Индийское подразделение Datsun рассекретило рестайлинговые хэтчбек GO и компактвэн GO+. У моделей изменили дизайн экстерьера и интерьера, а также расширили список оборудования.

С этих двух компактных «пятидверок» и началось возрождение принадлежащей Nissan марки Datsun: хэтч GO длиной 3,8 м и семиместный вэн GO+ (длина – 3,9 м) дебютировали в 2014-м. Оба компакта построены на «тележке» от старой Nissan Micra. Весной 2018-го машины обновились, первой страной, где стартовали продажи рестайлинговых «бюджетников», стала Индонезия. А на следующей неделе посвежевшие «датсуны» доберутся до Индии, причем в этой стране у GO и GO+ своя, упрощенная, программа рестайлинга.

1 / 2 Обновленный Datsun GO для Индии 2 / 2 Обновленный Datsun GO+ для Индии

Как и индонезийские версии, индийские компакты обзавелись вертикальными полосками светодиодных ходовых огней, новыми корпусами наружных зеркал и модернизированными фарами. У радиаторной решетки поменяли рисунок, на двери багажника появился омыватель. Однако если в Индонезии у машин имеются массивные обвесы и большие спойлеры, то в Индии решили обойтись без декора «под спорт». Кроме того, индийским «пятидверкам» не достались интегрированные в зеркала повторители поворотников.

1 / 4 Обновленный Datsun GO+ для Индонезии 2 / 4 Обновленный Datsun GO+ для Индонезии 3 / 4 Обновленный Datsun GO для Индонезии 4 / 4 Обновленный Datsun GO для Индонезии

Фотографий салона индийских GO и GO+ производитель пока не предоставил. Скорее всего, интерьер обновился так же, как у машин, предназначенных для Индонезии: иная передняя панель, полноценный бардачок вместо полки, расширенная комбинация приборов (добавлен стрелочный тахометр, тогда как ранее была лишь строчка на дисплее маршрутного компьютера). Для хэтчбека и компактвэна еще предусмотрена мультимедийная система с сенсорным экраном, тогда как у дореформенных моделей была лишь обычная магнитола.

Мотор прежний – GO и GO+ доступны с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.2 мощностью 68 л.с. (104 Нм), который сочетается с пятиступенчатой «механикой». В Индонезии для хэтчбека еще можно заказать ниссановский вариатор X-Tronic, в этом случае двигатель выдает 78 л.с. (крутящий момент тот же). Однако индийскому Datsun GO вариатор, скорее всего, не достанется. Вместо CVT местные профильные медиа прочат «бюджетнику» роботизированную коробку. Пока неизвестно, будет ли такая трансмиссия и у компактвэна.

1 / 6 Дореформенный Datsun GO 2 / 6 Дореформенный Datsun GO 3 / 6 Дореформенный Datsun GO 4 / 6 Дореформенный Datsun GO+ 5 / 6 Дореформенный Datsun GO+ 6 / 6 Дореформенный Datsun GO+

В Индии предварительные заказы на рестайлинговые GO и GO+ уже принимают, хотя цены еще не объявлены. Дореформенный хэтчбек там стоит от 338 000 рупий, что эквивалентно примерно 302 000 рублей по актуальному курсу. Компактвэн обойдется минимум в 395 000 рупий – это около 350 000 рублей. Вряд ли посвежевшие машины сильно подорожают – продажи у них и так невелики: в 2017-м в Индии реализовано 6654 «пятидверок» GO (-33% по сравнению с 2016-м), а вэн GO+ разошелся по стране тиражом в 6074 экземпляра (-23%). Для сравнения, объем продаж Maruti Suzuki Swift на индийском рынке в 2017-м составил 167 371 единицу.

Напомним, в России семейство Datsun GO не представлено, у нас доступны седан on-DO и хэтчбек mi-DO, созданные на базе Lada Granta и Kalina соответственно. Кстати, «лады» недавно обновились (теперь это единое семейство Granta), а вот когда ждать рестайлинга наших «датсунов» — пока неизвестно. Как сообщили Kolesa.ru в российском офисе Datsun, компания «постоянно работает над тем, чтобы улучшить продаваемую продукцию и услуги», но деталей в местном подразделении не раскрыли.