Пришла пора попрощаться с BMW Z4: подготовлена версия Final Edition

BMW Z4 актуального третьего поколения (с внутризаводским индексом G29) дебютировал летом 2018 года. Напомним, техническим «родственником» модели является Toyota GR Supra. На сегодняшний день производство баварского родстера пока ещё налажено на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия). Нынешний BMW Z4 пережил обновление в сентябре 2022 года, а в начале 2024-го семейство пополнила топ-версия Pure Impulse, которой досталась механическая коробка передач.

На фото: BMW Z4 Final Edition

У близнеца от Тойоты уже имеется прощальная версия, теперь настала очередь актуального BMW Z4 стать частью истории баварской марки. Ранее предполагалось, что последний экземпляр сойдёт с конвейера уже в октябре текущего года, однако позже предполагаемый срок производства продлили до весны 2026-го. Теперь в BMW официально объявили о том, что выпуск родстера Z4 будет завершён в марте.

Баварцы намерены торжественно отправить модель в отставку, с этой целью они подготовили особенное исполнение BMW Z4 Final Edition. Дилеры марки начнут собирать предзаказы на эту новинку в конце января 2026 года. В пресс-службе компании отметили, что спецверсия будет доступна на базе любой комплектации модели, на европейском рынке доплата для варианта Final Edition составит от 4200 до 7400 евро (эквивалентно примерно 382 – 673 тыс. рублей по текущему курсу).

BMW Z4 Final Edition получил ряд отличий во внешности. Так, такой родстер получил кузов, окрашенный в эксклюзивный чёрный матовый цвет Frozen (доступны и другие варианты без доплаты) и дополненный декором из пакета Shadowline M, который положен спецверсии по умолчанию. Ещё за двухцветными колёсными дисками можно разглядеть глянцевые ярко-красные тормозные суппорты.

Интерьер Z4 Final Edition украсили за счёт красных акцентов, сочетающихся с чёрными материалами для отделки. На отделанных кожей и алькантарой креслах M Sport, дверных картах, передней панели, центральной консоли, рулевом колесе и ковриках можно увидеть красную прострочку. Помимо этого, двухдверку снабдили особенными накладками на пороги с выгравированным названием спецверсии.

На фото: салон BMW Z4 Final Edition 1 / 2 На фото: салон BMW Z4 Final Edition 2 / 2

Исполнение Final Edition доступно для версии BMW Z4 sDrive20i, которая оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 197 л.с. (максимальный крутящий момент – 320 Нм), для BMW Z4 sDrive30i с двигателем того же объёма, но отдачей в 258 л.с. (400 Нм), а также для модификации BMW Z4 M40i, которая оснащена 3,0-литровым шестицилиндровым рядным мотором мощностью 340 л.с. (500 Нм).

Напомним, баварская марка в относительно скором будущем, вероятно, может отказаться от выпуска не только родстера Z4, но и других моделей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «топор» уже занесён над купеобразным кроссовером BMW X4, а также над семейством BMW 8 series в кузовах купе, кабриолет и седан.