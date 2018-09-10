Медицинский факт: Гранту с "икс-фейсом" не узнают на улицах, задают вопрос "что за модель?". И всё же, несмотря на радикальный рестайлинг, внутри это по большей части "старая добрая Гранта" со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. По большей, но не полностью! АвтоВАЗ предпринял много "точечных" мер. Сегодня мы поездим на версиях с МКП и гидромеханической АКП и попытаемся понять результативность этой "акупунктурной терапии".

Иглы снаружи, иглы внутри

Про новую оптику стоит говорить не только в контексте эстетичности внешнего вида: мы возлагаем большие надежды на то, что она сможет избавить Гранту от одного из фирменных недостатков – не самого хорошего головного света. Чтобы не быть голословными, мы уже направили запрос о том, как изменилась сила и характер светового пучка – а пока отметим, что светотеневая граница у новых фар четкая (хотя заводская регулировка фар показалась неидеальной), а свет субъективно получше, чем у «старой» версии.

Еще одно изменение внешности фронтальной части отметят только знатоки: теперь форсунки омывателя стекла переехали с капота на жабо под лобовым стеклом. Сами форсунки с завода, кстати, «веерные» – распыляют жидкость не точечно, а по всей поверхности стекла. На одной из двух тестовых машин, правда, форсунка с водительской стороны лила воду в строго горизонтальном направлении, но это мелочи. Больше расстроило то, что технически здесь ничего не поменялось: трапеция стеклоочистителей слабовата, и они движутся с люфтом относительно друг друга, а дворник по-прежнему оставляет широкую неочищенную полосу вдоль стойки, и в получившейся слепой зоне может спрятаться не один, а несколько пешеходов.

Lada Granta в кузове седан

Lada Granta в кузове лифтбек

А вот обойдя машину, в задней части смотреть стоит не на обновленные бамперы, и даже не на площадку номерного знака, которая у седана переехала на крышку багажника. Эту особенность отметят разве что таксисты, которые паркуются в неположенных местах, открывая крышку багажника, чтобы скрыть номер. Но кроме этого, есть другое нововведение, которое понравится уже абсолютно всем.

Сделав полный круг вокруг автомобиля, усаживаемся внутрь. Кресло встречает довольно-таки недружелюбным профилем: он выпуклый как у подушки, так и у спинки, в результате чего даже при максимально опущенном вниз кресле посадка кажется высоковатой, а спинка давит на позвоночник. В общем, рады будут только люди с идеально ровной спиной, а вот «спортсмены», у которых «даром что грудь впалая, зато спина колесом», будут ждать, когда сиденье окажется просижено согласно их антропометрии. Зато диапазон регулировки сиденья по высоте вполне приличный – жаль, что руль по-прежнему регулируется только по углу наклона.

Заводим автомобиль, включаем кондиционер и продолжаем ощупывать новые мелочи. Так, новые внутренние ручки открывания дверей – хороши: петля сделана под более естественный хват, и внутренний профиль позволяет легко уцепиться за нее. Сюда же, в плюсы, запишем и центральные дефлекторы климатической системы, взятые от бывшей Калины и окаймленные Х-полосками, и закрывающийся органайзер на верхушке передней панели.

Однако и некоторые недостатки, к сожалению, остались теми же: бардачок маленький, карманы в дверях узенькие и не имеют выштамповок под бутылки, и подстаканники на центральном тоннеле тоже мелкие и позволяют поставить разве что пластиковый стаканчик на 200 миллилитров – широкий стакан или бутылка будут упираться в «бороду» панели и мешать работе с рычагом КП. А еще пара досадных мелочей проявляет себя в солнечную погоду: не все световые индикаторы в салоне так же хороши, как новая подсветка приборной панели ненавязчивого белого цвета.

Те, кто ждет рассказов о зазорах в палец, люфтящих кнопках и кривом пластике, конечно, могут традиционно найти пищу для развлечений. К примеру, зазор между крышкой перчаточного ящика и передней панелью ровный, но широковат, клавиша на рычаге автоматической коробки передач все так же гуляет под пальцем, а симпатичные дефлекторы по центру панели, пришедшие на смену простецким кругляшам, не отменяют наличия неопрятного облоя на пластиковых шайбах их регулировки.

Не обошлось и без заводских «шуток» сборки: те, кто любит собирать истории о них, могут записать в актив еще парочку.

Завершая обзор салона, упомянем еще пару точек, с которыми водитель также соприкасается регулярно: это ручник и рычаг коробки передач. Их можно записать в условно нейтральные: стояночный тормоз на Гранте все такой же тугой, а «улучшенная эргономика» ручки рычага – скорее маркетинговая, нежели ощутимая, как и в случае с набалдашником МКП, который стал более крупным и угловатым. Кто-то отметит, что он более ухватистый, а кто-то скажет, что старый округлый был более приятным на ощупь – но в любом случае, это мелочи на уровне нюансов.

Задний ряд и багажник заметных изменений не претерпели – так что самое время заводить мотор и выяснять, как на практике отразились изменения в трансмиссии, подвеске и двигателе.

Колкости и тонкости

Заводим двигатель доставшимся с “дорестайла” не складывающимся ключом, на который вынесены кнопки открытия-закрытия дверей и багажника – субъективно Гранте, хотя бы в богатых комплектациях, новый складной ключ, как у Весты, точно бы не помешал. Вибрация на холостых оборотах, конечно, никуда не делась: мотор напоминает о себе «и словом, и делом», а в случае, если автомобиль оснащен автоматической коробкой, то переключение из «паркинга» в «драйв» ощущаешь буквально спиной.

Выкатываясь на дорогу, удивляешься уже приятно – 106-сильная «механическая» Granta откликается на педаль живо, хоть и… громко. Да, улучшение динамики из-за увеличения передаточного отношения главной пары с 3,7 до 3,9 на практике почувствовать можно вряд ли, как и крошечное увеличение расхода топлива, а вот работа с механизмом – вот она, на кончиках пальцев. К сожалению, «необкатанная» коробка передач на машине с пробегом в 800 километров выдает себя неидеальной четкостью включения передач: порой рычаг «входит» как по маслу, а иногда с небольшим усилием.

Разгон до 100 км/ч МКП 106 л.с. / АКП 98 л.с. 10.6 с / 13.1 с

Но больше огорчило все же не это, а то, что положительный эффект от смены главной передачи с точки зрения шумо-и и вибронагруженности оказался чисто гомеопатическим. Коробка по-прежнему подвывает на второй передаче, да и в целом не радует бесшумностью. Тросовый привод, конечно, сводит вибрации на рычаге к минимуму, но этот минимум по-прежнему выше, чем у большинства собратьев. Довершает картину не самое информативное сцепление, которое хоть и имеет достаточно легкую педаль, отличается довольно резким моментом включения: новичкам придется привыкать. Ну или покупать машину с автоматической коробкой передач – с ней дела по-прежнему лучше.

Несмотря на то, что популярность версии Гранты с автоматической коробкой Jatco крайне низка (за этот год в общих продажах она заняла чуть более 1%), этот агрегат решает половину ходовых недостатков: автомобиль не только становится «простым» в управлении, но и избавляется от трансмиссионных шумов, сохраняя лишь шум мотора. При этом разница в 8 лошадиных сил (106 с МКП против 98 с АКП) практически не сказывается на тяге: ее здесь 145 Нм против 148, а на пик момента мотор выходит даже чуть раньше. Так что «двухпедальная» версия Granta действительно видится оптимальным вариантом в городских условиях: связка «мотор-коробка» работает практически безупречно, и лишь иногда четырехступенчатый автомат проявляет излишнее усердие, резко скидывая пару передач и «подрывая» двигатель при не самом полном нажатии педали акселератора.

Управляемость Гранты, по заверениям инженеров, стала чуть лучше за счет перенастройки амортизаторов и усилителя руля. Им искренне хочется верить на слово – ощутить эти настройки на практике можно разве что в тщательном сравнительном испытании. Однако общие ощущения от управляемости – положительные: автомобиль умеренно валится в поворотах, довольно охотно реагирует на команды руля, и самым слабым местом в итоге оказывается, пожалуй, даже не сама машина, а штатные шины Pirelli Cinturato, которые своим повизгиванием напоминают, что это даже не версия Sport, а обычный бюджетный седан. Небольшие вопросы вызвала разве что настройка ЭУР: в околонулевой зоне усилие ожидаемо минимальное, а вот при повороте руля на ходу он дает искусственное впечатление «обратной связи», становясь более вязким – однако вместо ощущения полноценной связи с передними колесами складывается впечатление, что сидишь за «подпружиненным» игровым рулем.

Расход топлива МКП 106 л.с. / АКП 98 л.с. 6.5 л / 7.2 л

А вот самым однозначным, впечатляющим и блестящим чувством при езде на новой Granta стала вседозволенность, которую дарит подвеска. О, владельцы Гранты, берегите счастье, дарованное вам, ибо только за него можно согласиться терпеть все мелкие огрехи этого автомобиля. Ходовая часть, словно Гаргантюа, жадно проглатывает все, что ей подбрасывает судьба, издевательски смягчая крупные ямы и провоцируя все больше и больше стараться найти тот предел, за которым последует удар. Нам за время теста этот предел найти так и не удалось: даже разбитая дорога на гору Стрельную, что в Тольятти, оказалась праздным развлечением. Однако столь идеальное поведение подвески на крупных неровностях не исключило передачу на кузов вибраций от мелкой «стиральной доски»: на скоростных участках дороги с щербатым покрытием машина неизбежно «гудит», исходя мелкой дрожью.

Вообще внутренний шумовой фон – это, пожалуй, главный недостаток Lada Granta. Положа руку на сердце, скажем, что можно простить неидеальную стыковку элементов салона, можно привыкнуть к нюансам эргономики и недостаткам организации внутреннего пространства – но от постоянного звукового сопровождения никуда не деться. Подвывает коробка, поет свою песню двигатель, поскрипывает «сверчок» в передней панели, «вздыхает» кондиционер – и вот ты уже машинально тянешься к регулировке громкости аудиосистемы, досадливо подкручивая еще пару-тройку единиц.

Сама аудиосистема, кстати, весьма дружелюбна – к ней без проблем удалось подключить телефон по Bluetooth, имея в виду также SD-карту. Огорчило даже не качество звука – оно здесь ожидаемо плоское, но не раздражающее, а то, что штатный USB-разъем напрочь отказался заряжать подключенный к нему телефон.

Запас иголок

Завершая тест-драйв, мы… не прощаемся с Granta. Ведь еще одна порция интересного – еще впереди: на тесте не была представлена версия с коробкой АМТ, а именно с ней провели большую работу. На целых 30% ускорили переключение передач, добавили кнопку Sport, которая позволяет держать передачу – например, при обгонах, а также включили в список режимов движения «ползущий» режим для движения в пробках и в целом сделали работу коробки более логичной и плавной. Насколько ощутимым все это окажется на практике? Пока вопрос – но мы непременно расскажем об этом, как только получим на тест автомобиль с «роботом».