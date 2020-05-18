Новый лифтбек Volkswagen Polo стартует на фоне сокращений в Калуге: цены и уточнения

Предназначенный для РФ новый Polo рассекретили еще в феврале, а сегодня местное подразделение марки опубликовало прайс-лист. Напомним, из седана бестселлер Volkswagen превратился в лифтбек, сохранив при этом прежнюю «тележку» PQ25: Поло оказался перелицованным Skoda Rapid, который обновился чуть раньше («пятидверке» Шкоды платформу тоже менять не стали, видимо, переход на MQB посчитали слишком дорогим). Впрочем, старая платформа не мешает ни VW, ни Skoda считать пережившие пусть и весьма существенный, но рестайлинг, модели новым поколением.

Лифтбек Volkswagen Polo в базовой версии Origin 1 / 2 Лифтбек Volkswagen Polo в базовой версии Origin 2 / 2

Кстати, одновременно Volkswagen уточнил характеристики своей «пятидверки»: длина составляет 4469 мм (на 16 мм меньше, чем у нового Rapid), высота – 1471 мм (-4 мм по сравнению с Рапидом), тогда как в февральском релизе было 4483 и 1484 мм соответственно. Известен и размер колесной базы – 2591 мм (у Rapid – 2602 мм, для Поло ранее этот показатель не назывался вовсе). Остальные цифры перекочевали из предыдущего сообщения компании, они такие же, как и у новой Шкоды: ширина – 1706 мм, минимальный объем багажника – 530 литров, дорожный просвет – 170 мм. Для сравнения, размеры уходящего седана VW Polo: 4390/1699/1467 мм, колесная база – 2553 мм, объем багажника – 460 литров, дорожный просвет – 153 мм.



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Двигатели и коробки перешли с предыдущей модели (как и в случае с Rapid) – это локализованный «атмосферник» 1.6 MPI (90 или 110 л.с.) и импортная «турбочетверка» 1.4 TSI (125 л.с.), первый сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», турбомотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной DSG. Пятидверный VW Polo предлагается в четырех комплектациях, причем базовый 90-сильный движок доступен только с двумя начальными, хотя у Рапида этот мотор идет во всех вариантах исполнения.



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Итак, самая доступная версия Поло отныне зовется Origin, она стоит 792 900 рублей (базовый новый Rapid всего на 900 рублей дешевле), в арсенале такого лифтбека значатся 15-дюймовые стальные колеса, дисковые тормоза спереди, ESC, светодиодные фары рефлекторного типа и светодиодные же фонари, пара подушек безопасности, мультимедийная система с тачскрином диагональю 6,5 дюйма. Кондиционер для Polo Origin не предусмотрен даже за дополнительную плату. Он появляется в варианте Respect (837 900 – 927 900 рублей, в зависимости от мотора и коробки), у «респектабельного» лифтбека также имеются электрорегулировка и подогрев наружных зеркал, обогрев форсунок стеклоомывателя и передних кресел. В комплектации Status идут 15-дюймовые легкосплавные диски, кожаное рулевое колесо с обогревом, салонное зеркало с автозатемнением, круиз-контроль, климат-контроль с режимом рециркуляции и центральный подлокотник на галерке, плюс у машин с турбомотором есть задние дисковые тормоза. Цена – от 971 900 до 1 069 900 рублей.



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Наконец, топовый Polo Exclusive имеет светодиодные фары проекционного типа, дополнительный хромированный декор снаружи, подлокотник-бокс между передними креслами, атмосферную подсветку салона, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, виртуальную «приборку», датчики света и дождя, подогрев лобового стекла, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя, задние дисковые тормоза (доступны не только для турбоверсии). «Богатый» лифтбек стоит от 1 111 900 до 1 209 900 рублей. Опционально для нового Polo можно заказать двухцветную окраску (крышу сделают в черном), боковые «эйрбэги», 16-дюймовые колеса, подогрев задних кресел, камеру заднего вида.



Как и дореформенные модели, новые Polo и Rapid производят на калужском заводе «Фольксваген Груп Рус», дилеры уже принимают заказы, «живые» продажи, видимо, стартуют летом.

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Между тем запуск важных для VW и Skoda новинок происходит на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Из-за обвала на рынке Volkswagen принял решение о сокращении персонала на предприятии в Калуге. Как сообщает Первичная профсоюзная организация АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус» на своих страницах в соцсетях, сотрудникам предложили написать заявление по собственному желанию: тем, кто успел сделать это до 15 мая, выплатят шесть окладов, написавшим заявление с 18 по 25 мая – уже пять окладов. Сколько человек планируют сократить – не раскрывается. При этом профсоюз отмечает, что «достаточно много работников согласились уйти за шесть окладов», а в одном из подразделений количество таких сотрудников оказалось даже больше, чем собирались сократить (в профсоюзе уточнили, что речь только об одном подразделении, а не о предприятии в целом).

