Datsun покидает РФ, зато Nissan обещает нам новые SUV. На глобальном рынке Nissan «сожмётся»

Компания Nissan представила сегодня, 28 мая, свою новую стратегию развития. Фирма «оптимизирует» модельный ряд, закроет бюджетный бренд Datsun в России, а также остановит предприятия в Индонезии и Испании.

Новый план Ниссан представил сразу после публикации отчета по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта). Результаты плачевные: чистый убыток составил 671,2 млрд йен (около $6,2 млрд) против 319,1 млрд йен (почти $3 млрд) прибыли в 2018 финансовом году. В релизе компании отмечается, что на производство, продажи и другие виды деятельности Nissan во всех регионах существенное влияние оказала пандемия коронавируса COVID-19. О скандале с Карлосом Гоном в сообщении нет ни слова. Зато там говорится о том, что компания располагает достаточной ликвидностью для работы в кризис.

Итак, новая стратегия рассчитана на ближайшие четыре года, ее разбили на два основных направления. Для начала приведем главные пункты каждого из них, а про РФ расскажем подробнее ниже.

Рационализация: активные действия по реструктуризации, снижению затрат и повышению эффективности

Сокращение объемов глобального производства на 20% до 5,4 млн единиц

Загрузка производственных мощностей на 80%

Сокращение глобальной линейки продуктов (до менее чем 55 моделей вместо 69)

Закрытие заводов Nissan в Барселоне (Испания) и Индонезии (основной производственной базой для Европы станет британское предприятие, для региона АСЕАН – таиландский завод)

В Северной Америке производство будет сосредоточено на ключевых для рынка моделях

Работа с партнерами по Альянсу («обмен ресурсами», включая производство, модели и технологии – об этом было заявлено накануне)

Определение приоритетов основных рынков и основных продуктов

Главными рынками станут Северная Америка, Япония и Китай (однако это не означает уход из других регионов)

Использование активов Альянса для работы в Южной Америке, АСЕАН и Европе

Уход из Южной Кореи, оптимизация операций на некоторых рынках в АСЕАН

Отказ от бренда Datsun в России

Фокусирование на ключевых сегментах (С, D, спорткары и электромобили)

12 новых моделей в течение 18 месяцев

Электрификация модельной линейки (в Японии доля таких машин должна будет составить 60%)

Внедрение системы ProPilot (такую систему получат более 20 моделей на 20 рынках)

Теперь то, что касается российского рынка. Производство Datsun на АВТОВАЗе завершат в декабре 2020 года. Как сообщили «Колёсам» в местном офисе Nissan, на такой шаг компания решилась, «принимая во внимание нестабильную рыночную ситуацию и снижение объема продаж новых автомобилей». Проще говоря, у нас решено продвигать Ниссаны и Infiniti. Поставки Датсунов дилерам планируют осуществлять по март 2021-го, услуги послепродажного обслуживания будут предоставлять через дилерские центры Nissan, гарантийная политика – без изменений.

Datsun on-DO и mi-DO 1 / 2 Datsun on-DO и mi-DO 2 / 2

Напомним, на наш рынок бренд Datsun вышел в 2014-м, в РФ представлены всего две модели – седан on-DO и хэтчбек mi-DO, то есть перелицованные Lada Granta и экс-Kalina соответственно. В Nissan отметили, что на данный момент в РФ более 130 000 владельцев Датсунов. Кстати, по итогам прошлого года Datsun показал в России рост на 9% — реализовано 22 426 автомобилей. Результат января-апреля 2020-го – 5048 единиц (-27%). Любопытно, что в Индии, например, где Datsun остается, в 2019-м продажи марки рухнули вдвое – до 16 670 штук (там продают совсем другие машины).



Актуальные Nissan Murano, X-Trail и Qashqai. Для РФ кроссоверы производят на петербургском заводе Nissan

Сам же Nissan обещает России новые модели и модернизированные версии нынешних (в РФ сегодня представлены кроссоверы Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano). Причем, как уточнили в компании, основное внимание будет уделено сегментам B-SUV, C-SUV и D-SUV, плюс у нас тоже внедрят систему Pro-Pilot. Кроме того, «в ближайшие годы» на наш рынок могут вывести новый электромобиль. Никаких иных подробностей об обновлении кросс-линейки в РФ компания не привела. Судя по тому, что электрокар в релизе называют новинкой, речь идет о серийном воплощении концептуального паркетника Ariya. Также у нас, видимо, появятся Qashqai и X-Trail следующих поколений, ну и до РФ, скорее всего, наконец-то доберется кроссовер Kicks.



Завод в Санкт-Петербурге продолжит свою работу, он вместе с петербургским же Исследовательским центром Nissan считается «главной движущей силой для реализации будущего плана» (имеется в виду план по обновлению линейки в РФ).