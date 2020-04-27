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  • Серийный кроссовер Nissan Ariya: «зелёная» версия Qashqai получит оптику попроще, чем у концепта

Серийный кроссовер Nissan Ariya: «зелёная» версия Qashqai получит оптику попроще, чем у концепта

27.04.2020 77 0 0

Возможно, на некоторых рынках японская компания предложит будущий «розеточный» паркетник с камерами вместо боковых зеркал заднего вида.

 

Компания Nissan находится в сложном положении уже давно: проблемы начались ещё с «громкой» отставки бывшего главы Карлоса Гона. Сейчас «масла в огонь» подливает пандемия коронавируса и экономический кризис, который в том числе влияет на автомобильную отрасль. Ранее стало известно о том, что производитель намерен существенно пересмотреть целевые показатели, сократить персонал и расходы, а также взять займы: ведь Ниссану нужны средства на реализацию уже заявленных планов, в их числе выпуск электрокроссовера Ariya, намеченный на 2021 год.

Патентные изображения Nissan Ariya
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Патентные изображения Nissan Ariya
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Патентные изображения Nissan Ariya
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Патентные изображения Nissan Ariya
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Японцы ещё в 2017 году представили на автосалоне в Токио концептуальный электрический паркетник – IMx. В октябре 2019-го на той же площадке Nissan показал эволюцию того шоу-кара: новый прототип получил имя Ariya. Его оставили с купеобразным кузовом, однако задние двери сделали обычными, тогда как у IMx они распахивались против хода движения. 

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Теперь же в аргентинском патентном ведомстве появились изображения серийного электропаркетника Nissan. Судя по ним, у товарной версии «зелёного» кросса будет не очень много отличий от прототипа, представленного осенью 2019-го. К примеру, форма заглушки (в Nissan её называют «щитом») на месте традиционной решётки радиатора осталась прежней. На ней располагается логотип бренда, у концепта он подсвечивался (но это разрешено не во всех странах).

На фото: концепт Nissan Ariya

Автомобиль на патентных изображениях лишён боковых зеркал. Это может говорить о том, что в некоторых странах (опять же, где это разрешено) топовые комплектации Ariya могут оснастить боковыми камерами заднего вида. Хотя, конечно же, в производстве будут и версии с обычными зеркалами (кстати, обычные боковые зеркала появились уже у прототипа, хотя у футуристичного IMx их не было).

В отличие от прототипа, у товарной версии паркетника, вероятно, окажется попроще как головная оптика, так и задние фонари. Кроме того, автомобиль на патентных изображениях, в отличие от концепта, имеет иные бамперы с «противотуманками» в треугольных «врезах» по бокам, антенну на крыше, парктроники, колёсные диски меньшего диаметра (у шоу-кара были 21-дюймовые «катки»). Также у модели иначе располагается люк для зарядки: у прототипа он прилегал к передней двери, тогда как у серийной версии он находится от неё на небольшом расстоянии.

Информации о «начинке» серийной версии пока нет. Напомним, у прототипа Ariya два электромотора (по одному на каждой оси), батарея располагается под полом салона. Предполагаемый запас хода будущей новинки – 483 км.

В основе Ariya лежит новая платформа CMF-EV, она была разработана специально для электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Так что на этой «тележке» также будут базироваться «зелёные» кроссоверы двух оставшихся марок: французы в относительно скором будущем планируют представить паркетник, в основу которого ляжет концепт Renault Morphoz, а японская компания поставит на эту платформу электроверсию Mitsubishi Outlander.

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В свою очередь, Nissan Ariya станет электрической версией кроссовера Qashqai нового поколения, который, предположительно, дебютирует осенью текущего года. Вероятно, габариты будущей «зелёной» новинки марки останутся такими же, как у концепта 2019 года. Напомним, его длина равна 4600 мм, а колёсная база – 2775 мм. Для сравнения, длина актуального Кашкая, продаваемого в РФ, составляет 4379 мм, а расстояние между осями – 2646 мм. Так что он находится ближе к нашему же X-Trail – 4690 и 2705 мм соответственно. Ранее предполагалось, что японцы думают о том, чтобы вывести «розеточную» новинку на российский авторынок, так как компания зарегистрировала у нас имя Ariya. Однако, это вызывает сомнения, если учесть, сколь слабым спросом у нас пользуются электрокары. А вот «обычные» Qashqai и X-Trail продаются весьма неплохо: за прошлый год они разошлись тиражом 25 158 (+8,5%) и 20 915 (-8,6%) экземпляров соответственно.

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