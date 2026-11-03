Скорость, а не спорт: первая модель суббренда BMW Alpina готовится к дебюту

Первой моделью Alpina, созданной под крылом BMW Group, будет роскошный седан на базе обновлённой «семёрки» BMW поколения G70. Премьера состоится в следующем году, а пока седан BMW Alpina прошёл цикл испытаний на скоростном итальянском автополигоне Нардо, расположенном недалеко от одноимённого города в провинции Лечче.

Напомним, что в начале этого года марка Alpina перешла от братьев Бовензипенов под контроль BMW Group — теперь это лакшери-суббренд BMW Alpina, под которым будут выпускаться наиболее дорогие и изысканные версии моделей BMW. Автомобили BMW Alpina нацелены на конкуренцию с Mercedes-Maybach, при этом в иерархии BMW Group они будут стоять на ступень ниже автомобилей Rolls-Royce.

Братья Бовензипены, к слову, остались в автобизнесе и теперь занимаются тем же, чем раньше, то есть тюнингом автомобилей BMW, но уже под маркой Bovensiepen.

При Бовензипенах марка Alpina производила порядка 2500 автомобилей в год, а BMW Alpina планирует производить и продавать больше, притом что моделей начального уровня у суббренда не будет — только большие и максимально роскошные машины. Основная ставка делается на мощные бензиновые модели с минимальным уровнем гибридизации, так как именно этого сейчас требуют состоятельные клиенты. Электромобили BMW Alpina тоже возможны, но только тогда, когда аудитория будет к ним готова, то есть созреет соответствующий запрос.

Девиз суббренда BMW Alpina — «Скорость, а не спорт». Он позволяет дистанцировать BMW Alpina от моделей BMW M, имеющих ярко выраженный спортивный характер. Автомобили BMW Alpina предназначены не для гоночного трека, а для путешествий в стиле Gran Turismo — с комфортом на высокой скорости. Представленное в мае 2026 года большое концептуальное купе BMW Vision Alpina наглядно раскрывает суть суббренда BMW Alpina.

Первая серийная модель BMW Alpina сделана на базе рестайлингового седана BMW 7 Series поколения G70 и оснащена бензиновым двигателем V8. Любопытно, что у исходной «семёрки» BMW даже после рестайлинга сохранилась версия с V8 — M760 xDrive: в октябре в США состоялась её закрытая презентация, но продажи пока не начались.

Седан BMW Alpina на базе BMW M760 xDrive, вероятно, будет иметь более мощный V8, чем у исходной «семёрки», и точно будет иметь ряд визуальных отличий, в том числе 20-спицевые «турбинные» колёса в стиле классических моделей Alpina, элегантные декоративные стреловидные полосы на кузове и четыре овальных выхлопных патрубка в заднем бампере.

У седана BMW Alpina будет отменная плавность хода за счёт уникальных настроек подвески и специальных шин с дополнительным слоем пеноматериала. Отклики на педаль газа будут мягкими, а не агрессивными. Салон получит улучшенную шумоизоляцию и изысканную отделку ручной работы.

Недавно седан BMW Alpina успешно прошёл цикл скоростных испытаний на принадлежащем компании Porsche автополигоне Нардо. Его гигантское профилированное кольцо имеет длину 12,68 км и позволяет нарезать круги со скоростью выше 300 км/ч.Точная дата премьеры седана BMW Alpina пока не объявлена.

Цена тоже пока неизвестна, но, полагаем, BMW Group себя не обидит и попытается стрясти по максимуму с желающих иметь самую роскошную «семёрку» в ливрее Alpina.

