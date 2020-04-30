Родственнику Дастера от Nissan дали второй шанс: Kicks получил турбомотор 1.3 и вариатор

Кроссовер Nissan Kicks дебютировал в 2016 году, первыми его получили бразильцы. Затем модель появилась и на многих других рынках, включая Штаты и Китай. До Индии же паркетник добрался лишь в начале 2019-го, причем там продают другой Kicks. Так, глобальный SUV построен на платформе V, а в основе индийского кросса лежит «тележка» B0, на которой также базируется Renault Duster. С запуском Кикса компания Nissan рассчитывала поправить свои дела в Индии, но тот надежд не оправдал: в 2019-м было реализовано всего 4776 единиц, тогда как Hyundai Creta за тот же период разошлась тиражом в 99 736 экземпляров, а стартовавший летом Kia Seltos за полгода обрел 45 494 владельце. Тем не менее, от Kicks в Nissan не отказываются – скоро индийцам предложат модернизированный кросс.

Индийский Nissan Kicks образца 2019 года 1 / 2 Индийский Nissan Kicks образца 2019 года 2 / 2

Главная обновка – бензиновая «турбочетверка» HR13DDT 1.3, разработанная Renault-Nissan вместе с концерном Daimler. Таким двигателем оснащаются многие модели альянса, включая и нашу Renault Arkana (реношное обозначение – H5H). На Kicks турбомотор выдает 156 л.с. и 254 Нм, он соответствует новым местным эконормам BS6 (аналог Евро 6) и сочетается с вариатором X-Tronic (тоже впервые для Кикса в Индии). Кстати, в Nissan с гордостью отмечают, что паркетник станет самым мощным предложением в сегменте. К примеру, у новой Hyundai Creta и родственного Kia Seltos отдача «турбочетверки» 1.4 T-GDI составляет 140 л.с.



Прежде Nissan Kicks был доступен на индийском рынке с атмосферной «четверкой» H4K 1.5 (106 л.с., 142 Нм) и турбодизелем K9K 1.5 (110 л.с., 240 Нм), первому положена пятиступенчатая «механика», второму – 6МКП. Некоторые местные СМИ считают, что «атмосферник» останется, его тоже доведут до стандарта BS6. Дизель же точно отправлен в отставку – модернизация обошлась бы слишком дорого. Полного привода у индийского Кикса нет, хотя платформа B0 позволяет: просто версии 4WD там не пользуются спросом.

Индийский Nissan Kicks образца 2019 года 1 / 3 Индийский Nissan Kicks образца 2019 года 2 / 3 Индийский Nissan Kicks образца 2019 года 3 / 3

На официальном сайте Nissan уже появилась пара фотографий Kicks-2020 – судя по ним, дизайн экстерьера прежний. В салоне же, по данным профильных медиа, будут косметические изменения. Напомним, от глобального паркетника индийская версия отличается бамперами и решеткой радиатора, внутри – иные «приборка», мультимедийная система и блок управления «климатом». Кроме того, «индиец» крупнее: длина равна 4384 мм против 4295 мм у «мирового» SUV, колесная база – 2673 мм (у глобального кросса – 2620 мм).



В Индии продажи обновленного Nissan Kicks начнутся в ближайшее время. Вслед за ним турбомотор 1.3 получит и местный Renault Duster. А еще Nissan скоро предложит индийцам бюджетный субкомпактный кросс, ближайшим родственником которого является компактвэн Renault Triber.

Индийский Nissan Kicks-2020

Между тем глобальный Кикс тоже обновился, причем намного серьезнее, его уже ловили фотошпионы. Паркетник обзавелся более крупной радиаторной решеткой и другой оптикой. Вдобавок он получил гибридную установку e-Power, знакомую по компакту Note: бензиновый мотор работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель. «Мировой» рестайлинговый Kicks также должны представить до конца текущего года.



В России компактный паркетник Nissan сегодня не продают. Официальных заявлений о планах вывести модель на наш рынок компания не делала, хотя информация о том, что сборку Kicks наладят в РФ, гуляет по Сети давно. Причем предполагается, что российская версия будет аналогом индийского кросса (то есть на платформе B0). «Мы не комментируем будущие планы», — ответили ранее «Колесам» в местном представительстве марки на вопрос, появится ли Kicks в России.