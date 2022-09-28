Обновлённый BMW Z4 получил подправленную внешность, но технику трогать не стали

Компания BMW представила Z4 (серии G29) актуального, третьего по счёту, поколения в августе 2018 года. Продажи этого автомобиля на старосветском рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Так, в «ковидном» 2020-ом он потерял 14,1% (результат составил 8314 шт.), а по итогам прошлого года дилерам удалось реализовать в Европе 7571 шт., что на 8,9% меньше, чем годом ранее. В текущем году у «двухдверки» тоже отрицательная динамика: за первые семь месяцев клиенты купили 4807 единиц, что на 16,1% меньше, чем в январе-июле 2021-го.

На фото: обновлённый родстер BMW Z4

Теперь баварский производитель представил родстер BMW Z4, который пережил плановое обновление в середине жизненного цикла. Модель решили освежить за счёт деталей экстерьера, так, она получила иной рисунок решётки радиатора, выполненной в форме узнаваемых фирменных «ноздрей»: теперь это не хромированная «сетка», а крупные ячейки чёрного цвета. Ещё в передней части слегка изменили оформление боковых воздухозаборников.



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Модели расширили палитру цветов кузова: появилось три новых варианта. Кроме того, стандартная версия стала богаче: базовые 17-дюймовые колёсные диски заменили новыми чёрными матовыми «катками» размером 18 дюймов, а ещё в состав комплектации теперь включён обвес M Sport, который ранее был у вариантов побогаче.



В интерьере обновлённого BMW Z4 изменений практически нет. Отличием стало включение в оснащение «среднего» исполнения sDrive30i М-пакета с другими креслами, педалями и рулевым колесом. Ещё у таких машин спортивная подвеска и иные усиленные тормоза. Топовая версия – BMW Z4 M40i – по-прежнему имеет адаптивную подвеску и дифференциал с электронноуправляемой блокировкой. Её можно отличить за счёт патрубков выхлопной системы трапециевидной формы и корпусов боковых зеркал серого цвета.



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«Начинку» в ходе обновления баварцы трогать не стали. Так, у стартовой версии Z4 sDrive20i под капотом находится 197-сильная 2,0-литровая турбочетвёрка (максимальный крутящий момент – 320 Нм). Этот двигатель может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмиступенчатым «автоматом». Средний вариант sDrive30i оснащается 258-сильным турбомотором того же объёма (400 Нм), а топовое исполнение BMW M40i имеет 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель, который выдаёт 340 л.с. и 500 Нм (у версий для США мощность форсирована до 387 л.с.). Два более дорогих варианта идут в комплекте только с 8АКП.



На фото: салон обновлённого родстера BMW Z4 1 / 2 На фото: салон обновлённого родстера BMW Z4 2 / 2

Продажи обновлённого родстера BMW Z4 стартуют на европейском рынке в ноябре текущего года. Согласно официальному сайту марки, на домашнем рынке, в Германии, начальный ценник посвежевшей «двухдверки» равен 48 500 евро.



Тем временем, сегодня баварская компания рассекретила новый серийный кроссовер BMW XM с гибридной установкой, в состав которой входит битурбомотор S68 объёмом 4,4 литра. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у базовой версии совокупная мощность системы составляет 653 л.с., а крутящий момент – 800 Нм.

