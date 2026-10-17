Карнавал на колёсах: тест на знание истории и особенностей Ford Fiesta

Ford Fiesta – это «маленький большой» автомобильчик европейского отделения Ford, оказавший заметное влияние на формирование образа городского хэтчбека В-класса семидесятых-двухтысячных годов. Юркая, харизматичная и экономичная машина в семи разных поколениях почти полвека была любимым транспортом мужчин и женщин независимо от возраста, профессии и социального сословия.

И пусть волею судьбы и вследствие глобальных автомобильных метаморфоз Fiesta в 2023 году стала достоянием истории, её звезда никогда не погаснет. Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания, связанные с историей и особенностями этого маленького, но настоящего автомобиля с голубым овалом на передке.

