Bovensiepen Spider: вторая и очень сладкая жизнь снятого с производства BMW Z4

Компания Bovensiepen Automobile из города Бухлоэ (Германия, земля Бавария) продолжает расширять модельную линейку: представлен родстер Bovensiepen Spider, сделанный на базе BMW Z4 последнего поколения G29 и превосходящий его в части эстетических и динамических качеств. Bovensiepen Spider будет выпущен тиражом 99 экземпляров.

Напомним, что Bovensiepen Automobile — это новая компания братьев Бовензипенов, бывших владельцев марки Alpina. В начале этого года марка Alpina перешла под контроль BMW Group, но братья Бовензипены решили остаться в автобизнесе и теперь занимаются тюнингом автомобилей BMW под вывеской Bovensiepen. Дебютной моделью новой компании стало купе Bovensiepen Zagato, вышедшее на рынок весной этого года. Летом была представлена вторая модель — универсал Bovensiepen 05 GT, а третьей моделью стал родстер Bovensiepen Spider.

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Производство родстера BMW Z4 поколения G29, на базе которого сделан Bovensiepen Spider, прекратилось весной этого года, наследника ему компания BMW не подготовила. Компания Bovensiepen наняла бывшего дизайнера BMW Фрэнка Стивенсона, чтобы он аккуратно подправил внешность BMW Z4 G29 в соответствии со стилем Bovensiepen, который в значительной степени является производной от стиля Alpina. В результате родстер получил новый передний сплиттер, расширенные пороги, бумерангообразные вентиляционные прорези в передних крыльях, увеличенный спойлер на крышке багажника и новый диффузор под задним бампером, вписанный между сдвоенными выхлопными патрубками собственной выхлопной системы Bovensiepen.

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Интерьер в целом стандартный, но он заново обшит кожей Vernasca и алькантарой, а за доплату предлагается отделка кожей высшего качества Lavalina. В стандартное оснащение входит подогрев руля и высококлассная аудиосистема Harman Kardon. Номерная табличка на центральной консоли будет напоминать об ограниченном тираже Bovensiepen Spider. Объём багажника — 281 л.

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3,0-литровая рядная бензиновая «шестёрка» B58 с двухпоточным турбокомпрессором на стоковом родстере BMW Z4 M40i выдаёт 340 л.с. и 500 Нм. Компания Bovensiepen модифицировала системы впуска и выпуска, улучшила систему охлаждения и переписала программу управления, в результате чего отдача двигателя выросла до 435 л.с. и 580 Нм. Коробка передач стандартная — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал, который компания Bovensiepen снабдила увеличенным радиатором охлаждения. До 100 км/ч Bovensiepen Spider разгоняется за 4,2 с. Максимальная скорость — 260 км/ч, а с опциональным пакетом Performance Pack она увеличивается до 295 км/ч.

Подвеска перенастроена: в ней установлены новые пружины и амортизаторы, обеспечивающие оптимальный с точки зрения инженеров Bovensiepen баланс плавности хода и точности управления. Пакет Performance Pack добавляет в машину V-образную распорку в районе днища, позволяющую сделать управляемость ещё более точной. Новые кованые 20-дюймовые колёса Bovensiepen обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 S размерности 255/35 ZR 20 спереди и 295/30 ZR 20 сзади. Тормоза по умолчанию стоковые, но за доплату можно установить более мощные от Bovensiepen с перфорированными 395-миллиметровыми дисками на передней оси и 345-миллиметровыми на задней. Снаряженная масса Bovensiepen Spider составляет 1585 кг.

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Заказы на Bovensiepen Spider уже принимаются, на сайте компании работает конфигуратор, где можно поиграться с цветами кузова и салона, выбрать интересующие опции. Минимальная цена — 115 500 евро, а на «полном фарше» Bovensiepen Spider стоит почти 155 000 евро.