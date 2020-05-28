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  • Datsun покидает РФ, зато Nissan обещает нам новые SUV. На глобальном рынке Nissan «сожмётся»

Datsun покидает РФ, зато Nissan обещает нам новые SUV. На глобальном рынке Nissan «сожмётся»

28.05.2020 214 2 0

Компания Nissan представила сегодня, 28 мая, свою новую стратегию развития. Фирма «оптимизирует» модельный ряд, закроет бюджетный бренд Datsun в России, а также остановит предприятия в Индонезии и Испании.

 

Новый план Ниссан представил сразу после публикации отчета по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта). Результаты плачевные: чистый убыток составил 671,2 млрд йен (около $6,2 млрд) против 319,1 млрд йен (почти $3 млрд) прибыли в 2018 финансовом году. В релизе компании отмечается, что на производство, продажи и другие виды деятельности Nissan во всех регионах существенное влияние оказала пандемия коронавируса COVID-19. О скандале с Карлосом Гоном в сообщении нет ни слова. Зато там говорится о том, что компания располагает достаточной ликвидностью для работы в кризис.

Итак, новая стратегия рассчитана на ближайшие четыре года, ее разбили на два основных направления. Для начала приведем главные пункты каждого из них, а про РФ расскажем подробнее ниже.

Рационализация: активные действия по реструктуризации, снижению затрат и повышению эффективности

  • Сокращение объемов глобального производства на 20% до 5,4 млн единиц
  • Загрузка производственных мощностей на 80%
  • Сокращение глобальной линейки продуктов (до менее чем 55 моделей вместо 69)
  • Закрытие заводов Nissan в Барселоне (Испания) и Индонезии (основной производственной базой для Европы станет британское предприятие, для региона АСЕАН – таиландский завод)
  • В Северной Америке производство будет сосредоточено на ключевых для рынка моделях
  • Работа с партнерами по Альянсу («обмен ресурсами», включая производство, модели и технологии – об этом было заявлено накануне)

Определение приоритетов основных рынков и основных продуктов

  • Главными рынками станут Северная Америка, Япония и Китай (однако это не означает уход из других регионов)
  • Использование активов Альянса для работы в Южной Америке, АСЕАН и Европе
  • Уход из Южной Кореи, оптимизация операций на некоторых рынках в АСЕАН
  • Отказ от бренда Datsun в России
  • Фокусирование на ключевых сегментах (С, D, спорткары и электромобили)
  • 12 новых моделей в течение 18 месяцев
  • Электрификация модельной линейки (в Японии доля таких машин должна будет составить 60%)
  • Внедрение системы ProPilot (такую систему получат более 20 моделей на 20 рынках)

Теперь то, что касается российского рынка. Производство Datsun на АВТОВАЗе завершат в декабре 2020 года. Как сообщили «Колёсам» в местном офисе Nissan, на такой шаг компания решилась, «принимая во внимание нестабильную рыночную ситуацию и снижение объема продаж новых автомобилей». Проще говоря, у нас решено продвигать Ниссаны и Infiniti. Поставки Датсунов дилерам планируют осуществлять по март 2021-го, услуги послепродажного обслуживания будут предоставлять через дилерские центры Nissan, гарантийная политика – без изменений.

Datsun on-DO и mi-DO
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Datsun on-DO и mi-DO
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Напомним, на наш рынок бренд Datsun вышел в 2014-м, в РФ представлены всего две модели – седан on-DO и хэтчбек mi-DO, то есть перелицованные Lada Granta и экс-Kalina соответственно. В Nissan отметили, что на данный момент в РФ более 130 000 владельцев Датсунов. Кстати, по итогам прошлого года Datsun показал в России рост на 9% — реализовано 22 426 автомобилей. Результат января-апреля 2020-го – 5048 единиц (-27%). Любопытно, что в Индии, например, где Datsun остается, в 2019-м продажи марки рухнули вдвое – до 16 670 штук (там продают совсем другие машины).

Актуальные Nissan Murano, X-Trail и Qashqai. Для РФ кроссоверы производят на петербургском заводе Nissan

Сам же Nissan обещает России новые модели и модернизированные версии нынешних (в РФ сегодня представлены кроссоверы Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano). Причем, как уточнили в компании, основное внимание будет уделено сегментам B-SUV, C-SUV и D-SUV, плюс у нас тоже внедрят систему Pro-Pilot. Кроме того, «в ближайшие годы» на наш рынок могут вывести новый электромобиль. Никаких иных подробностей об обновлении кросс-линейки в РФ компания не привела. Судя по тому, что электрокар в релизе называют новинкой, речь идет о серийном воплощении концептуального паркетника Ariya. Также у нас, видимо, появятся Qashqai и X-Trail следующих поколений, ну и до РФ, скорее всего, наконец-то доберется кроссовер Kicks.

Завод в Санкт-Петербурге продолжит свою работу, он вместе с петербургским же Исследовательским центром Nissan считается «главной движущей силой для реализации будущего плана» (имеется в виду план по обновлению линейки в РФ).

кроссовер Россия авторынок бизнес Nissan Datsun Infiniti

 

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2 комментария
28.05.2020 15:41
Corvair

Перелицованная Гранта под другой маркой исходно была странноватым решением, тем более при том, что многие улучшения исходника так и не добрались до неё.
А проблемы у "Ниссана" начались ещё до пандемии, она просто усугубила их.

28.05.2020 17:15
Snakebyte

Логично, если Гранту снимают с производства, оставлять конвейерную нитку только под Датсуны нерентабельно.
Кикс интересный вариант, если будет управляться нормально, а не как Рено на В0.

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