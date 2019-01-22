Nissan Kicks на шасси Дастера: дороже родственника, но некоторые версии дешевле Hyundai Creta

Компания Nissan объявила о старте продаж компактного паркетника Kicks на индийском рынке. Позже модель может добраться и до России.

Кросс Nissan Kicks дебютировал в 2016 году, это глобальная модель, она доступна, например, в Бразилии, Аргентине, Мексике, США, Канаде и Китае. А сегодня паркетник начали продавать и в Индии, причем там представлен другой Кикс: если «мировой» кроссовер построен на «тележке» V альянса Renault-Nissan (она же лежит в основе нынешних Nissan Note и Pulsar), то индийский вариант перевели на платформу B0, на которой базируются Renault Duster, местная версия Renault Captur (в России – Kaptur) и Nissan Terrano (близнец Дастера).

Индийский Кикс крупнее модели, предназначенной для других стран. Так, длину увеличили на 89 мм до 4384 мм, колесная база выросла на 53 мм и достигла 2673 мм. Вырос и дорожный просвет – 210 мм против 200 мм у, например, бразильской версии. Объем багажник, наоборот, стал меньше: 400 литров вместо 432 литров у «бразильца». Несмотря на другие габариты, чтобы найти отличия в дизайне экстерьера «индийца» от глобального SUV, нужно приглядеться: у машины иные бамперы и радиаторная решетка.

Салон же перекроили достаточно серьезно: тут другой блок управления климатической установкой, экран мультимедийной системы слегка возвышается над передней панелью (у «мирового» кросса он встроен в панель), центральные дефлекторы обдува расположены по сторонам от тачскрина, а не сверху, тоннель стал шире. Еще кроссовер получил новую «приборку» с цифровым спидометром.

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Климат-контроль идет уже в «базе», также в арсенале самой дешевой версии значатся пара подушек безопасности, ABS+EBD, задний парктроник, аудиосистема, светодиодные ДХО, 16-дюймовые диски. Мультимедиа появляется, начиная со средней версии, еще у такого Кикса имеются камера заднего вида, противотуманки, 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше. Топовый кроссовер получил «кожаный» салон, круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Двигатели Nissan Kicks достались от местных Renault Duster/Captur: бензиновый H4K 1.5 (106 л.с., 142 Нм) и дизель К9К 1.5 dCi (110 л.с., 240 Нм). Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой», второй сочетается с 6МКП. В Северной и Южной Америке кроссовер оснащается с мотором 1.6 семейства HR (114-125 л.с. в зависимости от рынка), в Китае Кикс доступен со 125-сильным «атмосферником» 1.5 той же серии HR. Для глобальной версии предусмотрен вариатор. А вот привод и у «мирового» SUV, и у индийского только передний. В Индии Кикс мог бы получить версию 4WD, ведь платформа B0 это позволяет, но такие машины там особым спросом не пользуются.

Цена бензинового Nissan Kicks лежит в диапазоне 955 000 – 1 095 000 рупий, что эквивалентно примерно 891 000 – 1 021 000 рублей по текущему курсу. Кроссовер с дизелем стоит 1 085 000 – 1 456 000 рупий (1 012 000 – 1 366 000 рублей). Для сравнения, соплатформенный Renault Duster с бензиновым мотором стоит от 799 900 рупий (746 000 рублей), с дизелем – от 919 900 рупий (858 000 рублей). Другой родственник Кикса — Renault Captur — в «базе» стоит дороже: 999 999 рупий или 932 000 рублей (бензин). Зато за топовый Captur с дизелем просят «всего» 1 324 999 рупий (1 236 000 рублей). Но главным конкурентом Кикса является Hyundai Creta: эта модель с бензиновым 1.6 MPI (128 л.с.) обойдется в 960 000 – 1 415 000 рупий (895 000 – 1 319 000 рублей), дизельный «кореец» (90-сильный 1.4 CRDi или 128-сильный 1.6 CRDi) стоит от 999 000 до 1 564 000 рупий (932 000 – 1 458 000 рублей).

Производство Kicks для индийского рынка налажено на местном заводе Nissan. Кстати, в Индии новинка заменит Nissan Terrano, выпуск последней модели там уже свернули, хотя в продаже близнец Дастера еще присутствует (от 999 900 рупий или 932 000 рублей).

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Между тем, по неофициальным данным, Nissan планирует вывести Kicks на платформе B0 и на российский рынок. Тем более что в РФ эта «тележка» уже давно и хорошо знакома: в нашей стране автомобили на B0 производят на АВТОВАЗе в Тольятти (Renault Logan и Sandero) и на московском заводе Renault (Duster, Kaptur и Terrano). Впрочем, российское подразделение Nissan никаких заявлений по этому поводу пока не делало.