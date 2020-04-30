Родственнику Дастера от Nissan дали второй шанс: Kicks получил турбомотор 1.3 и вариатор

Кроссовер Nissan Kicks дебютировал в 2016 году, первыми его получили бразильцы. Затем модель появилась и на многих других рынках, включая Штаты и Китай. До Индии же паркетник добрался лишь в начале 2019-го, причем там продают другой Kicks. Так, глобальный SUV построен на платформе V, а в основе индийского кросса лежит «тележка» B0, на которой также базируется Renault Duster. С запуском Кикса компания Nissan рассчитывала поправить свои дела в Индии, но тот надежд не оправдал: в 2019-м было реализовано всего 4776 единиц, тогда как Hyundai Creta за тот же период разошлась тиражом в 99 736 экземпляров, а стартовавший летом Kia Seltos за полгода обрел 45 494 владельце. Тем не менее, от Kicks в Nissan не отказываются – скоро индийцам предложат модернизированный кросс.
Главная обновка – бензиновая «турбочетверка» HR13DDT 1.3, разработанная Renault-Nissan вместе с концерном Daimler. Таким двигателем оснащаются многие модели альянса, включая и нашу Renault Arkana (реношное обозначение – H5H). На Kicks турбомотор выдает 156 л.с. и 254 Нм, он соответствует новым местным эконормам BS6 (аналог Евро 6) и сочетается с вариатором X-Tronic (тоже впервые для Кикса в Индии). Кстати, в Nissan с гордостью отмечают, что паркетник станет самым мощным предложением в сегменте. К примеру, у новой Hyundai Creta и родственного Kia Seltos отдача «турбочетверки» 1.4 T-GDI составляет 140 л.с.
Прежде Nissan Kicks был доступен на индийском рынке с атмосферной «четверкой» H4K 1.5 (106 л.с., 142 Нм) и турбодизелем K9K 1.5 (110 л.с., 240 Нм), первому положена пятиступенчатая «механика», второму – 6МКП. Некоторые местные СМИ считают, что «атмосферник» останется, его тоже доведут до стандарта BS6. Дизель же точно отправлен в отставку – модернизация обошлась бы слишком дорого. Полного привода у индийского Кикса нет, хотя платформа B0 позволяет: просто версии 4WD там не пользуются спросом.
На официальном сайте Nissan уже появилась пара фотографий Kicks-2020 – судя по ним, дизайн экстерьера прежний. В салоне же, по данным профильных медиа, будут косметические изменения. Напомним, от глобального паркетника индийская версия отличается бамперами и решеткой радиатора, внутри – иные «приборка», мультимедийная система и блок управления «климатом». Кроме того, «индиец» крупнее: длина равна 4384 мм против 4295 мм у «мирового» SUV, колесная база – 2673 мм (у глобального кросса – 2620 мм).
В Индии продажи обновленного Nissan Kicks начнутся в ближайшее время. Вслед за ним турбомотор 1.3 получит и местный Renault Duster. А еще Nissan скоро предложит индийцам бюджетный субкомпактный кросс, ближайшим родственником которого является компактвэн Renault Triber.
Между тем глобальный Кикс тоже обновился, причем намного серьезнее, его уже ловили фотошпионы. Паркетник обзавелся более крупной радиаторной решеткой и другой оптикой. Вдобавок он получил гибридную установку e-Power, знакомую по компакту Note: бензиновый мотор работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель. «Мировой» рестайлинговый Kicks также должны представить до конца текущего года.
В России компактный паркетник Nissan сегодня не продают. Официальных заявлений о планах вывести модель на наш рынок компания не делала, хотя информация о том, что сборку Kicks наладят в РФ, гуляет по Сети давно. Причем предполагается, что российская версия будет аналогом индийского кросса (то есть на платформе B0). «Мы не комментируем будущие планы», — ответили ранее «Колесам» в местном представительстве марки на вопрос, появится ли Kicks в России.
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