nissan X-Trail7861194-34,2
23Kia Sportage7452860-74,0
24Kia Optima6972009-65,3
25Mazda CX-56971644-57,6

Далее по-прежнему следует чешская марка Skoda с результатом 2893 шт. (меньше на 59%). Единственной моделью бренда в ТОП-25 самых востребованных автомобилей осталась Octavia (844 шт., -55,1%), причём она за месяц потеряла 8 строчек (теперь на 18-ой). По сравнению с апрельским рейтингом, Шкода лишилась сразу трёх моделей: список в мае покинули Kodiaq (был на 11 месте), новинка Karoq (была на 14-ом) и Rapid (был на 17-ом).

Пару мест, освобождённых Шкодами, заняли кроссоверы Nissan, которые пропустили апрельскую «встречу». Так, Qashqai (792 шт., -52,4%) занял в ТОП-25 самых востребованных моделей 21 позицию, а X-Trail (786 шт., -34,2%) – 22-ую. Сама марка (2214 шт., -46%) по-прежнему занимает девятую строчку в списке наиболее популярных брендов. Кстати, «минус» у Nissan нередко фиксировался в последнее время и до пандемического кризиса. Недавно мы сообщали о том, как компания намерена сокращать издержки: под нож попал в том числе и бренд Datsun, который в скором времени покинет российский рынок (а модели on-DO и mi-DO, соответственно, уйдут с конвейера завода АВТОВАЗа).

На фото: Mazda CX-5

Замыкает майский ТОП-25 в РФ Mazda CX-5 (697 шт., -57,6%). Бренд же, исходя из нынешних данных АЕБ (без сведений от BMW и Mercedes-Benz), занимает 13 строчку в списке марок с результатом 912 реализованных машин (-61%).

Отметим, в общей сложности за первые пять месяцев 2020 года российские дилеры продали 478 135 новых машин. Это значит, что продажи по сравнению с январём-маем 2019-го упали более, чем на четверть (-25,7%). В ассоциации рассчитывают, что в июне ситуация с продажами новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей улучшится, так как дилеры сейчас постепенно возвращаются к работе. В дальнейшем восстановлению авторынка должны помочь меры господдержки. Правда, не стоит забывать о том, что из-за пандемии и связанных с ней ограничений часть россиян уже лишилась заработка, другие столкнулась с уменьшением зарплаты, третьим могут не одобрить кредит, а некоторые и вовсе решат отложить дорогостоящую покупку из-за неуверенности в будущем. Поможет ли господдержка преодолеть эти проблемы, мы узнаем позже.

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