Читайте также
Nissan Kicks на шасси Дастера: дороже родственника, но некоторые версии дешевле Hyundai Creta

Nissan Kicks на шасси Дастера: дороже родственника, но некоторые версии дешевле Hyundai Creta

180 0 0
Компания Nissan объявила о старте продаж компактного паркетника Kicks на индийском рынке. Позже модель может добраться и до России.
 

Кросс Nissan Kicks дебютировал в 2016 году, это глобальная модель, она доступна, например, в Бразилии, Аргентине, Мексике, США, Канаде и Китае. А сегодня паркетник начали продавать и в Индии, причем там представлен другой Кикс: если «мировой» кроссовер построен на «тележке» V альянса Renault-Nissan (она же лежит в основе нынешних Nissan Note и Pulsar), то индийский вариант перевели на платформу B0, на которой базируются Renault Duster, местная версия Renault Captur (в России – Kaptur) и Nissan Terrano (близнец Дастера).

nissan-kicks-india (9)

Индийский Кикс крупнее модели, предназначенной для других стран. Так, длину увеличили на 89 мм до 4384 мм, колесная база выросла на 53 мм и достигла 2673 мм. Вырос и дорожный просвет – 210 мм против 200 мм у, например, бразильской версии. Объем багажник, наоборот, стал меньше: 400 литров вместо 432 литров у «бразильца». Несмотря на другие габариты, чтобы найти отличия в дизайне экстерьера «индийца» от глобального SUV, нужно приглядеться: у машины иные бамперы и радиаторная решетка.

Салон же перекроили достаточно серьезно: тут другой блок управления климатической установкой, экран мультимедийной системы слегка возвышается над передней панелью (у «мирового» кросса он встроен в панель), центральные дефлекторы обдува расположены по сторонам от тачскрина, а не сверху, тоннель стал шире. Еще кроссовер получил новую «приборку» с цифровым спидометром.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Климат-контроль идет уже в «базе», также в арсенале самой дешевой версии значатся пара подушек безопасности, ABS+EBD, задний парктроник, аудиосистема, светодиодные ДХО, 16-дюймовые диски. Мультимедиа появляется, начиная со средней версии, еще у такого Кикса имеются камера заднего вида, противотуманки, 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше. Топовый кроссовер получил «кожаный» салон, круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Двигатели Nissan Kicks достались от местных Renault Duster/Captur: бензиновый H4K 1.5 (106 л.с., 142 Нм) и дизель К9К 1.5 dCi (110 л.с., 240 Нм). Первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой», второй сочетается с 6МКП. В Северной и Южной Америке кроссовер оснащается с мотором 1.6 семейства HR (114-125 л.с. в зависимости от рынка), в Китае Кикс доступен со 125-сильным «атмосферником» 1.5 той же серии HR. Для глобальной версии предусмотрен вариатор. А вот привод и у «мирового» SUV, и у индийского только передний. В Индии Кикс мог бы получить версию 4WD, ведь платформа B0 это позволяет, но такие машины там особым спросом не пользуются.

nissan-kicks-india (10)

Цена бензинового Nissan Kicks лежит в диапазоне 955 000 – 1 095 000 рупий, что эквивалентно примерно 891 000 – 1 021 000 рублей по текущему курсу. Кроссовер с дизелем стоит 1 085 000 – 1 456 000 рупий (1 012 000 – 1 366 000 рублей). Для сравнения, соплатформенный Renault Duster с бензиновым мотором стоит от 799 900 рупий (746 000 рублей), с дизелем – от 919 900 рупий (858 000 рублей). Другой родственник Кикса — Renault Captur — в «базе» стоит дороже: 999 999 рупий или 932 000 рублей (бензин). Зато за топовый Captur с дизелем просят «всего» 1 324 999 рупий (1 236 000 рублей). Но главным конкурентом Кикса является Hyundai Creta: эта модель с бензиновым 1.6 MPI (128 л.с.) обойдется в 960 000 – 1 415 000 рупий (895 000 – 1 319 000 рублей), дизельный «кореец» (90-сильный 1.4 CRDi или 128-сильный 1.6 CRDi) стоит от 999 000 до 1 564 000 рупий (932 000 – 1 458 000 рублей).

Производство Kicks для индийского рынка налажено на местном заводе Nissan. Кстати, в Индии новинка заменит Nissan Terrano, выпуск последней модели там уже свернули, хотя в продаже близнец Дастера еще присутствует (от 999 900 рупий или 932 000 рублей).

1 / 3
Глобальный Nissan Kicks
2 / 3
Глобальный Nissan Kicks
3 / 3
Глобальный Nissan Kicks

Между тем, по неофициальным данным, Nissan планирует вывести Kicks на платформе B0 и на российский рынок. Тем более что в РФ эта «тележка» уже давно и хорошо знакома: в нашей стране автомобили на B0 производят на АВТОВАЗе в Тольятти (Renault Logan и Sandero) и на московском заводе Renault (Duster, Kaptur и Terrano). Впрочем, российское подразделение Nissan никаких заявлений по этому поводу пока не делало.

 

Авторынок Новинки кроссоверы кроссоверы японские японская иномарка Kicks Nissan
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Mitsubishi. Итоги-2019: проводы Pajero, «прокладка» для СПИКа, провал по продажам, вероятный уход из Калуги…

В заголовке настоящей заметки, конечно, нет никакой опечатки. Сегодня у Mitsubishi действительно была итоговая пресс-конференция, но по результатам за 2018…

256 1 1
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Как Impreza, только больше: стоит ли покупать Subaru Forester II за 500 тысяч рублей

Subaru – это постоянный полный привод, легендарные оппозитные моторы и удовольствие от вождения: таков идеальный образ этих японских машин. Но на практике оказывается, что полный привод не всегда такой уж и постоянный, а…

109 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Как измеряется объем багажника, и почему он может различаться даже у одинаковых машин?

Объем багажника – показатель иногда не столь важный, а иногда решающий. Ну а порой даже для очевидно большого автомобиля производитель не может не похвастать впечатляющей цифрой, несмотря на то, что лишь единичные…

571 0 0
Статьи / История
Загадки индексов: почему 403-й Москвич шёл за 407-м и куда пропали 404, 405, 406 и 409?

Советские автомобили 50-60-х годов обычно носили какой-то цифровой индекс, и он не менялся ни при каких модернизациях. Первая «Волга» всегда звалась ГАЗ-21, ну может, в первые годы М-21. Популярный «Газик» всегда звался…

20423 0 23
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже…

3238 5 0
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

3782 5 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

3029 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

37602 36 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

30023 16 0
Тест-драйвы / Одиночные
Два по 0,75: тест-драйв полноприводной Оки с моторами спереди и сзади

Я ехал по М11 в Тверь из Питера в снегопад и практически ночью. Поводов для всяких мыслей было много, но в голове крутился только один вопрос: зачем? Зачем надо было строить такую Оку? В Твери этот вопрос, можно сказать,…

37773 13 5
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31614 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18667 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

15086 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42785 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35726 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

29073 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

58890 20 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

48431 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

46157 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?