ДВС ×

Пришла пора попрощаться с BMW Z4: подготовлена версия Final Edition

26.11.2025 82 0 0

Родстер баварского бренда отправляется в отставку: производство двухдверки будет завершено в марте 2026 года.

BMW Z4 актуального третьего поколения (с внутризаводским индексом G29) дебютировал летом 2018 года. Напомним, техническим «родственником» модели является Toyota GR Supra. На сегодняшний день производство баварского родстера пока ещё налажено на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия). Нынешний BMW Z4 пережил обновление в сентябре 2022 года, а в начале 2024-го семейство пополнила топ-версия Pure Impulse, которой досталась механическая коробка передач.

На фото: BMW Z4 Final Edition

У близнеца от Тойоты уже имеется прощальная версия, теперь настала очередь актуального BMW Z4 стать частью истории баварской марки. Ранее предполагалось, что последний экземпляр сойдёт с конвейера уже в октябре текущего года, однако позже предполагаемый срок производства продлили до весны 2026-го. Теперь в BMW официально объявили о том, что выпуск родстера Z4 будет завершён в марте.

Баварцы намерены торжественно отправить модель в отставку, с этой целью они подготовили особенное исполнение BMW Z4 Final Edition. Дилеры марки начнут собирать предзаказы на эту новинку в конце января 2026 года. В пресс-службе компании отметили, что спецверсия будет доступна на базе любой комплектации модели, на европейском рынке доплата для варианта Final Edition составит от 4200 до 7400 евро (эквивалентно примерно 382 – 673 тыс. рублей по текущему курсу).

BMW Z4 Final Edition получил ряд отличий во внешности. Так, такой родстер получил кузов, окрашенный в эксклюзивный чёрный матовый цвет Frozen (доступны и другие варианты без доплаты) и дополненный декором из пакета Shadowline M, который положен спецверсии по умолчанию. Ещё за двухцветными колёсными дисками можно разглядеть глянцевые ярко-красные тормозные суппорты.

Интерьер Z4 Final Edition украсили за счёт красных акцентов, сочетающихся с чёрными материалами для отделки. На отделанных кожей и алькантарой креслах M Sport, дверных картах, передней панели, центральной консоли, рулевом колесе и ковриках можно увидеть красную прострочку. Помимо этого, двухдверку снабдили особенными накладками на пороги с выгравированным названием спецверсии.

На фото: салон BMW Z4 Final Edition
1 / 2
На фото: салон BMW Z4 Final Edition
2 / 2

Исполнение Final Edition доступно для версии BMW Z4 sDrive20i, которая оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 197 л.с. (максимальный крутящий момент – 320 Нм), для BMW Z4 sDrive30i с двигателем того же объёма, но отдачей в 258 л.с. (400 Нм), а также для модификации BMW Z4 M40i, которая оснащена 3,0-литровым шестицилиндровым рядным мотором мощностью 340 л.с. (500 Нм).

1 / 2
2 / 2

Напомним, баварская марка в относительно скором будущем, вероятно, может отказаться от выпуска не только родстера Z4, но и других моделей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, «топор» уже занесён над купеобразным кроссовером BMW X4, а также над семейством BMW 8 series в кузовах купе, кабриолет и седан.

родстер авторынок ДВС BMW BMW Z4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Течёт ручей, бежит ручей: как обнаружить утечку ATF и что с ней делать Обнаружив после стоянки под днищем своего автомобиля лужицу красноватой жидкости, не пугайтесь: скорее всего, это всего лишь трансмиссионная жидкость, подтекающая из автоматической коробки п... 119 0 0 26.11.2025
Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом: что это за технология, как работает и кому нужна Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом, имеющие постоянный доступ к мобильному интернету – относительно новый класс устройств. «Колеса» изучили этот сегмент гаджетов в попытке разобрат... 2208 0 0 25.11.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен Покупатели новых автомобилей обычно делятся на две категории: те, кто всегда гонится за новейшими моделями, и те, кто выжидает несколько лет, прежде чем приобрести понравившийся автомобиль,... 2420 3 0 24.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 48079 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 17079 14 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16101 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Купе несбывшихся надежд: как появился Volvo C30 и почему он провалился
8 Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили...
4 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel обзавёлся ценником
Новые комментарии
Change privacy settings