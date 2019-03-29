Шок-инсталляция: GM-АВТОВАЗ снабдил «Шниву» мультимедийной системой

В ожидании финального рестайлинга Chevrolet Niva обзавелась штатной мультимедийной системой. Соцсети буквально взорвались от её топорного дизайна.

В декабре стало известно о том, что Chevrolet Niva продержится на конвейере ещё максимум два года, после чего уйдёт в историю без преемника. На отмеренном жизненном пути её, однако, ожидает финальный комплексный рестайлинг, а нынешнее «музыкальное» обновление – предвосхищающий его приятный бонус, эстетическое исполнение которого, впрочем, вызвало жаркие дискуссии в Сети.

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Итак, штатное головное устройство теперь двухкомпонентное и его верхняя экранная часть представляет собой нахлобучку поверх козырька щитка приборов. Выглядит эта надстройка, прямо скажем, не очень изящно, зато завод освоил мультимедийную систему с минимальными затратами и с потребителя за неё много не просит. Новая «музыка» доступна в комплектациях LEM и GLC Multimedia, обе стоят 810 тысяч рублей, а различия между ними, по сути, сводятся лишь к оформлению.

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Графическая оболочка мультимедийной системы выполнена на архаичной платформе Windows CE 6.0, давно казалось бы исчезнувшей с рынка бытовой электроники. Качество картинки на 7-дюймовом сенсорном экране соответствующее – оно напомнит вам ваш первый смартфон и вызовет ностальгическую улыбку, но, надо честно признать, что стиль этой «мультимедии» отлично подходит «Шниве», которая будет подревнее Windows CE. Разумеется, ни о какой поддержке современных смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto в данном случае речи не идёт, но есть устаревший проводной протокол связи E-Link, позволяющий включить навигационную программу вашего смартфона на экране головного устройства.

Штатная навигация тоже есть – от Navitel, но приложение и карты к нему нужно приобретать отдельно. А вот камера заднего вида входит в комплект, и картинка с неё отображается на экране при включении задней передачи. Из поддерживаемых мультимедийных форматов заявлены MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMA, WAV, DivX, MP3 и JPEG. Смотреть кино можно только во время стоянки, проигрывание видеофайлов при начале движения прекращается. Подключить смартфон можно через USB или Bluetooth, а в качестве носителей медиа-файлов можно использовать USB-флешки или SD-карты – нужные разъёмы вместе с «горячими» клавишами находятся на нижней части головного устройства.

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Мультимедийная система должна хотя бы немного повысить потребительскую привлекательность «Шнивы» и затормозить падение спроса на неё. В 2018 году GM-АВТОВАЗ реализовал в нашей стране 29 235 экземпляров этого внедорожника, на 6,3% меньше, чем в 2017-м. В январе и феврале этого года падение продолжилось: за два месяца продан 2991 автомобиль (-26,7%). Снижение интереса к «Шниве» связано не только с общей начавшейся депрессией на рынке, сколько с резким увеличением цен после Нового года.