Особый Nissan Terrano дебютировал в Индии. Крыша, стойки и рейлинги кросса в варианте исполнения Sport Edition выполнены в черном, на колесных арках появились неокрашенные пластиковые накладки. В «ноздри» радиаторной решетки встроили светодиодные дневные ходовые огни в виде галок. Еще Terrano украсили наклейками: темно-красные полосы расположены на капоте, передних крыльях и дверях. Кресла модели обиты простеганной тканью. Вот, собственно, и весь «спорт».

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В «начинке» — без изменений: как и стандартный кроссовер, Terrano Sport Edition оснащается турбодизелем 1.5 мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой «механикой». Для обычного Terrano в Индии еще предусмотрены 85-сильная версия дизеля и бензиновый двигатель 1.6 с отдачей в 104 л.с., а самый мощный мотор на «тяжелом» топливе может агрегатироваться «роботом» с одним сцеплением. Кстати, в отличие от российского Террано, индийской модели полный привод не положен.

В список оборудования «спортивного» кроссовера вошли: 16-дюймовые диски, электропривод наружных зеркал, мультимедийная система с сенсорным экраном, пара подушек безопасности, ABS и EBD. Цена Terrano Sport Edition стартует с отметки в 1 222 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 142 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 2 2 / 2

На индийском рынке продажи Terrano стремительно падают. Так, в 2015-м там было реализовано 10 670 автомобилей, в 2016-м – уже 4 717 единиц, а в прошлом году – 3 035 штук. Для сравнения, «близнец» Renault Duster в 2017-м обрел в Индии 15 158 хозяев. Впрочем, в России кросс французского бренда тоже гораздо популярнее «брата»: 43 828 проданных у нас в 2017-м Дастеров против 13 807 экземпляров Террано.

Напомним, в РФ Nissan Terrano представлен с «атмосферниками» 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), оба мотора сочетаются с «механикой», для двухлитрового двигателя еще предусмотрен «автомат». Цена кроссовера – от 930 000 рублей (без учета скидок).